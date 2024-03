Estas son las calles que estarán cortadas durante la Semana Santa de Córdoba 2024

El Ayuntamiento de Córdoba, junto a la Subdelegación del Gobierno, ha presentado ya el Plan de Seguridad y Tráfico para la Semana Santa de este 2024, que incluye a unos 800 agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local en labores de ordenación del tráfico y de garantizar la seguridad. Este año, crecerá la coordinación entre los agentes en el centro habilitado en el Centro de Recepción de Visitantes, a lo que se añade el sistema antidrones de la Policía Nacional.

La instalación de palcos en la carrera oficial de esta Semana Santa 2024 en Córdoba se inició el lunes 12 de marzo y finalizará el día 22 de marzo. En este periodo y hasta el comienzo de la Semana Santa se procederá también a la instalación de la señalización necesaria para la ordenación especial del tráfico, que incluye cortes de calles al tráfico rodado y peatones y hasta desvíos de penitentes en algunas procesiones.

El plan se llevará a cabo del domingo 24 marzo (Domingo de Ramos) al domingo 31 de marzo (Domingo de Resurrección) y el desmontaje comenzará el día 31 marzo (en horario de tarde) y previsiblemente finalice el día 1 de abril, cuando todo alrededor del Casco Histórico pueda volver ya a su normalidad.

La carrera oficial de la Semana Santa tiene el siguiente trazado: Puerta del Puente (palco de entrada), Plaza del Triunfo, Torrijos, Cardenal Herrero, entrada en la Catedral (Puerta del Perdón), Patio de los Naranjos, interior de la Catedral, salida de la Catedral (Puerta de Santa Catalina). Los accesos y salidas del itinerario son controladas por personal de seguridad privado, en colaboración con los cuerpos policiales.

Los itinerarios peatonales establecidos alrededor de la Carrera Oficial son libres, con la única limitación de no permitirse la permanencia en ellos para verlos desfiles procesionales con el fin de evitar el bloqueo y colapso de los mismos y facilitar la evacuación en caso necesario.

Cortes y desvíos

Para garantizar la seguridad vial en el trazado de la carrera oficial y zonas de influencia en los momentos previos a la llegada de las procesiones y por supuesto durante su desarrollo así como para facilitar las labores de montaje de las sillas conforme al diseño establecido, de modo escalonado y en función de la concurrencia de personas, se realizarán los siguientes cortes/desvíos:

Amador de los Ríos / Pasaje Santa Teresa Jornet: Se cortará el tráfico rodado dirección a la Plaza del Triunfo, con la presencia policial y la señalización correspondiente.

Se cortará el tráfico rodado dirección a la Plaza del Triunfo, con la presencia policial y la señalización correspondiente. Encarnación / Rey Heredia: Se cortará el tráfico rodado hacia la Mezquita-Catedral y hacia la calleCardenal González cuando por esta calle sea imposible circular con dirección hacia la Cruz del Rastro por la gran concentración de personas que se prevé exista en esa zona desde bastante antelación al paso de las procesiones.

Para dar opciones de acceso y salida a los residentes de esta zona de la ciudad, siempre que no resulte incompatible con el desarrollo de determinadas procesiones, se adoptarán las siguientes medidas complementarias de ordenación del tráfico: Corte del tráfico rodado, excepto acceso a cocheras en c/ Claudio Marcelo / Ambrosio de Morales.

Cambio de sentido de circulación de la c/ Pompeyos, para dar salida hacia la Plaza de la Compañía y Tendillas. Establecimiento de doble dirección de las calles Ambrosio de Morales(desde c/ Pompeyos hasta Plaza Séneca) Antonio del Castillo y Horno del Cristo, con preferencia de circulación en el sentido hacia la calle Pompeyos. El tráfico procedente de las calles Portería de Santa Clara y calle Osio se desviará hacia la c/ Horno del Cristo. Se establecerá la señalización correspondiente y se controlará la zona con presencia policial.

Lope de Hoces / Tejón y Marín: Se cortará el tráfico rodado en la C/ Tejón y Marín / Lope de Hoces y en la C/ Almanzor / Puerta Almodóvar para evitar la circulación de vehículos hacia la zona de la Mezquita-Catedral, debido a la masiva afluencia de público que se prevé que exista en las calles Romero, Deanes, Judería, Manríquez y Tomás Conde. Se colocarán sendas señales de calle cortada (excepto cocheras) y se vigilará la zona con presencia policial para resolver las incidencias de tráfico que puedan producirse.

Se cortará el tráfico rodado en la C/ Tejón y Marín / Lope de Hoces y en la C/ Almanzor / Puerta Almodóvar para evitar la circulación de vehículos hacia la zona de la Mezquita-Catedral, debido a la masiva afluencia de público que se prevé que exista en las calles Romero, Deanes, Judería, Manríquez y Tomás Conde. Se colocarán sendas señales de calle cortada (excepto cocheras) y se vigilará la zona con presencia policial para resolver las incidencias de tráfico que puedan producirse. Plaza Ramón y Cajal / Valladares: Se cortará el tráfico rodado hacía la calle Conde y Luque dada la presumible afluencia de público que transitará por esta calle con dirección a la Mezquita-Catedral. Se permitirá el acceso de vehículos hacia cocheras y parking de la c/ Sevilla cuando las circunstancias lo permitan. Se colocará la señalización correspondiente. Los vehículos de cocheras y parking de c/ Sevilla cuando no puedan salir hacia la Plaza de las Tendillas, se dirigirán en dirección contraria hacia la Plaza Ramón y Cajal/Valladares, con regulación policial.

Se cortará el tráfico rodado hacía la calle Conde y Luque dada la presumible afluencia de público que transitará por esta calle con dirección a la Mezquita-Catedral. Se permitirá el acceso de vehículos hacia cocheras y parking de la c/ Sevilla cuando las circunstancias lo permitan. Se colocará la señalización correspondiente. Los vehículos de cocheras y parking de c/ Sevilla cuando no puedan salir hacia la Plaza de las Tendillas, se dirigirán en dirección contraria hacia la Plaza Ramón y Cajal/Valladares, con regulación policial. Cruz del Rastro / Ronda de Isasa: Se cortará el acceso de vehículos hacia Ronda de Isasa manteniendo el tráfico abierto hacia el Puente de Miraflores o desde éste hacia el Paseo de la Ribera hasta que la afluencia de público en ese lugar aconseje lo contrario. Por la proximidad también se realizará el corte de la c/ Lucano cuando la concurrencia de público en espera del paso de las procesiones en las calles Lineros, D. Rodrigo y Alfonso XII no permita la circulación de vehículos.

Cuando se den estas circunstancias, habrá de ampliarse la zona restringida al tráfico rodado con la realización de los siguientes cortes/desvíos:

Carmen Olmedo Checa / Avenida Campo de la Verdad: Se cortará el acceso de vehículos hacia la Cruz del Rastro. Se colocará la señalización correspondiente.

Se cortará el acceso de vehículos hacia la Cruz del Rastro. Se colocará la señalización correspondiente. Carmen Olmedo Checa / José Luis Vilegas Zea: Se realizará un segundo corte en este punto. Se colocará la señalización correspondiente y se controlará el tráfico con presencia policial.

Se realizará un segundo corte en este punto. Se colocará la señalización correspondiente y se controlará el tráfico con presencia policial. Paseo de la Ribera / Enrique Romero de Torres: El corte de tráfico de Cruz del Rastro/ Ronda de Isasa, se trasladará a este punto. Se permitirá el acceso y salida de vehículos hacia o desde el parking en ese tramo ubicado cuando no desfilen procesiones por ese lugar y el público allí concentrado lo permita. Se colocarán vallas en la calzada con la señalización correspondiente.

El corte de tráfico de Cruz del Rastro/ Ronda de Isasa, se trasladará a este punto. Se permitirá el acceso y salida de vehículos hacia o desde el parking en ese tramo ubicado cuando no desfilen procesiones por ese lugar y el público allí concentrado lo permita. Se colocarán vallas en la calzada con la señalización correspondiente. Mucho Trigo / Paseo de la Ribera: El tráfico procedente de la c/ Mucho Trigo se desviará hacia Ronda de los Mártires. Se colocará la señalización correspondiente.

El tráfico procedente de la c/ Mucho Trigo se desviará hacia Ronda de los Mártires. Se colocará la señalización correspondiente. Consolación / Paseo de la Ribera: El tráfico procedente de la c/ Consolación se desvía.

El tráfico procedente de la c/ Consolación se desvía. Ronda de los Mártires / Paseo de la Ribera: Se prohibirá la circulación de vehículos hacia el Paseo de la Ribera (excepto cocheras), desviándose hacia Compositor Rafael Castro o Campo Madre de Dios. Excepcionalmente se permitirá, en coordinación con los policías que presten servicio en el punto Paseo de la Ribera/Enrique Romero de Torres, el acceso y salida de vehículos hacia o desde el parking del Sojo cuando no desfilen procesiones por ese lugar y el público allí concentrado lo permita y el acceso de taxis a su parada del Paseo de la Ribera, quedando por tanto esta vía en fondo de saco con acceso y salida por Ronda de los Mártires. Se colocará la señalización correspondiente y se controlará el tráfico con presencia policial.

Se prohibirá la circulación de vehículos hacia el Paseo de la Ribera (excepto cocheras), desviándose hacia Compositor Rafael Castro o Campo Madre de Dios. Excepcionalmente se permitirá, en coordinación con los policías que presten servicio en el punto Paseo de la Ribera/Enrique Romero de Torres, el acceso y salida de vehículos hacia o desde el parking del Sojo cuando no desfilen procesiones por ese lugar y el público allí concentrado lo permita y el acceso de taxis a su parada del Paseo de la Ribera, quedando por tanto esta vía en fondo de saco con acceso y salida por Ronda de los Mártires. Se colocará la señalización correspondiente y se controlará el tráfico con presencia policial. Ronda de Isasa / Santa Teres de Jornet: Aunque la circulación de vehículos está prohibida dirección a la Puerta del Puente, se colocarán vallas que sirvan de barrera y protección de las personas, impidiendo la circulación de vehículos, salvo en caso de urgencia. Se controlará policialmente por miembros de la Policía Nacional. Las vallas deberán ser retiradas al paso de las procesiones que se dirijan a la carrera oficial por este punto.

Aunque la circulación de vehículos está prohibida dirección a la Puerta del Puente, se colocarán vallas que sirvan de barrera y protección de las personas, impidiendo la circulación de vehículos, salvo en caso de urgencia. Se controlará policialmente por miembros de la Policía Nacional. Las vallas deberán ser retiradas al paso de las procesiones que se dirijan a la carrera oficial por este punto. Avenida del Alcázar / Puente de San Rafael: El acceso hacia avenida del Alcázar permanecerá cortado durante el horario de cierre de la Carrera Oficial, y cuando alguna procesión discurra por la zona de Fleming. Se permitirá el acceso de taxis y vehículos autorizados con tarjeta de movilidad reducida, para estacionar en los respectivos reservados habilitados en la avenida del Alcázar. Estos vehículos saldrán de la zona por avenida del Alcázar dirección Puente San Rafael, y por Teresa Jornet hacia Fleming cuando no haya procesiones en esa zona.

El acceso hacia avenida del Alcázar permanecerá cortado durante el horario de cierre de la Carrera Oficial, y cuando alguna procesión discurra por la zona de Fleming. Se permitirá el acceso de taxis y vehículos autorizados con tarjeta de movilidad reducida, para estacionar en los respectivos reservados habilitados en la avenida del Alcázar. Estos vehículos saldrán de la zona por avenida del Alcázar dirección Puente San Rafael, y por Teresa Jornet hacia Fleming cuando no haya procesiones en esa zona. Espartería / Diario Córdoba: No se permitirá el acceso de vehículos hacia la c/ Diario de Córdoba(excepto cocheras mientras sea posible). Siempre que no sea incompatible con el desarrollo de alguna procesión y que la concurrencia de personas en la zona lo permita, los vehículos procedentes de la c/ Pedro López, Tundidores y Rodríguez Marín se dirigirán hacia la c/ Claudio Marcelo/María Cristina para darles salida hacia Plaza de Colón. Las pilonas instaladas en la Plaza de la Corredera y c/ Rodríguez Marín deberán permanecer bajadas para poder canalizar el tráfico en sentido contrario al habitual cuando resulte necesario.

No se permitirá el acceso de vehículos hacia la c/ Diario de Córdoba(excepto cocheras mientras sea posible). Siempre que no sea incompatible con el desarrollo de alguna procesión y que la concurrencia de personas en la zona lo permita, los vehículos procedentes de la c/ Pedro López, Tundidores y Rodríguez Marín se dirigirán hacia la c/ Claudio Marcelo/María Cristina para darles salida hacia Plaza de Colón. Las pilonas instaladas en la Plaza de la Corredera y c/ Rodríguez Marín deberán permanecer bajadas para poder canalizar el tráfico en sentido contrario al habitual cuando resulte necesario. Claudio Marcelo / María Cristina: Siempre que no sea incompatible con el desarrollo de alguna procesión y que la concurrencia de personas en la zona lo permita, los vehículos procedentes de la c/ Claudio Marcelo se dirigirán hacia la c/ María Cristina y Carbonell y Morand con salida hacia la Plaza de Colón. Cuando no sea posible la salida de vehículos por Carbonell y Morand hacia la Plaza de Colón, se trasladará este punto a la Plaza de las Tendillas para canalizar el tráfico por S. Álvaro hacia la Puerta Osario con colaboración de otra patrulla policial. El acceso a cocheras de la zona de Plaza de las Doblas y Conde de Torres Cabrera, siempre que no sea posible por su lugar habitual, podrá realizarse por la c/Burell, con colaboración policial en caso necesario. Hacia la c/ Ambrosio de Morales sólo se permitirá el acceso a cocheras.

Cortes por coincidir varias procesiones

Debido a que algunos de los itinerarios previstos para los desfiles procesionales son coincidentes, en parte o en su totalidad y a veces sin solución de continuidad para varias hermandades, se hace necesario efectuar determinados cortes de tráfico para estos casos, además de los que puntualmente haya que realizar para puntos o zonas concretas de alguna procesión.

Campo Madre de Dios / Agustín Moreno: Se cortará el tráfico hacía Agustín Moreno (Excepto cocheras cuando sea compatible).

Se cortará el tráfico hacía Agustín Moreno (Excepto cocheras cuando sea compatible). Puerta Nueva / Campo Madre de Dios: Se cortará el tráfico rodado hacía Ronda de Andújar.

Se efectuarán cortes/desvíos del tráfico hacia Arroyo de San Rafael, Arroyo de San Lorenzo, Sta. María de Gracia o Jesús del Calvario cuando resulte procedente por el paso de desfiles procesionales por ese área. Ronda del Marrubial / Plaza Cristo de Gracia / María Auxiliadora: El corte del tráfico rodado hacía María Auxiliadora.

El corte del tráfico rodado hacía María Auxiliadora. Plaza de San Andrés / San Pablo: Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios.

Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios. Plaza de la Almagra: Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios.

Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios. Plaza Colón / Bajada Puerta del Rincón : Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios.

Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios. Plaza Colón / Bajada Puerta del Rincón : Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios.

: Se cortará el tráfico para facilitar el desarrollo de los itinerarios. Puente de San Rafael / Avenida del Alcázar: El corte del tráfico rodado hacía la Avda. Del Alcázar (excepto taxis y vehículos de movilidad reducida para estacionar en las paradas habilitadas, con salida por el puente de S. Rafael).

Otras zonas de ordenación del tráfico

Zona de Doctor Fleming, Vallellano y San Basilio:

Para facilitar el acceso y salida del tráfico rodado en esta zona de la ciudad ya las urgencias del Hospital de la Cruz Roja durante el desarrollo de los desfiles procesionales que discurren por ella, se establecen las siguientes medidas especiales de ordenación del tráfico:

Corte de tráfico en el puente de S. Rafael dirección a la Avda. del Alcázar (excepto taxis a su parada con entrada y salida por el puente de S. Rafael).

Corte de tráfico en Avda. del Alcázar / Teresa Jornet.

Corte de tráfico en Caballerizas Reales/Campo Santo de los Mártires. Se habilitará la entrada y salida de vehículos de la Bda. de Alcázar Viejo mientras permanezca el corte por la Puerta de Sevilla.

Corte de tráfico en la salida de la c/ Tomás Conde.

Corte de tráfico en la c/ Dr. Marañón/Dr. Fleming. Se desviará previamente hacia la c/ Dr. Barraquer.

Corte de tráfico en Conde de Vallellano/ Dr. Severo Ochoa.

Se cambia el sentido del tráfico rodado de la vía de servicio de la avda. Conde de Vallellano (desde la c/ Dr. Marañón hasta su salida por Puerta Sevilla).

El acceso de vehículos a esa barriada y a urgencias de la Cruz Roja se realizará por el Cruce Vallellano/Aeropuerto.

Una patrulla de Policía Local permanecerá en esa zona para facilitar el acceso de ambulancias u otros vehículos en servicio de urgencias al hospital de la Cruz Roja en caso necesario.

La ordenación especial del tráfico, antes citada, quedará sin efecto volviendo a la ordenación habitual al paso de las procesiones y despeje de público la zona.

Zona de Ronda de Andújar / Plaza de la Magdalena / Alfonso XIII:

Para facilitar el acceso y salida del tráfico rodado en esta zona de la ciudad durante el desarrollo de los desfiles procesionales que discurren por ella , se establecen las siguientes medidas especiales de ordenación del tráfico:

Corte/desvío del tráfico rodado en Puerta Nueva/Campo Madre de Dios.

Corte/desvío del tráfico rodado en Puerta Nueva/Ronda de Andújar.

Corte/desvío del tráfico rodado en Historiador Domínguez.

Ortiz/Prolongación Escañuela.

Corte del tráfico rodado en c/ Abejar/Ronda deAndújar.

Corte del tráfico rodado en Plaza de la Magdalena/Ronda deAndújar.

Corte del tráfico rodado en Plaza de la Magdalena/Ancha de la Magdalena.

Corte del tráfico rodado en Plaza de la Magdalena/Francisco de Borja Pavón.

El tráfico de la plaza de la Magdalena al paso de las procesiones por esta zona, siempre que sea posible se desviará por la c/ Santa Inés hacía el Realejo con salida hacia la Puerta del Colodro.

Zona de San Agustín y Santa Marina:

El acceso habitual a estas zonas es por la c/ Moriscos o solo residentes por la c/ Cárcamo.

La salida habitual de estas zonas se realiza por c/ Sta. Isabel, c/ Mayor de Santa Marina, Puerta del Colodro y Avenida de las Ollerías.

Cuando por estas calles o áreas de influencia se encuentren desfiles procesionales, se habilitará el acceso general por la c/ Cárcamo, y se habilitarán como lugares de salida, según proceda, la c/ Fernando Lara con dirección a Muro de la Misericordia, Juan de Torres y Ollerías y/o por calles Cosatanillas, Rivas y Palma hacia Plaza Cristo de Gracia. En estos supuestos se desactivarán las cámaras de tráfico allí instaladas.

Otros cortes y desvíos: La Policía Local queda autorizada a efectuar aquellos otros cortes o desvíos del tráfico que resulten necesarios para garantizar el normal desarrollo de los desfiles procesionales y la seguridad de las personas que acudan a presenciarlos. Todas las calles tendrán señalización de corte o desvío.

Los bares y restaurantes deberán retirar con antelación previa los veladores y otros materiales de terraza. En base a lo anterior y con antelación suficiente al inicio de las procesiones, se comprobará cada día que los itinerarios por donde discurren están libres de tales obstáculos para garantizar el normal tránsito y desarrollo de las mismas. Los hitos que se encuentren en el recorrido de las diversas cofradías, tendrán que ser retirados, con la suficiente antelación al paso de las hermandades de penitencia.

Calles de posible aglomeración

Las calles de especial vigilancia por la posible aglomeración de personas son la Cardenal Herrero, Magistral González Francés, plaza de Santa Catalina, la calle Céspedes, Velázquez Bosco y la calle Encarnación. En el mismo sentido, la calle Cardenal González y el entorno de la Cruz del Rastro, por ser lugares de paso de muchas procesiones en sus itinerarios de ida hacia la carrera oficial y regreso a sus templos. Otros lugares de especial conflictividad para la seguridad ciudadana son las salidas y entradas de las procesiones en los templos: entre ellas la salida y entrada del Rescatado en la plaza Padres de Gracia y la procesión de La Paz en los Jardines de Colón.

La Hermandad y Cofradía del Señor de la Caridad, con sede en Compás de san Francisco, congrega un gran número de personas en su salida, aún más cuando se conoce la participación del Tercio Gran Capitán de la Legión. Para su desarrollo habrá colaboración de la Policía Local, Protección Civil y Policía Nacional.

El Ayuntamiento recomienda no usar el vehículo privado, en la medida de lo posible, y recomienda hacer uso de la zona del recinto ferial para el estacionamiento de vehículos, evitar interrumpir la movilidad peatonal para ver las procesiones, no invadir las zonas de paso de los desfiles procesionales,