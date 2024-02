De Rittón a Cas: Un viaje de 80 años a través de los carteles de la Semana Santa de Córdoba

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba ha presentado este sábado en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur en un acto sencillo y abierto a todo el público la exposición temporal -estará abierta hasta el 27 de marzo- de la cartelería cofrade pictórica de la Semana Santa, un recorrido de 80 años que arranca con Jaime Rittón, en 1944, y que finaliza con Antoine Cas, en 2024.

Dividida en tres salas expositivas, la muestra es todo un viaje por la historia visual y plástica de la Semana Santa de Córdoba. Sarai Herrera, vocal del área artística de la Agrupación de Hermandades de la ciudad, expone a el Día que esta exposición se lleva a cabo porque el colectivo cofrade tiene "inquietudes a nivel cultural, un aspecto que es importante para nosotros".

Este año, en 2024, se cumplen 80 años de la edición del primer cartel que se edita de la Semana Santa de Córdoba y por ello la Agrupación de Cofradías ha hecho un guiño de una forma diferente a su pasado y ha apostado por una exposición basada en los carteles pictóricos para anunciar los grandes días de la Pasión en la ciudad.

De Rittón a Cas es un viaje de 80 años cargado de historia visual y plástica. "En 1944, no sabemos si en forma cartel porque a nosotros nos llega como sello, existe un soporte filatélico de una estampa de la Semana Santa de Córdoba. Está atribuido a Jaime Ritón, de ahí el nombre de la exposición. Es un sello recuperado y que hemos adquirido y que era el sistema de difusión del momento, como ahora tenemos las redes sociales".

En esta estampa se ve "un cortejo de nazarenos en los aledaños de la Catedral y de la Virgen de los Faroles. No sabemos la hermandad que es exactamente, aunque creemos que es la Caridad. Salió también en banderines y creemos que este sello no lo encarga la Agrupación porque no tenemos testimonio de él en nuestros fondos, sino que lo encarga la Caridad", explicó Sarai Herrera a este periódico.

Unos meses antes de este sello histórico surge la Agrupación, que celebra este año su 80 aniversario, por lo que puede que ambas instituciones "fuesen de la mano". Con motivo de esta gran efeméride, se realiza esta exposición que resume "la historia de la cartelería de la Semana Santa a través de soportes pictóricos". Una selección de obras que va desde 1944 hasta 2024, con el actual cartel de Antoine Cas y al que se añade también el proceso creativo del mismo.

La exposición está dividida en tres zonas -cada una son independientes-, pero el denominar común es la trayectoria del cartel pictórico de la Semana Santa de Córdoba. Una de ellas está íntegramente dedicada al cartel de Antoine Cas, otra a los carteles pictóricos del 2000, desde 2010 a 2023, y otros a la primera etapa desde 1944.

Aunque hay un paréntesis en los años 70 por "el boom de la fotografía", los carteles pictóricos se recuperaron "en los primeros años del 2000, en 2002 y en 2006, con obras de Bujalance y de Martínez Cerrillo, que era una estampa antigua y a modo de homenaje la Agrupación presidida por Paco Alcalde lo recuperó en se momento", aclaró Sarai Herrera.

En este viaje de 80 años se nota las diferencias de los inicios hasta la actualidad porque "los primeros carteles tienen una clara inspiración publicitaria y cinematográfica". "El cartel moderno bebe de las vanguardias del final del XIX y durante el inicio del XX la gente estaba acostumbrada a este tipo de forma y expresiones. No solo se anunciaba así la Semana Santa, también lo hacían establecimientos comerciales, productos...", explicó Herrera.

De carteles publicitarios a obras más estéticas

"Son carteles muy cinematográficos y publicitarios pero en la actualidad pierde ese tinte porque es una obra pictórica, más estética, del ámbito de la devoción, de arte y el de este año es un retablo devocional", apuntó la vocal artística de la Agrupación. Además, percibe "esa gran diferencia porque ha cambiado la comunicación y ha cambiado todo. Tenían un poder evocador, la forma de expresión del momento, pero ahora no necesitas un cartel porque tienes internet y redes. Van cambiando los canales de difusión y comunicación, aunque el cartel sea eso ya se observa que se han instaurado otras funciones".

En esta muestra se ha hecho una selección de los mejores carteles pictóricos de la Semana Santa de Córdoba, "un resumen con algunos de los hitos que están seleccionados en base a que se vea la diversidad de autores". También destacó Sarai Herrera que en el cartel promocional de la exposición vienen "todos los nombres de los artistas", aunque se denomine "desde Rittón a Cas, un homenaje y tributo a todos ellos".

Ricardo Anaya, un referente

"Buscamos que se aprecien los hitos que marca la trayectoria visual, artística y plástica de la cartelería de la Semana Santa de Córdoba", añadió Sarai Herrera, que entre todos también destacó a Ricardo Anaya, que marca "un antes y un después en la cartelería cordobesa". De hecho, lo llamaban como "el pregonero de los carteles".

Herrera expone que Anaya realizó "un total de 19 carteles de la Semana Santa, a lo largo de 1949, en los 50, 60 y el último en 1975 con la imagen de Jesús Caído delante de Santa Marina". "Se inspira en sus referentes artísticos del arte que es contemporáneo, pero con lenguaje publicitario y del cine", indicó la vocal artística de la Agrupación de Cofradías.

"Son carteles icónicos, las tintas planas con colores brillantes, la súper posición de planos y elementos como una mantilla o un cirio y cuidaba las grafías como cartelería antiguas que contrastan. La base del dibujo era también muy bueno y comunicaba bien la esencia de la Semana Santa porque lo hacía de forma sencilla y conectaba así con la sensibilidad del pueblo", aclaró Herrera sobre el papel de Ricardo Anaya.

Por último, Sarai Herrera señaló que "la exposición en sí supone un reencuentro con nuestra historia visual y plástica de la Semana Santa porque los carteles eran un modo de difusión de la Semana Santa. Es una oportunidad para que la gente joven conozca los carteles más antiguos y les van a resultar muy atractivos porque ellos han nacido en un entorno digital y ese tipo de carteles van a llamar la atención".

"La Semana Santa tiene expresión artística interesantísima desde el punto de vista de la escultura, pintura, orfebrería y bordado y dejamos en un segundo plano la cartelería cuando es un soporte artístico más y un medio de difusión muy importante", apuntó Sarai Herrera sobre una muestra que se podrá visitar tras la presentación de este sábado de lunes a viernes en horario de 11:00 a 13:30 y de 18:00 a 21:00 hasta el próximo 27 de marzo en la sede de la Fundación Caja Rural del Sur, iniciativa encuadrada dentro de Córdoba Capital Cofrade, con la que se pretende visibilizar la religiosidad popular.