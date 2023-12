Una web reúne las actividades navideñas de los municipios de Córdoba

Cómo suena el carrizo, cuál es el municipio que se convierte en un cuento de Navidad o dónde tiene lugar la Navidad más ecológica de la provincia son algunas de las preguntas a las que se puede responder si se visita la provincia de Córdoba en Navidad.

Si recorrer Córdoba en cualquier época del año es un deleite, en Navidad muchos de sus municipios se abren a los visitantes para que éstos se unan a cantar villancicos el día 9 de diciembre a ritmo del carrizo -un instrumento típico de Zuheros, muy parecido a la tradicional zambomba-; pidan el aguinaldo por los cortijos cercanos de Baena en la madrugada del día 25 de diciembre -de la mano de Los Mochileros de la Subbética-; o se conviertan en invitados de unos 500 gnomos que desde el día 5 de diciembre habitan de Morente, aldea bujalanceña que se convierte en un auténtico cuento de Navidad.

Si se sigue esta ruta, también son imprescindibles Villafranca de Córdoba y Alcaracejos, cuyas vecinas demuestran que la sostenibilidad también forma parte de la Navidad y es que usan materiales reciclados -como cajas de leche, latas de refresco o cápsulas de café, etc.- para engalanar sus calles.

Las luces de Navidad de Puente Genil, que pueden visitarse desde el pasado 17 de noviembre, son otro atractivo de obligada visita en este viaje que debe continuar en Rute, donde miles de personas visitan cada año su gigante Belén de chocolate, convirtiéndose también en el epicentro de la gastronomía navideña con sus dulces y destilados.

Una estampa navideña de luz y color, que nos adentra en una provincia rica en matices, de tradiciones que aún se mantienen vivas, de gente afable que invita, con su hospitalidad y afabilidad, a pasar, a disfrutar y a vivir la Navidad entre amigos.

Con la intención de dar a conocer esas coloridas costumbres, la Diputación de Córdoba promociona los atractivos de sus municipios con una campaña titulada Hay mucha Navidad en la provincia de Córdoba. Saboréala. De hecho, ha diseñado una página web que acoge la campaña en la que, además de recoger todas las acciones de comunicación (spot, vídeos, materiales de difusión), reúne la programación de actividades navideñas de un gran número de municipios.

“Es la primera vez que se pone en marcha una acción promocional desde la institución provincial con este cometido”, ha expresado con satisfacción el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, quien se muestra orgulloso de su resultado: “hemos conseguido condensar en tan solo veinte segundos la magia y singularidad de la Navidad en nuestra provincia, la gran oferta de turismo y ocio que ofrecen nuestros municipios en esta época del año”. “Promocionar nuestra Navidad es apostar por nuestros pueblos, por preservar nuestras costumbres y todo lo que nos hace únicos y éste es el mensaje en el que hemos queremos poner el acento”, ha insistido Fuentes.

Con frases como Si Córdoba es un destino de primera en cualquier época del año, ni te imaginas cuánto te va a gustar en Navidad, esta iniciativa de la Diputación pretende evidenciar y poner en valor el gran arraigo de las tradiciones navideñas en la provincia, lo que la hace singular y diferente al resto de Andalucía y de España. Es toda una invitación a descubrir cada rincón, a imbuirse de la esencia navideña en un entorno rural, a retrotraerse a los olores y sabores de nuestra infancia, a los momentos de convivencia y alegría con familiares y amigos.

Los datos

Las cifras a nivel turístico son claras, y nos hablan de 86.000 viajeros (según datos del INE) en el mes de diciembre de 2022, lo que pone de manifiesto una gran recuperación del turismo de interior en la provincia. Gracias al turismo aumenta la población, surgen nuestras oportunidades de negocio y los pueblos pueden llegar a convertirse en un lugar excelente para vivir y disfrutar . Una forma excelente para generar desarrollo económico a través del turismo, respetando su idiosincrasia y ayudando a afianzar la población al territorio.

Pero esta campaña va más allá y tiene también como objetivo incitar al consumo de productos locales, a disfrutar de los alimentos únicos que sitúan a Córdoba en un primer nivel en lo referente a la gastronomía. Una alacena en la que no puede faltar el aceite de oliva virgen extra de las Denominaciones de Origen de Baena, Lucena y Priego, los ibéricos de la DO de los Pedroches, los vinos y vinagres de la DO de Montilla Moriles, la miel cordobesa, las naranjas de la Vega del Guadalquivir, el queso.