La agrupación de electores Unidad Vecinal pugnará por la Alcaldía de Cabra

La esfera política va preparándose progresivamente para la cita electoral del 26 de mayo, cuando la población está llamada a elegir la configuración de las corporaciones municipales de cara a los próximos cuatro años. Y en plena dinámica de candidaturas, nombres y elucubraciones, surge en Cabra una nueva formación encabezada por Manuel Carnerero, viejo conocido de la política local puesto que durante dos décadas estuvo al frente de la asamblea local de IU y llegó a ostentar cargos de gobierno en el mandato 2007-2011, de la mano del pacto de gobierno que dio la Alcaldía a la socialista María Dolores Villatoro.

Tras una serie de discrepancias con la cúpula de su coalición, decidió desvincularse de esas siglas y dar un paso atrás de la primera línea política. Una decisión que secundó una gran mayoría de compañeros y militantes, y que con posterioridad supuso la desaparición de IU del plenario egabrense, así como un vacío para los votantes de este segmento ideológico en el municipio.

“No he echado de menos la política, ni tampoco la he odiado”, ha comentado Carnerero en su presentación como candidato, donde ha señalado que en este tiempo “he tenido el ofrecimiento de varios partidos para ir en sus listas, y yo se lo agradezco enormemente”. Algo que siempre rechazó “puesto que siempre he tenido la quimera de hacer una formación política independiente”, un “desafío” que comenzó a tomar forma en septiembre del pasado año “junto a seis personas” que “decidimos crear una plataforma para las elecciones municipales”, señaló.

Una idea que tomó forma de agrupación de electores y que, bajo la denominación de Unidad Vecinal Egabrense, “nace por las elecciones y morirá después”. Algo positivo, en su opinión, ya que cuenta con total libertad programática y de ideario, pero por el contrario para poder presentarse necesitan reunir 500 firmas en un plazo de dos semanas. “Tenemos confianza de poder lograrlo”, ha indicado Carnerero, quien ha hecho referencia a sus siglas “que señalan la UVE, de victoria, y no sabemos si eso para nosotros será gobernar o tan sólo tener representación”.

Un planteamiento "de izquierdas"

Respecto a las líneas básicas de este nuevo proyecto político, al que ya se encuentran vinculadas “dos decenas” de personas, el candidato ha dejado claro que “todos somos de izquierdas, y nuestros planteamientos también, pero queremos llegar al mayor espectro posible”. Por ello, presentaron un decálogo ideológico como “referencia de hacia dónde queremos ir”, y en el que destacan planteamientos como la independencia orgánica e ideológica respecto a formaciones superiores, lo que “nos permitirá no hipotecarnos por las decisiones que se tomen en otros lugares”; la separación de la autoridad civil y la religiosa, con respeto a todas las confesiones y a las manifestaciones populares que de ellas dimanen, como la Semana Santa; o el diálogo como base de la gestión municipal, entre otros aspectos.

En cuanto al contexto político municipal, Manuel Carnerero ha destacado que la “autocrítica es un sano ejercicio” ante la “prepotencia y complacencia” que “no nos gusta” en la gestión del actual equipo de Gobierno popular, que cuenta con una mayoría absoluta de 14 concejales, que suponen dos tercios de la Corporación. “El debate en los plenos se ha reducido a la mínima expresión”, afirmó, lamentando que en la actualidad la oposición no plante batalla con un Partido Andalucista “desaparecido” tras décadas de trayectoria en la localidad y un PSOE “que no da todo lo que puede”.

Se trata del segundo candidato confirmado para los comicios municipales en Cabra, después de que el actual alcalde, Fernando Priego, manifestara hace algunos meses su intención de volver a concurrir a la Alcaldía por tercera ocasión. Quedan pendientes los nombres que encabezarán las listas del PSOE, aún por confirmar, y de la agrupación local de Ciudadanos, que coordina Mercedes Barranco. Por otro lado, y ante la desaparición de sus siglas, está prácticamente descartada la participación del Partido Andalucista en las municipales del 26 de mayo después de tres décadas de existencia en la localidad, en las que durante cuatro mandatos consecutivos estuvieron al frente del Consistorio.