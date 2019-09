El toro de cuerda de Carcabuey vuelve a reunir a miles de personas

Varios miles de personas volvieron a llenar este sábado el centro de Carcabuey con motivo de la segunda y última suelta del toro de cuerda de las dos que tienen lugar durante el verano en esta localidad de la Subbética, de apenas 2.400 habitantes. El alcalde, Juan Miguel Sánchez (IU), ha destacado que los festejos se desarrollaron sin incidencias, aunque la organización optó por la tarde por adelantar la suelta del toro a la vaquilla debido al aviso amarillo por las tormentas. La lluvia, sin embargo, no apareció.

El astado de la mañana fue Jareta, de la ganadería Madroñiz, mientras que el protagonista de la tarde fue Enfocado, de similar procedencia. La Hermandad de la Virgen del Castillo rogó "respeto y convivencia no solo con la fiesta en sí, sino también con todos los visitantes", y recordó que en el recinto de las sueltas no deben permanecer personas que no se encuentren en un estado físico óptimo ni menores de 16 años".

Ojalatera y Reajera es el nombre de las dos vaquillas que completaron el plantel en las celebraciones taurinas con motivo de las fiestas de la Virgen del Castillo, patrona del municipio.

La agenda festiva continúa este domingo

Para este domingo se reservan las celebraciones religiosas. A partir de las 08:30 empieza a sonar la diana floreada a cargo de la banda municipal de música Maestro Zafra; a las 12:30, tiene lugar una eucaristía presidida por el párroco José Enrique Alcalá-Zamora, con la intervención de la coral Alonso Cano de Priego de Córdoba,y a las 14:30, en la plaza de España, una paella popular. La procesión será a las 21:00, con la participación de mujeres de mantilla; el desfile termina con el gran disparo de cohetes realizado pro la empresa Pirotecnia Zaragozana.