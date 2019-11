“El tiempo nunca ha estado loco, ni lo está ahora”. Así de contundente habla el hinojoseño José Villarreal, que desde 1985 estudia los datos relativos a las lluvias anuales por parte de la Agencia Estatal de Meteorología en Hinojosa del Duque. Con ellos, y con la experiencia que atesora tras años de observación de las precipitaciones a tiempo real, Villarreal mantiene un control casi exacto de la lluvia o de las sequías venideras, aunque sus previsiones han tenido un desequilibrio en el pasado año, que esperaba con lluvia y sin embargo ha acabado siendo seco. “No he encontrado la explicación, pero estoy seguro de que la tiene y esto ya ha pasado antes”.

Los datos de los que dispone se remontan a 1953, y le permiten conocer que las lluvias actúan por ciclos “de ocho o nueve años”, y que además estos ciclos suelen seguir un patrón de comportamiento, pues todos “tienen un primer año muy lluvioso y un último muy seco”, entre los que se intercalan otro año seco, otro lluvioso y otros dos de cierta normalidad, como mínimo. Al respecto, José apunta que “no es una ciencia matemática, pero casi”, y por ello hay ocasiones, como esta última, en las que se registran comportamientos difíciles de predecir.

No obstante, reitera que la reciente sequía “se ha acabado definitivamente”, y de hecho el mes de noviembre –que por regla general es el más lluvioso del año– “va a tener lluvias muy persistentes”. Tras este mes, que confirma el comienzo del nuevo ciclo lluvioso, vendrán los meses de diciembre y enero “con lluvias propias de estos meses”. De hecho, Villarreal prevé que el próximo verano será “normal, seco, como siempre es aquí”, y un abril con lluvias que “aunque van a ser muchas, serán todas en poca cantidad”.

José mantiene un método de trabajo que se basa en la gran cantidad de datos que mantiene archivados y que le permitieron saber con antelación la crisis que se produjo en 2017. No obstante, declara que a veces “no puedo afinar más hasta que no encuentro dentro de los archivos”, y es por ello que no ha encontrado la explicación a la situación que se ha dado durante el año pasado.

“No es normal, es algo que rompe el ciclo, pero estoy seguro que hay algún tipo de explicación aunque no la tenga disponible”, afirma, con lo que deja claro que el comportamiento de las lluvias sigue un comportamiento que puede ser ordenado en patrones que, si se observasen como el hace, tienen un sentido lógico.

José reitera que, para que el tiempo esté loco “tendría que estar un año entero sin llover, por ejemplo, y eso no pasa. Córdoba, y Andalucía en general, están en una zona en el que las lluvias son moderadas siempre”.En la cuentas de José, hubo alteraciones entre 1978 y 1980, por lo que esta no es la única anomalía que se ha vivido, lo que refuerza las teorías cíclicas que propone el hinojoseño. De hecho, es él mismo quien afirma que “sólo el tiempo puede decir si me equivoco o no”, algo que él conoce bien tras tantos años observándolo y aprendiendo de sus diferentes movimientos.

El cambio climático y los efectos de las acciones humanas en el clima y el medio ambiente son temas que están en el centro del debate. De hecho, la reciente sequía se toma como un cambio atmosférico reseñable, junto con los meses lluviosos que se vivieron en 2018. Para José, estos ciclos son importantes para desarrollar su actividad como ganadero y agricultor, por lo que es el primero en necesitar garantías de su método.