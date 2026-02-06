La borrasca Leonardo en Córdoba, en directo: Cientos de personas desalojadas mientras el Guadalquivir sigue creciendo

La sucesión de borrascas que ha vivido Córdoba en las últimas semanas ha desembocado en el desalojo de las zonas de la capital y el resto de la Cuenca del Guadalquivir que se inundaron en el año 2010. Con un río ya muy crecido, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se ha visto obligada a abrir los pantanos de la Cuenca, algunos de los cuales ya estaban al límite de su capacidad, por lo que las administraciones han programado desalojos preventivos ante la posibilidad de una gran crecida, como la de hace 16 años.

La impactante crecida del río Guadalquivir a su paso por Córdoba

Esos desalojos se han producido durante la tarde del jueves, en previsión de que hoy viernes el nivel del río Guadalquivir sea tan elevado que anegue esas zonas; a algunas de ellas ya ha llegado el agua. Según ha explicado el alcalde, José María Bellido, se ha evacuado a los vecinos de Guadalvalle, La Altea, Ribera Baja, San Isidro, parte de Majaneque, Fontanar de Quintos, Forja 1, Forja 2 y calle de la Barca en Alcolea. Se verán afectadas unas 400 viviendas. El casco urbano no corre riesgo según los modelos de la CHG.