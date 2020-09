Hallan un segundo santuario en Torreparedones, un descubrimiento "excepcional"

El Parque Arqueológico de Torreparedones, en Baena, no deja de arrojar a la luz numerosos vestigios que demuestran la gran importancia que antaño tuvo esta riquísima ciudad romana. La última muestra de ello ha sido el hallazgo de varios exvotos que constatan la existencia de un segundo santuario.

El arqueólogo municipal, José Antonio Morena, ha informado este martes acerca de la “sorpresa" que ha supuesto el hallazgo de siete exvotos zoomorfos de piedra que representan caballos, en un contexto que puede fecharse en el siglo I después de Cristo y que deben relacionarse con un santuario que estaría dedicado a una divinidad protectora de dicho animal.

“Esto es algo realmente excepcional porque es la primera vez que se reconocen en una misma ciudad dos santuarios diferentes que, además, pudieron estar en uso al mismo tiempo”, ha subrayado Morena, quien ha detallado que se encuentra ubicado a apenas 500 metros del otro santuario y a 300 metros de la puerta oriental.

Este hallazgo ha tenido lugar recientemente con motivo de unas remociones de terreno clandestinas realizadas en terrenos de la necrópolis romana situada junto al centro de recepción de visitantes, aunque fuera de la propiedad municipal. Tras conocerse, se ha llevado a cabo una excavación arqueológica para documentar una serie de posibles estructuras de presumible carácter funerario.

Documentadas varias tumbas

La excavación se ha limitado exclusivamente a documentar varios restos localizados en tres sectores diferentes, habiéndose detectado en dos ellos varias tumbas, una individual consistente en una urna de piedra caliza que estaba encastrada en un gran sillar de piedra calcarenita, pero que no conservaba la tapadera y estaba saqueada. Ha podido ser extraída y será expuesta en el Museo Histórico Municipal.

Morena ha explicado que la otra es una tumba colectiva de tipo familiar y semihipogea (subterránea) aunque estaba parcialmente destruida y saqueada de antiguo, con alteraciones más recientes. De esta zona solo se han recogido restos muy fragmentados de las urnas de piedra y un cuenco-tapadera de otra urna de cerámica.

En opinión del arqueólogo, “se trata de un enterramiento muy interesante desde el punto de su tipología, pues es el tercer caso de este tipo que se documenta en Torreparedones, y podría decirse que exclusivo de esta ciudad”. Al tiempo, ha subrayado que “está construida con fábrica de opus quadratum y su singularidad viene marcada por una repisa de piedra moldurada que recorre la cámara funeraria y sobre la que estarían colocadas las urnas y los ajuares”.

En el último sector se esperaba detectar otra tumba, pues ya en el año 2011 se descubrió una inscripción funeraria romana de un matrimonio. Sin embargo, no había ninguna evidencia de restos humanos (inhumados o incinerados), por lo que es posible que la lápida no esté in situ, ha explicado.

El concejal de Cultura de Baena, Javier Vacas, ha destacado que “Torreparedones sigue sorprendiéndonos con hallazgos de gran interés”, y ha insistido en que “tenemos una gran riqueza descubierta y por descubrir, por lo que hay que seguir trabajando en esta ciudad romana”.

Una vez se reconoció el terreno y se comunicó el asunto a la Delegación Provincial de Cultura, se personó el arqueólogo inspector, Alejandro Ibáñez, quien indicó la conveniencia y la necesidad de realizar una excavación. Por ello, y al contar con el permiso del propietario de los terrenos, el arqueólogo municipal presentó el pertinente proyecto de actividad arqueológica que fue tramitado por vía de urgencia y autorizado con fecha 17 de septiembre pasado.