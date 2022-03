Protesta de los profesionales del Hospital de Puente Genil: "Se está desmantelando nuestro centro"

Profesionales sanitarios del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil se han concentrado en la mañana de este miércoles a las puertas del centro hospitalario, convocados por el comité de empresa, en contra de la decisión de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de crear una gran área sanitaria para toda la zona sur de la provincia, y en defensa de un área sanitaria propia y específica para la Campiña Sur cordobesa.

Durante la concentración, en representación del comité de empresa ha intervenido José Villalba, quien ha dado lectura a un manifiesto en el que ha expresado el “sentimiento de crispación, humillación y poco reconocimiento” a los profesionales por parte del SAS.

Villalba ha advertido de que el centro hospitalario pontanés está siendo desmantelado “con la reducción progresiva de la actividad quirúrgica y de las pruebas diagnósticas, derivando masivamente a los pacientes a centros privados concertados, en un muestra inequívoca de la privatización de nuestra cartera de servicios”.

“Se está ofertando a los pacientes operarse en primer lugar en centros concertados, como es el caso de la especialidad de oftalmología, y mientras nuestros quirófanos y salas de recuperación cerradas, tras una inversión económica de reciente remodelación”. Villalba también dijo que esta situación es extensible a los pacientes a los que se les practican colonoscopias, “esgrimiendo que hacerlo fuera del hospital resulta más barato”.

“Son múltiples las circunstancias que nos estamos encontrando en las últimas semanas que nos indican que se está desmantelando nuestro hospital, una sensación de abandono y ninguneo que percibimos los profesionales, que vemos como la Junta de Andalucía discrimina directamente a este centro sanitario y a la comarca de la campiña al no crear un área sanitaria propia, cosa que sí ha ocurrido en Cádiz o Jaén”, ha denunciado.

El documento señala que si esa división se ha realizado en estas provincias, “en Córdoba no podemos consentir un trato discriminatorio por parte del consejero”. “La Consejería de Salud trata de poner sobre la mesa argumentos y cuestiones técnicas que no se sostienen. Hace unas semanas afirmaban que no se podía el área sanitaria propia al no contar el Hospital de Montilla con UCI, algo que es totalmente falso. Exigimos el reconocimiento y futuro de un área sanitaria propia en la campiña cordobesa, por lo que solicitamos diálogo para ello, además también solicitamos que se deje de desmantelar la cartera de servicios de nuestro hospital con las derivaciones quirúrgicas a centros concertados”, ha concluido su intervención Villalba.

En el acto también han estado presientes integrantes de la plataforma local en defensa de la sanidad pública, que hace un mes convocó una manifestación secundada por más de un millar de personas. Uno de sus portavoces, Antonio Baena, ha mostrado su apoyo a las demandas de los profesionales, recordando algunos casos recientes de vecinos de la localidad con graves problemas de salud cuya atención se está viendo demorada.

Asimismo, la presidenta de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur y alcaldesa de Moriles, Francisca Carmona, ha recordado la concentración realizada por los profesionales sanitarios del Hospital de Montilla, y reclamó de la Junta sensibilidad para atender a las demandas que se están planteando en aras de la creación de un área sanitaria propia.

Por último, desde el comité de empresa, se ha insistido en el hecho de que hace unas semanas, el delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, se abrió a la posibilidad de estudiar la zona sur de la provincia cuente con dos áreas sanitarias, sin que hasta el momento haya habido una respuesta concreta, razón por la cual se insistió en continuar con las movilizaciones en las próximas semanas.