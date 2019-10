Las familias de Silillos denuncian el retraso en la obra de la rampa de acceso al colegio

Silillos es una de las aldeas de Fuente Palmera y las familias cuyos hijos están en edad escolar están en pie de guerra. La razón no es otra que el retraso en la ejecución de la obra de la rampa de acceso al colegio rural Antonio Gala, un centro que este año cuenta con casi 60 alumnos de Infantil y Primaria.

Marisa Fernández es la presidenta de la asociación de madres y padres del colegio y ha explicado que fue en julio de 2018 cuando se produjo el derrumbe de la pasarela que da acceso a las instalaciones. Desde entonces, ha pasado ya más de un año y medio y, desde la Delegación de Educación "no nos responden", ha señalado.

Fernández, no obstante, ha recordado que en todo este tiempo han mantenido una reunión con el anterior delegado de Educación, Antonio José López, y "siempre nos dicen que la obra está en presupuesto", pero la actuación no se ha llevado a cabo desde hace más de un año y medio.

La rampa "está justo a la entrada del colegio y está rodeada con vallas de obras", ha detallado esta madre, quien ha recordado que en los últimos meses también han llevado a cabo protestas para reclamar que desde el departamento que ahora dirige Inmaculada Troncoso se haga efectiva su petición, puesto que la obra le corresponde a la Delegación de Educación.

Entre estas protestas, las familias convocaron una huelga de asistencia a clase la pasada semana y los alumnos no acudieron a las aulas entre el miércoles y el viernes. Antes de iniciar la huelga se concentraron en la entrada del centro educativo, a la que acudieron también representantes municipales de la Colonia.

"Es una obra pequeña y no comprendo por qué no se hace", ha señalado Fernández, quien ha avanzado que van a convocar una manifestación en señal de protesta para el próximo martes ante la Delegación de Educación en la capital cordobesa. Además, ha advertido de que si hubiera un pequeño con algún tipo de minusvalía no podría acceder por esta puerta, sino que tendría que hacerlo por otra.

Ante esta situación, la Delegación de Educación ha avanzado a el Día que "el proyecto de obra está hecho" y han añadido que, por el momento, "se está esperando al acuerdo marco para sacar la licitación" del proyecto.