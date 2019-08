El Ayuntamiento de Peñarroya se queda sin presupuesto al votar en contra PP y UDPñ

Primer varapalo del mandato al equipo de gobierno. El voto en contra de PP y Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ) ha impedido este miércoles al PSOE sacar adelante el presupuesto del Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo para el actual ejercicio económico, un expediente que se debatió en un Pleno extraordinario coincidiendo con el inicio de la feria, lo que causó gran malestar entre la oposición. El alcalde, José Ignacio Expósito (PSOE), calificó el voto en contra como una “irresponsabilidad” y censuró al grupo liderado por Luisa Ruiz por “ni siquiera sentarse a negociar”.

El regidor ha incidido en que negarse a aprobar las cuentas es “votar a que no tengamos plan de asfalto y a que no haya mejoras en calle, plazas o parques infantiles”. “Habrá que agradecérselo a PP y UDPñ, que han querido dar la sensación de que tienen la sartén por el mango pero que no le están haciendo un favor al municipio”, se quejó el primer edil.

Expósito aseguró que el equipo de gobierno seguirá trabajando y explicó que sobre la prórroga del presupuesto de 2018 llevarán a cabo “toda las modificaciones que sean necesarias”. El alcalde pidió “coherencia” a los grupos políticos y que “acepten la decisión de los ciudadanos, que está claro que no terminan de asumirla”.

Las cuentas planteadas por el PSOE recogían una partida de ingresos de 12,064 millones de euros y de gastos 11,766 millones; las inversiones rozaban los dos millones de euros y, según Expósito, el expediente cumplía todos los parámetros que marca el Ministerio de Hacienda sobre estabilidad presupuestaria y el techo de gasto, con un superávit de 287.000 euros.

El PP habla de "frivolidad"

El portavoz del PP, José Manuel Medina, argumentó que, tras ocho meses y 14 días esperando los presupuesto, “nos traen a las 14:15 del día de inicio de feria la aprobación del acuerdo más importante de gobierno con un Pleno ordinario y sabiendo que cinco concejales se encuentran fuera”. “La frivolidad demuestra que no buscaban un consenso amplio”, lamentó.

La portavoz de UDPñ, Luisa Ruiz, justificó el voto en contra de su grupo al entender que “se trata de un presupuesto que tiene la misma línea que los anteriores y que no da respuesta a las necesidades que tiene el municipio”. “Se vuelve a apostar por las fiestas y el folclore, y no se potencian partidas que generen empleo o que estimulen el emprendimiento”, dijo.

El líder de IU, Pedro Cabrera, expresó el “malestar” de su grupo “por las fechas en las que se ha convocado el Pleno extraordinario para aprobar los presupuestos de 2019, impidiendo nuestra participación y cuando se han tenido más de ocho meses para su aprobación”. Cabrera rogó, tal y como hizo el año pasado, que la tramitación del expediente empiece antes con la idea de aprobarlo a inicios del ejercicio.