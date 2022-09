Pozoblanco recuerda los grandes triunfos de Enrique Ponce con un azulejo en el Coso de Los Llanos

El Ayuntamiento de Pozoblanco ha rendido este sábado homenaje al torero valenciano Enrique Ponce con la inauguración de un azulejo conmemorativo en la Galería de Toreros que desde 2019 se está impulsando desde la Concejalía de Patrimonio Histórico en el Coso de Los Llanos, que acaba de cumplir 110 años. El diestro, que ha acudido a un acto que ha estado presidido por el alcalde, Santiago Cabello, ha agradecido el cariño de Pozoblanco y del público durante las numerosas tardes en las que ha estado acartelado desde los años 90 y el compromiso del Consistorio pozoalbense con la tauromaquia.

El azulejo, obra de la artista local Domi Calero, muestra el rostro de un joven Ponce y dos lances de muleta muy característicos. Se une a los que ya existen en la plaza dedicados a otros toreros como Francisco Rivera Paquirri, José Cubero El Yiyo, Vicente Ruiz El Soro, Ignacio Sánchez Mejías o Manuel Benítez El Cordobés. Este domingo se volverá a ampliar la galería con la inauguración de un nuevo azulejo, dedicado a la rejoneadora Conchita Cintrón en el centenario de su nacimiento y en recuerdo de su histórico paso por el coso.

El regidor pozoalbense, Santiago Cabello, ha agradecido a Ponce su presencia en Pozoblanco y ha señalado sobre su figura que siempre “ha hablado con el corazón y con el alma en cada corrida de toros que ha lidiado, engrandeciendo la plaza de Pozoblanco cada vez que ha venido”. El alcalde ha reivindicado también el mundo de los toros y del rejoneo como un factor importante para la economía, pero principalmente como referencia de “nuestras raíces y de nuestras tradiciones”.

Cabello ha agradecido su trabajo a la artista Domi Calero, autora de todos los mosaicos que componen la galería, y ha reiterado que “para nosotros es un gran honor contar con la gran figura de Enrique Ponce por lo mucho que nos has aportado por tu profesionalidad y por tu gran corazón”. En la misma línea, el concejal de Patrimonio Histórico, Alberto Villarejo, ha destacado “la carrera maravillosa y el toreo elegante” del diestro valenciano y le ha explicado que “siempre serás bienvenido en esta tierra”.

Justo antes de descubrir el azulejo, el propio Enrique Ponce ha querido agradecer “el cariño con el que siempre me han tratado en Pozoblanco y con el me siguen tratando” y “el honor que supone formar parte de la historia de esta plaza”. “Estoy encantado porque siempre que vine a Pozoblanco lo hice muy motivado y he cuajado grandes faenas”, ha explicado.

El torero también ha recordado la impresión que le produjo su debut en este coso, pocos años después de la trágica muerte de Paquirri, o el hecho de que toreó en ella tras la importante reforma acometida hace dos décadas. Ponce ha evocado por último la gran faena que realizó en 2018 a un toro de Albarreal y que le permitió abrir la Puerta del Gallo del coso pozoalbense.