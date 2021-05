El portavoz del PSOE de La Victoria denuncia una "persecución" desde que denunció unas irregularidades en el Ayuntamiento

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Victoria, Alfonso Gálvez, ha denunciado este jueves una "persecución" política -ha dicho- desde que denunció ante la Justicia unas presuntas irregularidades en el Consistorio y ha negado que su labor haya sido bloquear el trabajo del actual equipo de gobierno, en manos del exsocialista José Abad, ahora al frente de Vamos, sino que ha intentado "fiscalizar".

"En todo momento hemos hecho propuestas, colaborado, ayudado. Y así seguimos", ha subrayado Gálvez, contrariado por una comunicación de la comisión ejecutiva municipal del PSOE que el miércoles expresó su "rechazo" a las actuaciones de su portavoz. "Nos desvinculamos completamente de sus actuaciones y de sus palabras", expresó el partido.

Gálvez ha denunciado este jueves que, tras presentar la denuncia por presuntas irregularidades urbanísticas, se ha convertido "en el enemigo público número uno", hasta el punto de ser expulsado de la ejecutiva local del partido el pasado mes. A esta situación se llega -asegura-, tras mostrar en el Pleno un documento firmado a principios de mandato por toda la oposición con unas líneas rojas que no dejarían pasar al equipo de gobierno, ante las cuales advertían con presentar una moción de censura ahora del todo inviable.

"Viendo que el PP cada vez se pega más al equipo de gobierno, y que una de nuestras concejales se ha ido al grupo de no adscritos", optó por mostrar el documento. "Le puse una copia a cada miembro del equipo de gobierno, y el ambiente se cortaba con un cuchillo", ha descrito.

Alfonso Gálvez ha denunciado presiones, incluso, para dejar el PSOE, a lo que asegura que no piensa renunciar. "He explicado que mi intención con la denuncia no era dañar al PSOE, era limpiar", ha defendido.