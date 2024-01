La plataforma vuelve a criticar la “desastrosa” situación sanitaria de Puente Genil

Los componentes de la Plataforma Puente Genil por su Sanidad Pública han comenzado el año 2024 dando continuidad a las movilizaciones desarrolladas a lo largo de los últimos meses “para tratar de recuperar los servicios que se están perdiendo en el Hospital de Puente Genil”. Así, durante una concentración celebrada en la mañana de este lunes en el Paseo del Romeral, el portavoz del colectivo, Antonio Baena, ha dicho que “estos servicios se están perdiendo gotita a gotita, para que la gente no se vaya dando cuenta”.

“No se están operando cataratas y cuando la gente se acostumbre otra vez a volver a ir a Córdoba a operarse, dejarán de prestar el servicio, de hecho había tres oftalmólogos y al rehabilitador no le han renovado, esto es continuo, y luego los especialistas vienen y van y no hay puestos definidos en algunas especialidades. Todo eso hace que tengamos muchísimos problemas, y lo que queremos esto se consolide como lo que era, un hospital que nos permitía que los especialistas nos atendieran adecuadamente sin tener que desplazarnos a otro sitio”, ha razonado.

Con respecto a la Atención Primaria, Baena ha agregado que “no hay manera de tener una cita a dos días, y eso tampoco hace que sea un servicio que esté prestando la atención debida”. “En pediatría hemos tenido semanas en las que no ha habido ninguno y todos los niños han tenido que ser atendidos en Urgencias… Es un desastre la sanidad, y no lo digo yo, lo dicen todos los gestores que dimiten, y ante eso no se puede seguir manteniendo el discurso de que todo va bien”, ha afirmado.

“No están contratando médicos, tenemos conocimiento de casos donde hay concertada oficial que cubre los servicios de la pública, donde a un especialista le han dicho que le daban un contrato de un mes y la concertada le ha dado contrato indefinido, le paga más y con mejores condiciones de trabajo, es decir, están echando a los especialistas y a los médicos fuera de la sanidad pública para tener la posibilidad de decir que no funciona y así tener la oportunidad de privatizar, y eso es lo que se está viendo y sufriendo”, ha dicho el portavoz del colectivo, quien ha añadido que “tenemos pruebas continuas de los fallos del sistema”.

Diálogo con la Delegación de Salud

Por otra parte, y preguntando sobre si ha habido avances en el diálogo con la Delegación de Salud tras la manifestación de mediados de diciembre, Antonio Baena ha dicho que se presentaron las pruebas de las firmas que avalaban la partición del área sanitaria “y ahora dicen que no”. “El presidente de la Junta dijo que del famoso decreto de privatización iban a derogar la parte de Atención Primaria y tampoco se ha hecho. Entendemos que las personas con las que hablamos no son personas serias, y cuando no se habla con personas serias es muy difícil que se puedan alcanzar acuerdos, pero que estén rebotados los profesionales y los usuarios eso es muy difícil, y ponernos a todos de acuerdo más difícil todavía porque no son iguales los intereses de unos y otros y hasta eso han conseguido haciéndolo tan mal”, ha incidido.

La plataforma también ha denunciado durante el acto la sensación de malestar general que la ciudadanía expresa sobre los servicios sanitarios. “La gente va a la Atención Primaria y no se ve allí nadie cuando los médicos dicen que tienen todas las citas dadas. No hay gente y no sabemos qué está pasando cuando los ambulatorios están vacíos y citas no hay”, ha concluido.