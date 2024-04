Las obras de remodelación del Mercado de Abastos de Puente Genil concluirán en otoño. Esos son los plazos que ha adelantado el alcalde, Sergio Velasco, quien ha avanzado que la ampliación de la fecha de conclusión de las obras se debe a la necesidad de acometer una serie de modificaciones al proyecto inicialmente contemplado y que actualmente se está ejecutando.

En el transcurso de una visita de seguimiento a las obras, Velasco se mostró satisfecho por el avance de las mismas, especialmente en lo relativo a la cubierta del inmueble. “Hay dos obras que están funcionando en paralelo, aunque ahora mismo se ha centrado en la cubierta. La primera era la que venía de fondos Next Generation UE, que viene de la anterior legislatura con un importe aproximado de unos 566.000 euros, y que va a tocar la zona del gastromercado, en la parte trasera; y la otra es la actuación que tuvimos que acometer en la parte de la cubierta, con un importe de unos 430.000 euros”, explicó el alcalde.

“La verdad es que el cambio de imagen de la plaza va a ser total, posibilitando un lugar más espacioso y creemos que está teniendo mucha aceptación también el tema del gastromercado, y esperamos que la obra termine lo mejor posible con el ritmo que lleva hasta ahora", dijo. El alcalde admitió que al principio hubo algunos retrasos debido al encargo de la estructura, con madera laminada, que tiene unas características de resistencia más potentes, y "también tenemos que empezar a trabajar para que en un futuro, no ahora, podamos dotar al edificio de un sistema de energías renovables, con techo solar", señaló.

Velasco dijo que en el proyecto original de reforma del mercado “nos hemos encontrado cuestiones que no estaban contempladas y eso nos obliga a hacer actuaciones no previstas o complementarias, algunas porque no cumplían normativa y ha habido que revisar, ya que consideramos que debemos abrir un mercado, después de una intervención de estas características, lo más terminado posible”.

La valoración económica de esos importes está en torno a los 200.000 euros, no es una cifra cerrada, por lo que si se suman todas las cantidades consignadas inicialmente, está sobre una cifra de 1,2 millones de euros. Respecto a la modificación de proyecto la dirección técnica lo está elaborando y "esperamos que esté lo antes posible".

El alcalde señaló que "había anomalías en el sistema contra incendios, que no cumplía determinadas características, algunas cuestiones relacionadas con la instalación eléctrica y así sumando cuestiones que no se preveían hacer y nosotros hemos decidido que hay que hacerlo y que era el momento de hacerlo, lo que nos lleva a un incremento”. “En cualquier caso -prosiguió- vamos a tener una obra de primer nivel, una plaza de abastos totalmente cambiada y ahora toca hacer un trabajo importante de dinamización comercial para que esto sea un auténtico eje de actividad y una manera de fortalecer todo el comercio de la zona centro de Puente Genil”.

Preguntado sobre los plazos de las obras, el alcalde explicó que “cuando se hizo la previsión del mercado provisional quisimos hacerlo muy bien terminado para que, si nos vamos de plazo en algunos meses, que esto no suponga un problema, ya que aquí lo que importaba era el mantenimiento de la actividad”. “Coincidiremos todos en que da igual que haya más meses de obra, lo que se pretendía es que todos los puestos del mercado estuviesen funcionando con total normalidad. Hasta lo que sabemos ellos están muy contentos con su ritmo de ventas, están a los mismos niveles que tenían antes de las obras y, por lo tanto, yo creo que de aquí a final de año es una fecha razonable para que pudiéramos estar concluyendo estas obras”.

Durante su visita a las obras del Mercado de Abastos, y preguntado por si el retraso de los plazos en la ejecución de los trabajos podía provocar alguna anomalía con relación a la financiación que el Ayuntamiento recibe, procedente de fondos europeos, para este proyecto, Sergio Velasco indicó que la demora “no compromete las ayudas porque el plazo para la realización de la obra también se ha ampliado. Entiendo que esto está ocurriendo con los proyectos financiados con fondos Next Generation de forma generalizada. Había unos plazos iniciales, que no siempre son asumibles, y han dado una demora hasta final de año. Nosotros no estamos trabajando con esos plazos, sino analizando la manera de acabar las obras dela mejor manera posible, siendo razonable que la terminación sea en el último trimestre del año, y a finales de año, con total seguridad”.

También sobre las intenciones del Consistorio en cuanto a la dinamización del nuevo Mercado de Abastos, el alcalde anunció que el concejal Joaquín Reina está trabajando con los técnicos municipales en la redacción de un nuevo reglamento de funcionamiento del mercado. “Sería necesario actualizar el reglamento antiguo, porque hay cosas completamente desactualizadas y vamos a llevar a Pleno en los próximos meses, antes de acabar la obra, la regulación del funcionamiento del mercado tradicional y también los usos del nuevo mercado, fundamentalmente relacionados con la hostelería , algo tipo restaurante, confitería, etc.. entiendo que habrá usos en ese sentido. Por lo tanto, habrá reglamento y también un procedimiento para que todos aquellos interesados puedan concurrir conforme a unos criterios adecuados de adjudicación que se establezcan”.