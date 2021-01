Coronavirus en Córdoba: El 75% de los municipios ya ha registrado muertes por covid-19

El año 2020, ya finiquitado, pasará a los libros de historia como el año de la tragedia global, en el que el virus SARS-CoV-2 lo cambió todo. Distanció a las familias y a los amigos y terminó con los abrazos y los besos. Y mucho más terrible, dejó una estela de muerte en casi todos los rincones del planeta, también en la provincia de Córdoba. Y es que 57 de los 77 municipios cordobeses han llorado alguna muerte por covid-19 desde el pasado marzo, el equivalente al 75% del total. Dicho de otra manera, las localidades que no han registrado decesos son casi una excepción.

Según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias disponibles en el Instituto de Estadística y Cartografía (IECA), el coronavirus ha causado una sangría de 554 vidas en Córdoba desde el inicio de la pandemia. En el calendario de 2020 está marcado con tinta negra el 20 de marzo. Porque apenas bastaron diez días desde la detección del SARS en la provincia para que causara su primera víctima mortal: Antonio Murillo, un vecino de Belmez de 87 años, superviviente de la minería.

Desde entonces, las muertes han caído en cascada, lo que ha impedido poder contar las historias de las víctimas, despojadas de nombres y apellidos, simples números que la Consejería de Salud y Familias actualiza cada mediodía. Apenas un puñado tienen rostro. Entre estos, se encuentran el médico de familia Manuel Barragán y el especialista en Otorrinolaringología Joaquín Tortosa.

Por distritos sanitarios, Córdoba capital se ha llevado la peor parte, con 214 muertes, aunque el distrito Sur ha estado muy cerca, con 210 fallecimientos. El Guadalquivir ha contabilizado 72 óbitos, mientras que el Norte, que incluye las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato, ha perdido 58 vidas a causa de la pandemia.

La mayor mortandad en algunas localidades está directamente relacionada con la situación de sus residencias de mayores. Es el caso de Puente Genil, el mayor punto negro de la provincia tras la capital. La mayor parte de sus 36 decesos están localizados en la residencia Inmaculada Concepción. Lucena, con 29 fallecimientos, Priego de Córdoba (25), Montoro (22), Rute (21) y Montilla (15) son otros núcleos donde el virus ha golpeado con crueldad.

A 1 de enero de 2021, no hay rincón de la provincia que no haya sido tocado por el covid-19. Los últimos municipios en sucumbir fueron Fuente Carreteros, Zuheros y El Guijo. A fecha actual, en solo 25 de las 77 entidades locales que componen la provincia no ha habido víctimas mortales, de acuerdo a los datos de la Consejería. Se trata de Doña Mencía, Espejo, Monturque, Nueva Carteya, Zuheros, Pedro Abad, San Sebastián de los Ballesteros, Valenzuela, La Victoria, Villafranca, Añora, Los Blázquez, Conquista, Fuente La Lancha, Fuente Obejuna, La Granjuela, El Guijo, Valsequillo, Villanueva del Duque y Villaralto.

En el siguiente listado se pueden consultar las muertes que el coronavirus ha causado en cada municipio de Córdoba.

Total de la provincia: 554

Córdoba capital: 214

Córdoba Sur: 210 Aguilar de la Frontera: 18 Almedinilla: 5 Baena: 11 Benamejí: 3 Cabra: 14 Carcabuey: 1 Castro del Río: 5 Doña Mencía: 0 Encinas Reales: 1 Espejo: 0 Fernán Núñez: 5 Fuente-Tójar: 1 La Guijarrosa: 1 Iznájar: 7 Lucena: 29 Luque: 2 Montalbán: 1 Montemayor: 2 Montilla: 15 Monturque: 0 Moriles: 4 Nueva Carteya: 0 Palenciana: 1 Priego de Córdoba: 25 Puente Genil: 36 La Rambla: 1 Rute: 21 Santaella: 1 Zuheros: 0



Distrito Guadalquivir: 72 Adamuz: 2 Almodóvar del Río: 3 Bujalance: 1 Cañete de las Torres: 2 La Carlota: 6 El Carpio: 4 Fuente Carreteros: 1 Fuente Palmera: 1 Guadalcázar: 1 Hornachuelos: 1 Montoro: 22 Obejo: 1 Palma del Río: 13 Pedro Abad: 0 Posadas: 4 San Sebastián de los Ballesteros: 0 Valenzuela: 0 La Victoria: 0 Villa del Río: 6 Villafranca: 0 Villaharta: 1 Villaviciosa: 2