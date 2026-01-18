El Monje: de echar las cartas del tarot a ser uno de los fugitivos más buscados de España

De ganarse la vida como vidente echando las cartas del tarot a ser detenido en Nicaragua tras aparecer en la lista de los diez fugitivos más buscados de España. En Puente Genil, el lugar donde nació y pasó su infancia y juventud Juan Herrera Guerrero, alias El Monje, siguen sin salir de su asombro ante la trayectoria vital de un hombre cuyo paradero, hasta ahora, era toda incógnita para los investigadores de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.

Nacido en familia modesta y de orígenes humildes, Juan Herrera empezó desde joven a interesarse por el mundo de lo esotérico. Quienes trataron con él de adolescente lo recuerdan como un chico aficionado a la astrología y a la cartomancia. Vestía con ropas estrafalarias, túnicas oscuras y gafas grandes que alimentaban el misterio, y prueba de ello fue el pequeño habitáculo que instaló a modo de consulta en uno de los bloques de viviendas de la barriada Jesús Nazareno, los popularmente conocidos como los Pisos de la Guita.

Una bola de cristal

Allí, El Monje, detrás de una pequeña mesa camilla presidida por una bola de cristal, atendía a quienes demandaban de sus servicios, daba consejos vitales y pronosticaba cómo le iban a ir las cosas a sus clientes. Poco a poco su nombre trascendió en Puente Genil, a caballo entre lo curioso y lo informal, por aquello de no saber a ciencia cierta si sus predicciones tenían visos de cumplirse a futuro.

El Monje ganó adeptos y así, para sorpresa de sus vecinos, un buen día previo a la Navidad, apareció en un programa de televisión pronosticando que el gordo de la Lotería acabaría en 90. Lo tenía muy claro, y aunque no de lleno, rozó el acierto, puesto que el primer premio importante del sorteo, un tercero, acababa en 0. De ahí, a Juan Herrera empezó a perdérsele la pista por Puente Genil.

Imagen distribuida por la Policía de Juan Herrera Guerrero, alias El Monje. / El Día

Durante algún tiempo se le situó en la Costa del Sol, participando activamente en programas nocturnos de varias cadenas de televisión locales donde escuchaba a los telespectadores y, cartas en mano, posteriormente les daba consejos vitales sobre cuestiones que podían afectar a su futuro.

El monje vidente en 'First Dates'

Nada parecía presagiar lo que vendría. En abril de 2022, de manera inesperada, el monje vidente apareció en prime time, concretamente en el conocido programa First Dates. Cruzando el umbral del restaurante, Juan Herrera se presentó con una vestimenta llamativa y unas grandes gafas de sol.

Su forma de hablar y responder llamó la atención del mismísimo Carlos Sobera, a quién sorprendió que su interlocutor hablara de su facilidad para “ver muertos”, invocar espíritus y desarrollar sesiones de hipnosis con magia negra. Su cita fue un fracaso, pero El Monje dejó para la posteridad llamativas frases relacionadas con sus prácticas sexuales, y una actitud histriónica y extravagante que no pasó desapercibida para nadie.

Un individuo "altamente peligroso"

Después saltó a la palestra por su ficha delictiva. El Monje pasó a ser un hombre buscado por abusos y agresiones sexuales a menores, y la Policía Nacional lo calificó como un individuo “altamente peligroso”.

Las autoridades lo vincularon a un entramado de extorsión a personas conocidas, donde se habría hecho pasar por vidente o incluso por agente policial para ofrecer autoridad a sus amenazas. Las investigaciones señalaban que el pontanés se ganaba la confianza de personas vulnerables o famosas para después chantajearlas.

Tras no conseguir dar con su paradero, la Policía Nacional lo incluyó en la lista de los diez fugitivos más perseguidos de España . Las especulaciones se desataron en Puente Genil, lugar donde a El Monje lleva años sin aparecer, hasta que finalmente este viernes se anunció su detención en Managua (Nicaragua), tras un periplo en forma de persecución por varios países centroamericanos, en una operación en la que también colaboraron agentes del FBI norteamericano.

En su localidad natal, la captura de El Monje se ha acogido con expectación, pero también con la resignación de contemplar cómo el nombre del municipio está asociado a la procedencia de un hombre que, más allá del personaje, ha acumulado un historial delictivo tan peligroso como temible.