El mejor lechón del mundo ya se degusta en Cardeña

El mejor lechón ibérico del mundo ya se degusta en Cardeña. La localidad de Los Pedroches celebra durante todo el fin de semana su IX feria gastronómica, una cita en la que una docena de establecimientos del núcleo principal y de las aldeas de Azuel y Venta del Charco ofrecen distintas versiones del lechón frito, una receta que, como mandan los cánones, debe servirse con corteza crujiente y con carne jugosa y suculenta, que se deshace en la boca. En Cardeña, esto no falla por el buen hacer de los cocineros y cocineras locales, expertos en dar el mejor punto posible a esta estrella gastronómica de la dehesa pedrocheña, la más extensa del mundo.

"Utilizamos aceite de girasol, que tiene que estar bien fuerte para que la corteza quede dorada y la carne jugosa", explican Paco y Juan Antonio, dos vecinos de Cardeña que, aunque no son chefs profesionales, sí se consideran "especialistas en freír". Eso sí, no vale cualquier lechón: para que quede de la mejor manera posible, el animal no debe pesar más de 16 kilos, lo que suele ocurrir a los tres o cuatro meses de crianza.

Durante las semanas anteriores a la feria, bares y restaurantes hacen acopio de lechones, pues cada día suelen servir en torno a 50, depende de la demanda. Y este sábado el público ha sido muy abundante. Desde primera hora, los vehículos no han parado de llegar desde Los Pedroches, numerosos puntos de la provincia y también de la vecina Ciudad Real, pues Puertollano ha sido en esta ocasión el municipio embajador invitado. A mediodía, de hecho, la agrupación musical San Miguel Arcángel ha protagonizado un pasacalles gentileza del Ayuntamiento puertollanense, y por la tarde el conservatorio profesional de música Pablo Sorozával y el de danza José Granero han ofrecido una actuación.

Este sábado, además, la Cofradía Gastronómica del Lechón Ibérico de Cardeña ha vivido su acto principal, con la imposición de capas a 14 nuevos cofrades y los nombramientos de honor al rector de la Universidad de Córdoba, Manuel Torralbo, y al chef con estrella Michelin Kisko García, responsable del restaurante Choco.

"El pueblo está engalanado para la ocasión y hay multitud de actividades durante todo el fin de semana. Hay que venir", ha animado la presidenta de la cofradía, Maribel García. Fruto de un hermanamiento pasado con la localidad gallega de Moraña, un pulpeiro sirve pulpo a feira, y la presencia de Doña Mencía y Albendín y Baena ha acercado hasta Los Pedroches las tradiciones de la Subbética y la Campiña Este.