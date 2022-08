La lluvia vuelve a Córdoba 100 días después

Y a los 100 días..., regresó la lluvia. Una tormenta eléctrica ha descargado, a su paso por algunos municipios de la Campiña Sur, las primeras precipitaciones que se ven en la provincia de Córdoba desde hace meses. Justo este 12 de agosto, cuando se cumplían 100 días exactos desde que en la capital y varias localidades no recibían agua.

Un 5% de probabilidades de precipitación y un 5% de probabilidades de tormenta reflejaban las predicciones de la Agencia Estatal de Metereología (Aemet) para la jornada de este viernes en Montilla, uno de los municipios donde ha llovido. Ha sido "breve e inesperado", han señalado algunas fuentes a este periódico, a tenor de cómo iba transcurriendo el día soleado, con 39 grados de máxima y 12 de mínima. Sin embargo, "de pronto se ha nublado y ha caído una tormenta", han añadido.

Previsiones en la capital

En la capital la Aemet indica un 5% de precipitaciones para este final de jornada de viernes. Un porcentaje que se incrementará en la tarde del sábado 13 de agosto al 15%. Sin embargo, las temperaturas no remitirán puesto que las máximas serán de 38 grados durante el fin de semana. No obstante, el lunes festivo sí habrá un respiro en las temperaturas ya que el mercurio no pasará de los 35 grados.