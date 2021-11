Los jornaleros del SAT que ocupan la finca Somonte de Palma del Río serán desalojados este martes

Los jornaleros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) que ocupan desde el pasado 18 de octubre la finca pública Somonte, ubicada en Palma del Río y propiedad de la Junta de Andalucía, serán desalojados este martes por la Guardia Civil, en aplicación de la correspondiente orden judicial, si bien los jornaleros ya han avisado que volverán a ocupar dicha finca, como han venido haciendo y siendo también desalojados en distintas ocasiones desde 2012.

Así lo ha avisado el portavoz nacional del SAT, Óscar Reina, quien ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que su sindicato había intentado "parar legalmente esta injusta decisión judicial, pues todavía estamos desarrollando labores fundamentales en la finca", razón por la que, tras este nuevo desalojo, "en cuanto podamos, que nadie lo dude, la volveremos a ocupar".

Reina ha recordado ya que la labor de los jornaleros que han venido ocupando Somonte en la última década desarrollan en la finca "un trabajo voluntario y solidario, que llevamos años haciendo sin descanso, sin el cual esta finca estaría en completo abandono, como la tenía la Junta de Andalucía antes de nuestra llegada hace diez años el próximo 4 de marzo, pese a las subvenciones millonarias que recibían desde Europa".

Los ocupantes de Somonte permanecen en la finca, según ha subrayado Reina, "resistiendo y sufriendo las cadenas del sistema, no por gusto ni por casualidad, pues no nos jugamos nuestra libertad porque nos dé la gana, sino porque la Junta de Andalucía quiere malvender esta finca pública al mejor postor, es decir, a un gran terrateniente, como si no tuviéramos ya bastante con el paro, la miseria y la precariedad que sufre Andalucía".

De hecho, según ha asegurado ya el portavoz nacional del SAT, que se encuentra en la finca junto al resto de ocupantes, "si no lo han conseguido hasta ahora ha sido por nuestra acción, tan pacífica como valiente y constante, con la acción directa no violenta como herramienta" y teniendo en cuenta que los jornaleros no quieren "la propiedad de la tierra", sino "solo el usufructo, lo que seamos capaces de producir con nuestro sudor, nuestras manos y nuestras espaldas".

En el SAT creen que "Somonte tiene multitud de posibilidades, tantas como una Andalucía libre, y es por esto que seguimos convencidos diez años después de que la reforma agraria es la solución, para generar trabajo con dignidad, para el futuro de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestra nación y de nuestra gente".

Por eso, según ha avisado Reina, "si finalmente nos vuelven a desalojar, volverá a haber otra ocupación", a la vez que ha hecho un llamamiento para que se acuda a la "manifestación por Andalucía el 4 de diciembre, a Marinaleda (Sevilla), por la reforma agraria, la soberanía alimentaria, el trabajo, el futuro y la dignidad en Andalucía".