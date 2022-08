IU pide una gestión directa del servicio de agua en Puente Genil

El portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Puente Genil, Jesús David Sánchez, ha vuelto a la lamentar los problemas de suministro de agua que se vienen repitiendo a lo largo de los últimos días en diferentes barrios y aldeas de la localidad, y ha reiterado su propuesta para una gestión directa del servicio, desde el Consistorio, añadiendo también, como prioridad, la necesidad de acometer inversiones urgentes en la red de abastecimiento para evitar que los cortes actuales se hagan crónicos.

En el transcurso de una rueda de prensa ofrecida en el barrio de Santo Domingo, uno de los más afectados por los cortes de agua, Sánchez ha criticado la falta de información y de liderazgo por parte del alcalde para gestionar esta situación. “No se nos ha convocado a los partidos como tampoco a la ciudadanía, la información se da con cuentagotas y a rebufo de las quejas de los vecinos y de la oposición y, además, se están escondiendo detrás de la concesionaria, mientras Emproacsa y Aqualia se tiran la pelota sobre los cortes”, ha argumentado.

Para Sánchez, “la gestión del agua tiene que ser directa. Hemos sido el único partido que ha votado en contra de la continuidad de Aqualia, al contrario que los demás, y cuando hay problemas se evidencian unos problemas de la red de abastecimiento de Puente Genil que son fruto de la falta de mantenimiento y de la falta de inversión de la concesionaria, una eventualidad que se va a cronificar”.

“Este problema va a seguir, y el verano que viene estos vecinos no pueden seguir en esta situación de cortes, por eso planteamos que el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio, al tiempo que empiece a reponer la red de abastecimiento en estos barrios que no soportan la presión de agua; es decir, tiene que priorizar estas inversiones aplazando créditos para empezar a arreglar la red en tantos barrios y aldeas que no pueden seguir soportando esa situación”, ha afirmado el edil.

Del mismo modo, Sánchez, ha recordado que cuando Emproacsa planteó su oferta al Consistorio para hacerse con la gestión del servicio “la prioridad máxima era intervenir en la red de abastecimiento de una urbanización irregular fuera del pueblo, cuando hay barrios y aldeas con problemas porque no se llega a un mínimo de nivel en el depósito de agua. Esto demuestra hasta qué punto Emproacsa, realizando esta oferta, y Aqualia, como concesionaria del servicio, tienen idea de la situación de la red, mostrando así su falta de diagnóstico de la misma”.

Por último, la concejala Reyes Estrada ha indicado que IU va a solicitar una reunión de la comisión de seguimiento de la concesión, ante la “falta de transparencia” sobre lo que está pasando. “Queremos que se nos informe de lo que se va a hacer y que se nos den explicaciones de lo que está pasando tras la avería, cómo se está recuperando el depósito, qué inversiones tienen previsto hacer y si se va a establecer un calendario de trabajo, porque el alcalde se está escondiendo en este tema como en otros que no son de asuntos festivos”. Para Estrada, esta cuestión se tiene que solucionar priorizando el uso de los recursos públicos en la mejora del abastecimiento, algo que el alcalde no está haciendo, por lo que la situación “se puede demorar hasta el infinito”.