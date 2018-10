Las dos playas de interior provocan un "boom turístico" en Almodóvar y El Viso

Las dos playas de interior con las que este año ha contado por primera vez la provincia de Córdoba, una en el pantano de La Breña, en Almodóvar del Río, y la otra en la Colada, en El Viso, acaban de cerrar la temporada de baño con "muy buenas perspectivas" y proyectos de mejora e incluso ampliación para 2019, según informaron ayer ambos ayuntamientos. Ambos proyectos contaban con autorización para el baño hasta el pasado día 30 de septiembre.

Alrededor de 6.000 personas han pasado desde julio por la playa carbulense, según los datos recabados por el departamento de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento. "Esto nos hace ser tremendamente positivos para próximas temporadas", subrayó la alcaldesa, Sierra Luque (IU), quien incidió en lo positivo de los comentarios, las críticas y, en general, las interacciones con los usuarios. "Sin duda, hay cosas que mejorar, pero no se nos puede olvidar que se trata de un proyecto pionero", destacó.

La Breña ha recibido a alrededor de 6.000 bañistas en tres meses, una cifra "increíble"

Luque subrayó que la playa ha supuesto un nuevo yacimiento de empleo para la localidad, ya que se ha duplicado el número de puestos de trabajos requeridos por las distintas empresas. "Se han abierto varios tipos de alojamientos nuevos, se ha mejorado tanto en materia de personal como en dotación material, lo que está repercutiendo de una manera sumamente positiva en la actividad económica de nuestra población", destacó. En conclusión, todas las empresas de la zona "han registrado un incremento en volumen de negocio", desde el chiringuito El Mirador a los operadores de turismo de aventura Extreme Gene o Activa Andalucía, el camping o los alojamientos rurales.

Según el informe realizado por los servicios técnicos, en días señalados como festivos o con motivo de actividades especiales como el Día del Agua o la programación de la Virgen del Margen, la afluencia experimentó "hitos históricos", con más de 200 personas. De hecho, los dos parking habilitados, con capacidad para unos 300 vehículos, se llenaron. Como es habitual, los días laborales, de lunes a viernes, es cuando menos afluencia se registra, mientras que viernes, sábados, domingos y festivos "se puede apreciar un boom turístico en toda la zona", concluye el informe técnico municipal.

Contando el actual, Córdoba llevaba ya diez veranos sin tener zonas de baño continental autorizadas por parte de las administraciones sanitarias competentes. Esto significa que el baño no estaba permitido en ninguno de estos espacios, que van desde los embalses hasta playas -como la de Valdearenas, en la localidad de Iznájar y a los pies de su pantano- hasta por ejemplo el de Vadomojón, en la comarca del Guadajoz, donde en pleno verano no es difícil ver embarcaciones y algún que otro bañista en sus aguas sin temor alguno. Son los ayuntamientos los que tienen que solicitar el permiso necesario para dar de alta la zona de baño, una demanda que la Junta comunica al Ministerio de Sanidad, que es el órgano que tiene que dar el visto bueno definitivo y el que concede o no la autorización.

En el caso de El Viso, su alcalde, Juan Díaz (PSOE), destacó que las expectativas para el próximo año son "muy buenas", hasta el punto de que el Ayuntamiento ya ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) habilitar una superficie con césped, ampliar la zona de sombrillas, instalar más farolas de energía solar para alcanzar las 25 -frente a las 14 de este año- y crear un espacio de baño para mascotas. La intención es que el baño se permita en 2019 desde el 1 de septiembre al 30 de septiembre, al igual que en Almodóvar del Río.

En esta primera temporada, la playa se ha ubicado a unos 2.000 metros del paramento de la presa y ha ocupado una superficie de unos 1.780 metros cuadrados, con una longitud de 125 metros, toda ella cubierta de arena fina. Además de este acondicionamiento, el Consistorio viseño ha asumido como en el caso de Almodóvar del Río las tareas de mantener las condiciones de limpieza, higiene y salubridad de la playa e instalar carteles para informar sobre las características e infraestructuras de la misma, sobre las medidas de seguridad y sobre esa otra información por el resto de administraciones competentes.