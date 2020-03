Un virulento incendio arrasa un almacén de neumáticos en Puente Genil

Bomberos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios intervienen en estos momentos para sofocar un incendio que se ha desencadenado en un almacén de neumáticos del término municipal de Puente Genil. Las llamas han provocado una gigantesca columna de humo visible desde todo el casco urbano del municipio de la Campiña Sur.

Ubicado al pie de la A-318, entre Puente Genil y la estación del AVE, el incendio se localiza en una zona donde hay varios talleres de mecánica rápida, vehículos de ocasión y almacenes de neumáticos. Este material, altamente inflamable, es lo que ha podido causar la enorme columna de humo. Las viviendas más próximas se ubican en la urbanización Las Palomas, a aproximadamente un kilómetro.

El Centro de Coordinación de Emergencias (Cecem) 112 ha informado de que desde las 19:10 ha recibido varias llamadas de testigos, preocupados por la humareda y las llamas y por el hecho de que se trata de una zona donde existen varios negocios de mecánica.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado agentes de la Policía Local, la Policía Autonómica, la Guardia Civil, los bomberos del parque de Puente Genil y efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES) 061 en prevención. La Guardia Civil ha reportado al 112 que los efectivos del parque de bomberos pontanés son insuficientes, por lo que en estos momentos se desplazan refuerzos desde Montilla y Lucena.

El alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha informado de que los bomberos trabajan en estos momentos a contrarreloj para hacer un cortafuegos con maquinaria pesada que impida que las llamas se propaguen, aunque en estos momentos no están controladas. Ha destacado, no obstante, que no existen viviendas colindantes, por lo que en ese sentido ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos.

El incendio se localiza a apenas 300 metros de la fábrica de puertas que ardió el pasado mes de junio.