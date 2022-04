Un juez de Córdoba declara la incapacidad permanente de un trabajador con sordera que necesitaba audífonos

El Juzgado de lo Social número 3 de Córdoba ha declarado la incapacidad permanente de un trabajador de una central térmica que padece de hipoacusia severa con acúfenos a pesar de las negativas interpuestas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Según ha informado este jueves Tribunal Médico, el denunciante, quien prestaba servicios como jefe de turno, solicitó la incapacidad permanente por encontrarse limitado en el desarrollo de su actividad laboral a causa del padecimiento de hipoacusia neurosensorial bilateral severa con acúfenos, un trastorno en el que participan tanto las vías auditivas como distintas áreas del sistema nervioso central relacionadas con la audición, lo que determina una importante limitación auditiva.

Es portador de audífonos, y por tanto presentaba limitación para trabajos en ambientes ruidosos y que necesitan de una comunicación verbal continuada.

Las limitaciones descritas son "incompatibles" con el desarrollo de las tareas fundamentales de su profesión, que conlleva una alta contaminación acústica en la que el uso de audífono "no le es útil, necesitando además una constante comunicación verbal no solo presencial, sino a través de dispositivos, que igualmente no es de calidad suficiente para garantizar la correcta comunicación", ha explicado Tribunal Médico.

Todo lo anterior le ha provocado un trastorno adaptativo ansioso depresivo ante la imposibilidad de desarrollar su trabajo con normalidad. Y, a causa de las limitaciones que presenta, se le ha reconocido, con anterioridad, por el centro base una discapacidad del 40%.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social le había denegado la incapacidad en fase administrativa dando a lugar a la vía judicial, en la que el trabajador fue representado por los profesionales del centro médico jurídico TribunalMedico.com. El juzgado procedió a estimar la demanda no solo por la información médica aportada sino, además, por lo indicado por el propio médico en su informe de valoración. Expuestos los argumentos, el juez declaró al trabajador en situación de incapacidad permanente total para su profesión habitual.