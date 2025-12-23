La Guardia Civil de Córdoba asesta un duro golpe al narcotráfico: 16 detenidos y 1.200 kilos de hachís incautados en cajas de zanahorias

La Guardia Civil de Córdoba asesta un duro golpe al narcotráfico en la provincia con la operación Califa, que ha desarticulado una organización criminal integrada por 16 personas, vecinas de diferentes localidades, y su detención por un delito de tráfico de drogas. La operación se ha saldado con la aprehensión de más de 1.200 kilogramos de hachís, más de 1,3 kilogramos de cocaína y la desarticulación de una organización criminal asentada en la provincia, dedicada al tráfico de resina de cannabis-hachís. Dicha operación se ha desarrollado en tres fases.

La primera arrancó el pasado mes de julio, tras interceptar la Guardia Civil en el término municipal de Lucena, un camión que transportaba 1.200 kilogramos de hachís, procediendose a la detención de cinco personas, que por orden judicial ingresaron en prisión. Fruto de la labor de investigación desarrollada tras este hallazgo, el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) detectó la existencia de una estructura criminal organizada dedicada al transporte, preparación y distribución de sustancias estupefacientes.

Requisados 1,2 kilos de cocaína en Cabra

Como resultado de estas labores de investigación posteriores, el pasado mes de septiembre se desarrolló la segunda fase de la operación, que culminó con la detención de un varón español de 46 años, vecino de Cabra y el desmantelamiento de un punto de preparación y distribución de cocaína, en el que se intervinieron diversos útiles para su manipulación, entre ellos una prensa hidráulica destinada a la elaboración de bloques de entre medio kilogramo y un kilogramo, así como sustancias de adulteración como cafeína y acetona.

Alijo de hachís de la operación Califa. / El Día

Durante esta fase se incautaron 40 dosis de cocaína preparadas para su venta, así como tres bloques de cocaína en roca de 800, 200 y 200 gramos, alcanzando un total de 1,3 kilogramos de cocaína, además de 500 gramos de hachís y 4.000 euros en efectivo.

El golpe definitivo: 30 kilos de hachís

La tercera y definitiva fase de la operación se desarrolló a mediados del mes de diciembre y se saldó con la detención de otras diez personas, integrantes todas ellas de la organización criminal investigada y vinculadas a las sustancias estupefacientes intervenidas. Asimismo, en esta última fase de la operación, se han practicado registros en siete viviendas, una nave y un lagar, ubicados en las localidades de Badolatosa (Sevilla), Navas del Selpillar, Moriles y Córdoba capital.

En estos registros realizados, se ha procedido, entre otros, a la aprehensión de más de 35.000 euros en efectivo, 280 tabletas de resina de hachís, que arrojaron un peso aproximado de 30 kilogramos, cuatro vehículos, diversos dispositivos electrónicos, una pistola táser y 1.200 kilos de aceituna sustraída.

La droga se ocultaba en cajas de zanahorias. / El Día

Con esta actuación, la Guardia Civil ha logrado desarticular una organización criminal que operaba en distintos puntos de la provincia, asestando un "importante golpe" al tráfico de drogas y a las actividades delictivas asociadas.

Incautados 39.000 euros en efectivo

Como balance final de la operación, se ha procedido a la detención de 16 personas, seis de las cuales han ingresado en prisión, se han aprehendido más de 1.230 kilogramos de hachís, 1,3 kilogramos de cocaína, unos 39.000 euros, en billetes fraccionados, cuatro vehículos, una pistola táser y 1.200 kilogramos de aceituna sustraída

En la fase de explotación de esta operación han intervenido unos 150 efectivos del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Córdoba, efectivos de la Agrupación Rural de Seguridad, con base en Sevilla, la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Córdoba, el servicio cinológico con perros adiestrados, el servicio aéreo con drones y personal del Equipo ROCA y de Seguridad Ciudadana de la Compañía de Lucena.