Los ganaderos de leche de Córdoba van a la huelga de entrega ante el aumento de los costes de producción

Las cuentas no les salen a los ganaderos de vacuno de leche de España y, por ende, tampoco a los de la provincia de Córdoba. La situación que atraviesa el sector es "insostenible", según han indicado, y, por ello, han convocado una huelga de entrega de leche para su distribución a partir del próximo 15 de diciembre. La fecha ya está fijada, si bien, están dispuestos a parar si antes de esa jornada las empresas les pagan la leche por encima del coste de producción, ya que hasta el momento venden a pérdida.

El sector se ha reunido recientemente en la pequeña localidad de Valencia de Don Juan en León, un encuentro organizado por la Plataforma de Ganaderos Lácteos Unidos, a la que asistió Víctor Muñoz, un ganadero de Belalcázar, en representación de la Organización de Productores de Leche de Andalucía. Y es que, hasta el momento las industrias lácteas pagan a los ganaderos por debajo del coste de producción, que está fijado en 0,40 y 0,42 euros por litro de leche. En el caso de Los Pedroches -la principal zona de producción de leche en la provincia de Córdoba-, según los datos facilitados por Muñoz, el precio de la venta de leche en origen es de 0,32 y o de 0,34 euros el litro. Es decir, que "vendemos a pérdida", ha indicado.

Un precio al que, además, ha continuado, "hay que sumar el aumento del precio de la electricidad y del gasoil y también el del pienso del ganado". Muñoz ha expuesto varios ejemplos de cómo se ha encarecido la producción de la leche en el último año en el caso de la alimentación de las cabezas de ganado. Uno de ellos es el de la cebada, que hace apenas un año costaba unos 140 euros la tonelada y ahora ha subido a los 340. Pero aún hay más, la semilla de algodón se pagaba en 2020 a unos 280 euros la tonelada y "ahora está en casi en 400 euros". "Ahora mismo vale más un kilo de pienso que un litro de leche y esto no tiene lógica", ha criticado.

La situación del vacuno de leche vive desde hace años una crisis casi permanente y, según ha reconocido Muñoz, que también es el presidente de la cooperativa Virgen de Alcantarilla de Belalcázar, los mayores del sector de la provincia "nunca han visto una cosa igual". A su juicio, esta protesta es "la única manera de decirle a la industria y a la distribución que somos los dueños de nuestro producto y, sino nos interesa el precio, pues no vendemos, preferimos tirarlo". Ante ello, ha considerado que se trata de una medida que "debe tomar todo el mundo".

La fecha del 15 de diciembre responde a la firma de los contratos del próximo ejercicio que no incluyen la subida del coste de producción de la leche hasta el momento. Por ello, el citado colectivo ha instado a los ganaderos a que no suscriban esos acuerdos porque así lo marca la Ley de la Cadena Alimentaria, "siendo ilegal que las industrias obliguen a firmar contratos que atenten contra esta norma".

Si hasta entonces no se llega a ningún acuerdo, los ganaderos pararán la entrega de la leche en toda España. Al respecto, el portavoz de la Plataforma de Ganaderos Lácteos Unidos, José María Álvarez, ha explicado a el Día que la de la huelga indefinida de entrega es "la única opción que queda".

"Esta es la medida más dura que puede adoptar un ganadero, pero a la vez, es la única que puede revertir esta situación caótica en la que está sumido el sector. La leche es nuestra y los únicos que se enriquecen con ella son los que nos la compran", ha anotado.

Álvarez ha subrayado que el paro será indefinido en el tiempo y que no se dejará "circular por las carreteras ni una sola cisterna de leche" dentro de diez días si la industria láctea no cambia de postura. "No queremos perjudicar a los transportistas, que nos consta que lo están pasando tan mal como nosotros, pues las industrias les tienen igual de asfixiados en precios, pero no podemos dejar que se nueva un solo litro de leche en España en esos días de huelga", ha advertido. El sector, ha continuado, "se está muriendo y se encuentra en peligro de extinción", ha reiterado.

Un argumento defendido también por el ganadero cordobés Víctor Muñoz, quien ha incidido en que si la industria láctea "no nos contesta, no vamos a entregar y nos seguiremos arruinando". Es más, ha advertido de que si tampoco hay alguna respuesta "van a cerrar muchas explotaciones".

Como se trata de un producto fresco, Muñoz ha anotado que si paran la entrega, tendrán que tirar la leche "a la fosa séptica". En su caso, por ejemplo, produce entre 60.000 y 70.000 litros de leche al mes.

La Plataforma de Ganaderos Lácteos Unidos, además, ha solicitado al Ministerio de Agricultura y a las consejerías del ramo de las diferentes comunidades autónomas que hagan una mediación en este conflicto, ya que "más parece que no están enteradas de la gravedad de la situación, ante la indolencia e inoperancia que están practicando". "La ganadería de leche en España da trabajo, directa e indirectamente, a mas de 30.000 familias, la mayoría fijadas al medio rural, que, si esto no sale adelante, se verán abocadas a la desaparición", han anotado.

Esta protesta en el sector primario, a nivel nacional, se suma a la convocada por los agricultores de la provincia de Córdoba, que han anunciado que saldrán a la calle el próximo 21 de diciembre con una caravana de coches para protestar por "la situación insostenible que están viviendo los agricultores y ganaderos por los altos costes para producción".