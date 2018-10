Los expertos demandan más formación para los consumidores y para el sector hostelero

El congreso, marcado por su carácter profesional, contó con una mesa redonda en la que participaron los cocineros Fernando Bárcena, profesor del Basque Culinary Center, y Jon Basterretxea, cocinero investigador especialista en desarrollo de nuevos productos de esta misma institución; Juan Pozuelo, chef de Canal Cocina; el secretario general de la Denominación de Origen Los Pedroches, Juan Luis Ortiz, y Juan García, de Covap. Durante el coloquio, los profesionales intercambiaron opiniones sobre cuestiones tan diversas como la presencia del ibérico en la cocina, el papel de este producto en distintos tipos de elaboraciones o la importancia que el ibérico tiene como dinamizador del turismo en la provincia.

Los expertos destacaron no obstante la necesidad de formación tanto en los consumidores como en los propios hosteleros para tener las competencias necesarias para diferenciar un producto ibérico de otro de cebo, fundamentalmente. De este modo, Juan Pozuelo, que es natural de Villanueva de Córdoba, aseguró que "un cliente puede debatir contigo si le gusta un producto o no, pero no distingue si es ibérico o no".

En esta misma línea se expresó Basterretxea, quien afirmó que "educar el paladar es algo que conlleva mucho tiempo" y a lo que contribuyen eventos como este congreso. No obstante, para Juan Luis Ortiz el problema de la formación también recae en buena medida en el sector hostelero, "que quiere seguir mezclándolo todo". "Mucha parte de la restauración no se ha acostumbrado ni a aplicar la norma del ibérico y ni, mucho menos, a conocerla", apuntó el secretario general de la DO Los Pedroches. Ortiz destacó además que la formación de los propios hosteleros se soluciona "acudiendo al lugar de origen" de la producción del jamón ibérico.