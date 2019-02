El exalcalde de Fuente Palmera irá a juicio acusado de prevaricación administrativa

El exalcalde de Fuente Palmera Juan Antonio Fernández se sentará el próximo jueves, 7 de febrero, en el banquillo acusado de un delito de prevaricación administrativa por la gestión supuestamente irregular de una multa de tráfico contra el expresidente de una comunidad de regantes de la localidad hacia el que sentía, según la acusación, animadversión.

En el banquillo también se sentarán dos ex concejales del equipo de gobierno por los mismos hechos. La acusación solicita para todos ellos la inhabilitación para cargo público durante un periodo de 15 años, mientras que al Ayuntamiento colono se le exige responsabilidad civil de manera subsidiaria.

Los hechos enjuiciados se remontan al 3 de septiembre de 2009, cuando el denunciante conducía un vehículo por un camino y fue sancionado por un guardia civil por hablar por el móvil sin utilizar los dispositivos autorizados.

La sanción fue remitida al Consistorio de la Colonia, competente en la materia, que según la acusación particular habría maniobrado de manera irregular para ampliar la multa al conductor. Entre otras argucias, según el auto judicial, las notificaciones se habrían remitido a un domicilio en el que no residía el conductor, por lo que no pudo recurrir.