Rafael Llamas: "Hay muchas elucubraciones, pero estoy centrado en Montilla"

Tras dos mandatos y con una mayoría absoluta que aspira a revalidar, Rafael Llamas (Montilla, 1971) se ha convertido en un hombre fuerte del PSOE cordobés. Su nombre suena en todas las quinielas como presidente de la Diputación: “Yo estoy centrado en Montilla, mi lema es Siempre Montilla, entré en política porque me apasionan mi pueblo y la política municipal y mi trabajo va a estar centrado aquí”, responde sobre esta posibilidad.

-¿Por qué quiere volver a ser alcalde de Montilla?

-Estos cuatro años han pasado tan rápido... Y en Montilla además comenzamos de una manera muy singular, con una gran avería de agua en pleno mes de julio, después de la Feria, y estuvimos casi una semana sin suministro. Nada es comparable a la pandemia, pero fue una situación que nos puso a prueba a todo el equipo. Creo que se gestionó muy bien y la ciudadanía lo ha reconocido. Luego llegó la pandemia y tuvimos que postergar todos los proyectos que habíamos iniciado, aunque como consecuencia de esto nos ha surgido la oportunidad de gestionar los fondos europeos. Y recuerdo esto porque ahora mismo hay un proyecto que está en marcha y que requiere de un desarrollo muy intenso, la Agenda Urbana, que se aprobó hace muy poco. Por responsabilidad debo presentarme de nuevo. La política son ciclos, y en el momento en que perciba que el mío se ha cumplido no tendré ningún problema en dar un paso atrás.

-¿Cómo considera que se ha transformado Montilla en estos ocho años?

-Mi sensación, y hablo con muchísimas personas, es que Montilla está cambiando su imagen exterior y su proyección como ciudad. Y se nos ve como una localidad dinámica, habitable, segura, que tiene muchísima actividad vinculada a sus asociaciones culturales y deportivas, que potencia sus fiestas...

-En esta tercera campaña, ¿mantiene a su equipo? ¿Qué ha cambiado?

-Ocho años son muchos años. Cuando entramos a gestionar el Ayuntamiento, todos veníamos de trabajos particulares y empresas, y entendíamos que la política no es para toda la vida. Algunos dan por cumplido su ciclo y finalizan esta experiencia, así que nuestra candidatura está en parte renovada, pero con el respaldo de todas esas personas que tienen experiencia de gestión y le dan consistencia. Hemos conseguido un buen equilibrio, y nos presentamos con el mejor equipo posible.

-¿Qué evaluación hace de la oposición durante este mandato? ¿Existe oposición con una mayoría absoluta?

-En Montilla se ha actuado con gran responsabilidad, porque la pandemia nos ha unido mucho. Y pongo un solo ejemplo: de los cuatro presupuestos que hemos aprobado, dos han salido por unanimidad porque hemos puesto encima de la mesa los grandes retos que necesitaba Montilla, y en los otros dos presupuestos solo ha habido dos votos en contra. Esto denota la gran responsabilidad que ha habido en el Ayuntamiento y la gran capacidad de consenso del equipo de gobierno. Entendimos que había que renunciar a muchísimos proyectos, igual que tenía que hacerlo la oposición.

-La irrupción del candidato del PP, el exalcalde Federico Cabello de Alba, ¿cambia el tablero de juego?

-Llegadas las elecciones, esto es como una contrarreloj por equipos. Sé que cuento con un muy buen equipo. Por un lado, tenemos algo que nos diferencia de los demás, que es la credibilidad, porque hemos gobernado y los montillanos y las montillanas conocen nuestro grado de compromiso y de cumplimiento, y trabajaremos por el mejor proyecto de futuro y que ilusione, porque no podemos vivir solo de lo que ya hemos hecho, hay que proyectarse. Entiendo que cada partido presenta a las personas más adecuadas, y en este caso valoro no solo a Federico, sino a Rosa [Rodríguez, candidata de IU] por la generosidad que demuestran.

-¿Ser alcalde es muy complicado?

-Yo soy arquitecto y tuve que hacer una carrera, pero ser alcalde es algo que no se estudia. Eso sí, cuando te pones el traje, esa responsabildiad te da la fuerza suficiente. Es importante conservar la capacidad de escuchar a las personas que tienes a tu alrededor. Y en Montilla, gracias al gran equipo que existe en el Ayuntamiento en puestos muy determinantes, contamos con una fortaleza añadida.

-¿Qué proyectos pondrá en marcha en el caso de revalidar el cargo?

-Basamos nuestro proyecto en tres pilares. En primer lugar, queremos una ciudad cómoda para vivir, lo que significa que debemos fortalecer nuestro estado del bienestar, fundamentalmente a partir de los servicios públicos y con medidas para vivienda o el cuidado de los espacios comunes. Y queremos una ciudad que tenga capacidad de emprender. Es fundamental apoyar a nuestro comercio, que al final es una actividad que depende de que funcionen otras como el turismo, el ocio o la vida de los colectivos. En tercer lugar, queremos una ciudad que sea amable para convivir, y ahí tienen cabida todas las políticas sociales, culturales, deportivas, todo lo vinculado a la participación ciudadana. Nuestra intención es aprovechar todos los fondos europeos que puedan venir para proyectar la ciudad hacia el exterior.

-En Montilla existe un centro comercial abierto muy amplio, pero en el que cada vez hay más locales vacíos. ¿Empiezan a verse los resultados de las políticas que lleva a cabo el Ayuntamiento?

-Tenemos la fijación de concentrar el comercio de Montilla en unos metros de una calle muy concreta que ha sido el centro neurálgico durante décadas, la calle Corredera, pero esto ha cambiado. Había calles que necesitaban una remodelación y hemos actuado ahí, de manera que ahora mismo una persona puede ir caminando desde la avenida de Andalucía hasta la plaza de la Rosa, cuando antes había un embudo muy importante. Pero luego nos encontramos con grandes dificultades, como el aumento del precio de los alquileres, el cambio de hábitos o el descenso de población en el centro. Con esto quiero decir que el comercio es un asunto que no se puede abordar de manera superficial, y que su recuperación al final depende de otros factores como el turismo o el ocio.

-El Ayuntamiento ha hecho durante este mandato un trabajo muy importante de adquisición y recuperación de patrimonio histórico, como el Palacio de los Duques de Medinaceli o la cesión de parte de Santa Clara, ¿qué se va a hacer con todos estos inmuebles?

-El Ayuntamiento tenía una responsabilidad muy importante para que no desaparecieran edificios emblemáticos. Es el caso del Parador, cuyas obras de recuperación ya han finalizado y donde se desarrollará un proyecto muy interesante como centro de recepción de turismo, el Museo del Vino, un pequeño restaurante y una tienda gourmet. Ahora salimos en defensa del convento de Santa Clara, donde invertimos casi un millón de euros para proteger casi un tercio del inmueble. Al mismo tiempo, trabajamos en el Museo del Gran Capitán, con la perspectiva de que esté a finales de año. Y hemos adquirido el Palacio de los Duques de Medinaceli, donde trabajamos en un proyecto de hospedaje, tan necesario para Montilla. Son pasos que se han dado en muy poco espacio de tiempo y en los que continuaremos incidiendo. Será un trabajo arduo pero que dará unos resultados excelentes.

-¿Se ha renunciado definitivamente a la ronda norte?

-Es imposible renunciar, pero la Junta de Andalucía nos ha dado la espalda pese a que el proyecto estaba muy avanzado e incluso tenía consignación presupuestaria. Cuando hubo el cambio de gobierno en la Junta, AVRA cambió de manera radical, y de pronto se nos trasladó que no era rentable económica ni socialmente, que es algo que no sé cómo se hace. Sí estamos convencidos de que el proyecto saldrá adelante. Haremos dos planteamientos, y si la Junta no tiene la capacidad de desarrollar ninguno le pediremos que ceda al Ayuntamientos todos los derechos y obligaciones sobre ese suelo, porque evidentemente gran parte de la movilidad vinculada al tráfico en Montilla puede solucionarse si completamos la ronda norte.

-Otra iniciativa de la que se habla desde hace años en el municipio es la conexión directa con la autovía. ¿Es una vía descartada definitivamente?

-Ahí siempre ha habido un problema de distancia entre nodos. Existe una posibilidad, porque en el tramo de Córdoba a Lucena se hizo un enlace menos al que estaba inicialmente previsto, y que vendría muy bien a Montilla porque pondría en valor los terrenos de Jarata, que tienen vocación industrial, y conectaría muy bien con Montalbán. Es otro de los grandes retos que tenemos y al que no renunciamos.

-Se le ha visto muy activo en las protestas por el estado de la sanidad pública. ¿Han tenido un tinte electoralista?

-Le pediría a la Junta de Andalucía que cuando un alcalde levanta la voz y reivindica cualquier servicio público que afecta a su municipio escuche y muestre respeto. El hospital de Montilla ha sido referente durante muchos años en la comarca, pero una vez que la empresa pública Alto Guadalquivir se integra en el SAS hemos visto cómo se ha quedado sin un área sanitaria propia. Eso significa, y lo dice el BOJA, que depende funcionalmente de Cabra, con todos los problemas que tiene. Y nosotros lo que pedimos es que sea autónomo, que pueda crecer, que compita en igualdad de condiciones y que aumente su cartera de servicios. No se puede trasladar a la ciudadanía que se va a realizar una inversión muy importante en el hospital cuando no se van a ampliar las zonas quirúrgicas ni se van a habilitar más habitaciones. Montilla y la campiña se merecen otro trato y otras políticas por parte de la Junta de Andalucía, porque en definitiva lo único que pedimos es que se cumpla lo que ya estaba firmado, que es la división de áreas sanitarias. Ese incumplimiento no debe ocultarse. Lo que es bueno para otros territorios andaluces, también debe serlo para la Campiña Sur cordobesa.

-Decía el delegado de Medio Ambiente hace unas semanas que la Junta no había detectado malos olores causados por la orujera de Espejo...

-He estado más de una vez por llamar al delegado e invitarlo a que venga una mañana, porque desde el propio despacho de la Alcaldía se huele perfectamente el orujo. Hemos pedido documentación a la Junta que aún no nos ha entregado, y ya le hemos trasladado al delegado que, dentro de la tramitación, aparecen una serie de incongruencias que queremos que se nos expliquen. Son principalmente dos: se nos marca una distancia a la orujera que no es real y se nos habla de unos vientos dominantes que no son así. Independientemente de esto, la orujera nos está afectando, lo que tendría solución con la aplicación de una serie de medidas correctoras. Es lo que pedimos.

-¿Cuál es la salud del PSOE de Córdoba?

-Hace unos días, el PSOE cumplía 144 años, y después de todo este tiempo sigue siendo el partido que mejor representa a la ciudadanía española, evidentemente con todos los errores cometidos, y que busca el bienestar de todas las personas con los valores de la igualdad y la justicia social como bandera. El PSOE ha gestionado durante más de 40 años Andalucía con un resultado excepcional y ahora, después de todos los cambios orgánicos que ha habido, toca seguir trabajando.

-Hay quien da por hecho que será el próximo presidente de la Diputación de Córdoba, ¿qué tiene que decir?

-Basta que haya un rumor para que se hagan muchas elucubraciones. Le tengo muchísimo respeto a las elecciones y a mis compañeros, y ahora lo más importante es centrarnos en los municipios y sacar el mejor de los resultados. Confío en que el partido va a tener la capacidad de presentar el mejor proyecto para la provincia y que va a seguir gobernando la Diputación de Córdoba. Una vez que llegue el momento, la dirección provincial tomará la decisión oportuna. Yo estoy centrado en Montilla, mi lema es Siempre Montilla, entré en política porque me apasionan mi pueblo y la política municipal, y mi trabajo va a estar centrado aquí.

-¿Y le gustaría asumir esa responsabilidad?

-Ante ciertas preguntas, no basta con decir sí o no. Hay que esperar el resultado de Montilla, el resultado de la provincia, el proyecto que se va a presentar para la Diputación... Son muchos condicionantes. Lo que sí tengo claro es que en la provincia de Córdoba hay muchísimas compañeras y muchísimos compañeros que pueden desarrollar cualquier cargo a nivel provincial, incluido el de presidente de la Diputación, pero ahora mismo no debemos estar centrados en eso.