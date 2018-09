El toro de cuerda reúne a varios miles de personas

Varios miles de personas vivieron ayer la segunda y última jornada de toro de cuerda que la localidad de Carcabuey organiza durante el verano -la primera, en honor de la Virgen de la Aurora; la de ayer, coincidiendo con las fiestas patronales de Nuestra Señora del Castillo-. Desde el mediodía, a los sones de la charanga Corre que te Pillo se llenaron las calles del centro de la localidad como Santa Ana, que como destacó el alcalde, Juan Miguel Sánchez (IU), se preparan con todas las medidas de seguridad pertinentes para que la suelta se desarrolle sin incidencias.

El festejo empezó con la vaquilla Callejera y siguió con el toro Doblador, ambos de la ganadería Madroñiz. Al finalizar, se celebró la tradicional fiesta infantil por las calles Pilar y Santa Ana y que, como indicó el Ayuntamiento, "no entraña peligro alguno". Eso sí, todos los menores deben ir acompañados por un adulto. La mañana terminó con la degustación del tradicional plato campero ofrecido por la hermandad de la Virgen del Castillo, con el fin de recaudar fondos para sus cultos y fiestas.

El día no quedó ahí, pues la segunda suelta del toro de cuerda se desarrolló a partir de las 18:30. Se trata del encierro más multitudinario, en el que se extreman las medidas de seguridad. El Ayuntamiento rogó "respeto y convivencia" no sólo con la fiesta en sí, sino también "con los visitantes", y recordó que en el recinto de las sueltas no deben permanecer personas que no se encuentren "en un estado físico óptimo", así como menores de 16 años. Los protagonistas fueron el toro Linares y la vaquilla Hojalatera, también de Madroñiz.

"Carcabuey siempre ha sido un ejemplo de respeto hacia el animal y tenemos que seguir dando ejemplo en este aspecto", ha insistido el Ayuntamiento en los últimos días después de que asociaciones conservacionistas se hayan quejado por esta celebración. Así, Equo recordó que el reglamento de espectáculos taurinos populares de Andalucía "prohibe taxativamente el uso de sogas y cuerdas para sujetar a los animales y el maltratar, herir, pinchar, golpear o tratar cruelmente a las reses, como dicta el sentido común, ya que estas prácticas producen sufrimiento psíquico y físico en ellos". El mismo reglamento, en su disposición adicional primera, crea sin embargo una excepción con aquellos espectáculos que tienen una tradición acreditada, entre los que nombra a Carcabuey.