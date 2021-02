Coronavirus Córdoba: El Área Sanitaria Norte alerta de que la UCI del Hospital está al 120% de su capacidad

El Área Sanitaria Norte de Córdoba lanzaba la noche del viernes un mensaje claro a la población sobre la prudencia, responsabilidad y necesidad de cumplir las normas para revertir la situación actual de contagios en esta zona de la provincia. Un mensaje que viene a reforzar los ya emitidos en estos días por el alcalde de Pozoblanco y los grupos políticos IU y PSOE para evitar que se celebren reuniones de amigos y familias en campos, chalets y solares con motivo de la vuelta de la Virgen de Luna a Pozoblanco, lo que en otro tiempo sería un fin de semana de celebración romera.

La situación es preocupante. La ocupación actual de la nueva UCI del Hospital Comarcal Valle de Los Pedroches en Pozoblanco es del 120% de su capacidad, lo que ha obligado a ampliar las camas de cuidados intensivos a nuevas zonas. Este nuevo espacio se puso en marcha a finales de enero con la incorporación de seis nuevos boxes individuales, en los que, según la web del área, se encuentran ingresados en la actualidad siete pacientes.

El mensaje de advertencia ha venido, además, acompañado de una imagen en la cual se muestra como uno de los pacientes de la UCI ha contactado por videollamada con su familia para hacerle más llevadera su estancia.

Los profesionales sanitarios que trabajan en la UCI han hecho un llamamiento a la responsabilidad individual de cada vecino y vecina de Los Pedroches y el Guadiato, recordando que "necesitamos que cumpláis las normas, que seáis estrictos con las mascarillas y que no bajéis la guardia. En nuestras camas tenemos gente joven y gente mayor, porque del covid-19 no se escapa nadie. Estamos todos expuestos y la repercusión de la enfermedad no es menospreciable ni siquiera por la edad".

De una manera más personal, el mensaje de los sanitarios dice que "estamos cansados, agotados física y anímicamente, pero seguimos dando todo lo que tenemos e intentando llevar toda nuestra profesionalidad y humanidad a los pacientes que están sufriendo y solos. Seguimos aquí, dando lo mejor que tenemos para cuidar de todos, pero necesitamos que nos ayudéis, por nosotros, por nuestros familiares y por ti, cumple las normas y ayúdanos a parar esto".