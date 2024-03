La gran batida en busca de Pedro Mayorgas en Lucena acaba sin resultados

La gran batida con más de 200 efectivos llevada a cabo este jueves en la localidad de Lucena en busca de Pedro Mayorgas, el vecino de 83 años cuyo paradero se desconoce desde el 29 de febrero, ha acabado sin resultados. Ya entrada la tarde, según ha informado SOS Desaparecidos, los trabajos se han cerrado sin éxito. Por el momento, además, no se desarrollarán nuevas batidas, tal y como ha comunicado al colectivo de voluntarios la Policía Nacional, que se encarga de la investigación.

El caso, que se encuentra bajo secreto de sumario, está siendo investigado por la Policía Judicial. En las labores de búsqueda han participado 160 agentes de los distintos cuerpos –Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA)–, auxiliados por 78 voluntarios. En total, han sido 238 las personas implicadas en el dispositivo.

Este gran despliegue, el mayor establecido hasta el momento por este asunto, ya contado además con el apoyo de la Caballería de la Policía Nacional, un helicóptero, el equipo de drones, agentes de subsuelo y guías caninos. En resumen, “todos los medios de los que disponemos”, como ha subrayado del Gobierno, Ana María López, que ha incidido en que “todas las líneas de investigación están abiertas, no hay ninguna cerrada”, y que la Policía Judicial está “trabajando” en este caso inquietante.

Después de varias salidas por el campo, la búsqueda se ha centrado este jueves en el entorno urbano de la localidad, que ya se rastreó el fin de semana. Los expertos han sectorizado parte del término municipal para la mejor coordinación de los equipos participantes, y algunas de estas áreas han empezado ya a repetirse.

La familia denunció la desaparición el jueves 29 de febrero. El último contacto fue aquella jornada a mediodía, cuando fueron a llevarle la comida a su casa. Por la tarde no recibieron ninguna llamada, lo que les extrañó, unas sospechas que se confirmaron el viernes cuando la mujer que le ayudaba en la casa descubrió que no había signos de que hubiera dormido allí. Y, lo más inquietante, no había rastros de la vida cotidiana de Pedro de las últimas horas.

Los carteles divulgados por SOS Desaparecidos recuerdan que el hombre, de 83 años, mide 1,60 metros de altura, tiene complexión delgada, pelo canoso, ojos azules y lleva gafas graduadas. Cualquier persona que tenga información o crea que la ha visto puede llamar a los teléfonos 649 95 29 57 y 617 12 69 09 o a través del correo info@sosdesaparecidos.es.

Durante la visita al puesto de mando, el alcalde, Aurelio Fernández, recordó que el Ayuntamiento se ha puesto a disposición de la familia “desde el primer momento” y explicó ante los medios de comunicación que los familiares siguen las labores de búsqueda “con preocupación y deseosos de que haya novedades y alguna buena noticia”. El primer edil, además, agradeció a todos los cuerpos de seguridad, los voluntarios y los vecinos “el trabajo que están haciendo” y la manera en que el municipio “se está volcando con la familia e intenta ayudar”. Por lo pronto, sin embargo, un enorme silencio se cierne sobre el caso y el paradero de Pedro Mayorgas sigue envuelto en una gran incógnita.