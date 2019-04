La Diputación destina 500.000 euros a 17 colectivos sociales

La Diputación ha firmado convenios de colaboración con 17 colectivos de la capital y la provincia con el fin de respaldar “proyectos sociales para construir esa Córdoba solidaria, participativa e inclusiva donde todo el mundo tenga sus necesidades cubiertas e igualdad de oportunidades”.

Así lo ha explicado el presidente de la institución provincial, Antonio Ruiz, quien ha subrayado que “son más de 500.000 euros que permitirán ejecutar proyectos que ayudarán a personas con problemas a los que, muchas veces, las administraciones no somos capaces de llegar”.

“Ese es nuestro objetivo y lo tenemos que cumplir de manera coordinada con vosotros, que dedicáis vuestra ilusión, esfuerzo, trabajo y tiempo libre para conseguir los objetivos que compartimos”, ha insistido Ruiz.

Las entidades beneficiarias

Entre los colectivos que reciben ayuda de la Delegación de Servicios Sociales están el Banco de Alimentos, para su programa Alimentos Solidarios 2019; la asociación Aprosub, para un Centro de Recursos Especializados; la Asociación de Padres y Amigos de los Sordos (Aspas), para un programa de rehabilitación logopédica y auditiva; Fundación Hogar Renacer (para un programa de manutención y tratamiento de adicciones), y Fundación Emet Arco Iris (atención a mujeres víctimas de violencia de género con adicciones).

De igual modo, también reciben una subvención Acapcys, la Asociación Cruz Roja Española; la Asociación Cuenta Conmigo (Rute); la Asociación de Familias Necesitadas (Anfane); la Asociación Desperta (Lucena); la Asociación Española contra el Cáncer (AECC); la Asociación Down Córdoba; Cáritas Diocesana de Córdoba; el Centro Español de Solidaridad de Córdoba; la Fundación Prode Pozoblanco; Iemakaie; y la Fundación Promi (Cabra).

La vicepresidenta primera y delegada de Bienestar Social, Felisa Cañete, ha manifestado que “estos convenios vienen a paliar la necesidad de las personas más vulnerables a través de proyectos que, sin vuestra colaboración, no se podrían hacer; sin vosotros sería imposible poder llegar a todos los rincones de la provincia porque no tenemos la capacidad y no conocemos como vosotros las necesidades de los ciudadanos”.

Finalmente, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en que “para nosotros es importante, dentro de nuestro Plan Impulso, trabajar con el mundo asociativo para conseguir una sociedad inclusiva; estos convenios van en ese camino para alcanzar esa Córdoba Social”.