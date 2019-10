Autismo Córdoba abre sede en Lucena para atender a las familias del Sur de la provincia

Autismo Córdoba inaugura este martes, 8 de octubre, la sede de la delegación sur de la asociación en Lucena, un centro con un "amplio programa de servicios" en el que la entidad lleva trabajando varios años y que finalmente han podido ver la realidad. La sede de Autismo Córdoba-Delegación Sur se ubica en la avenida Luis Alberto de Cuenca, número 50. El teléfono es el 957 96 73 93 y el horario de atención es de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00, según ha explicado el responsable de la asociación en esta zona de la provincia, Antonio González.

Autismo Córdoba se compone en la actualidad de cerca de 280 familias, una cifra que se ha multiplicado prácticamente por cinco en la última década, lo que “nos ha obligado a crecer y a dar cobertura a niños y jóvenes con trastorno del espectro del autismo (TEA) que residen más alejados de la capital, en la zona Sur de la provincia, y requieren de los servicios y programas que ofertamos”, señala el presidente de Autismo Córdoba, Miguel Ángel López. “Queremos llegar a todas las familias que necesiten de nuestro apoyo y servicios, ya que somos el centro de referencia provincial del trastorno del espectro del autismo”, ha indicado.

Esas 280 familias cuentan con alguno o más miembros con TEA, con edades que van desde los 12 meses hasta la etapa adulta. Y, de este total de familias, aproximadamente un 25% no reside en la capital y alrededor del 70% viven en la Campiña (lo que incluye a la capital) y en la Subbética.

El delegado de Autismo Córdoba en Lucena, Antonio González, precisa que la asociación está presente en esta localidad y su comarca desde hace más de dos años y destaca que en todo ese tiempo han sido atendidas más de 40 familias, aunque identificadas se tienen a más de 50, las cuales se han beneficiado de talleres y cursos formativos, entre otros servicios. Las familias que acuden a esta delegación Sur son tanto de Lucena como de otras localidades como Puente Genil, Cabra o Priego de Córdoba.

En la sede de Autismo Córdoba-Delegación Sur se presta servicio de atención social y de acogida; escuela de familias y atención psicológica y social a las familias, más servicio de gabinete, a cargo de psicólogos, psicopedagogos y logopedas para mejorar las habilidades socio-emocionales, comunicativas de autorregulación y autocontrol personal o de función ejecutiva de las personas con TEA, a través de terapias individualizadas y de la atención a sus familias.

El presidente de Autismo Córdoba recuerda que, aunque no existe un censo oficial, se estima que en Córdoba y provincia puede haber alrededor de 7.000 personas que presentan TEA, aunque no todas estén diagnosticadas y por tanto no reciben las necesarias terapias para su mejor evolución. De ahí que Miguel Ángel López recuerde la "importancia de asociarse a Autismo Córdoba para que cada vez más familias con algún miembro con TEA puedan caminar juntas por un futuro mejor".