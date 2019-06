Cuatro alcaldías de Córdoba siguen en el aire a horas de constituirse los nuevos ayuntamientos

La cuenta atrás para la constitución de los nuevos ayuntamientos cordobeses, que se celebrará esta mañana en los 77 municipios de la provincia, se agota con la incertidumbre de qué va a pasar en al menos cuatro alcaldías. Y es que en Baena, Castro del Río, Montoro y Peñarroya-Pueblonuevo, pese a las negociaciones contrarreloj desde el 26 de mayo, los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para conformar gobierno y elegir a un alcalde.

BAENA

En la localidad de la Campiña Este, la incertidumbre es máxima por la aritmética imposible. El PP y Cs han hecho público este viernes a mediodía un acuerdo de gobierno que incluye la alternancia al frente de un Ayuntamiento que históricamente ha estado gobernado por el PSOE. Está previsto que la candidata del PP, Cristina Piernagorda, tome posesión este sábado, cargo que ocupará hasta el 15 de junio de 2021, cuando la responsabilidad pasará a manos del alcaldable de la formación naranja, Ramón Martín.

En el acuerdo de gobierno, ambas formaciones aseguran que tendrán “como prioridad fundamental mejorar la calidad de vida de los baenenses y albedinenses y garantizar la estabilidad” de ambos núcleos. El pacto incluye un total de 18 medidas, entre ellas una auditoría integral sobre el estado del Ayuntamiento; la “progresiva” reducción fiscal a las familias y empresas; la lucha contra la despoblación; un plan director de infraestructuras deportivas; un programa para la revitalización del casco antiguo; un plan integral de juventud y ocio alternativo o la “puesta en valor” del patrimonio, la gastronomía, los recursos naturales o las tradiciones.

El acuerdo, no obstante, depende del respaldo de los independientes liderados por Luis Moreno, que llegan al Pleno con dos concejales. “Iporba no va a apoyar ese pacto de ninguna forma, no nos han tenido en cuenta”, ha dicho esta tarde el propio Moreno, quien ha afirmado que “ni siquiera” se ha dignado a leerlo.

Eso sí, ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de respaldar la investidura de la popular Cristina Piernagorda, aunque como mal menor y siempre que antes del Pleno la izquierda (PSOE e IU) no plantee alternativa. Moreno pide básicamente que el alcalde en funciones, Jesús Rojano, renuncie a la investidura, deje su acta de concejal y barra de su lista lo que el líder de Iporba denominada “seguidores del rojanismo”.

El alcaldable del PSOE, Jesús Rojano, ha asegurado por su parte que ha ofrecido su “renuncia a la Alcaldía” para garantizar que el bloque de izquierdas continúe al frente del Ayuntamiento, pero ha lamentado que esto no sea suficiente y que Moreno quiera “ir más allá”.

Peñarroya-Pueblonuevo

Las cuentas tampoco salen en el municipio del Valle del Guadiato, donde a última hora de ayer solo se sabía que los dos partidos más votados iban a someter a sus candidatos a la investidura: por un lado, el socialista José Ignacio Expósito, que aspira a su segundo mandato; por el otro, el popular José Manuel Medina, que quiere gobernar por primera vez.

La llave del Ayuntamiento la tiene en esta ocasión la ex alcaldesa Luisa Ruiz, partidaria de que haya un relevo en la Alcaldía y, principalmente, de que Expósito deje la vara de mando. A última hora de ayer aún no existía ningún acuerdo cerrado para lograr este objetivo, aunque fuentes próximas a la negociación insistieron en que la primera opción de Unión Demócrata Peñarriblense (UDPñ) es darle sus votos a Medina. Según el alcalde en funciones, el PP “está dispuesto a firmar un pacto de la vergüenza del que deberá dar cumplida cuenta ante los vecinos”.

Castro del Río

Las negociaciones para la Alcaldía de Castro del Río han dado este viernes un giro inesperado con un pacto entre PP y PSOE para desalojar a José Luis Caravaca (IU) de la Alcaldía. La agrupación local del PSOE castreño se muestra a favor de que apoyar un gobierno local del PP, con Julio Criado como regidor, y de los independientes de Vecinos por Castro y el Llano.

La decisión contraviene el acuerdo alcanzado entre las comisiones negociadoras de PSOE e IU, que el pasado miércoles alcanzaron un acuerdo global en la provincia de Córdoba que “obliga a las dos fuerzas políticas” a “respetar la lista más votada en cada municipio y a no llegar en ningún caso a pactos con representantes de otras fuerzas políticas de derechas”.

El PSOE ya ha advertido de que la Comisión Ejecutiva Provincial iniciará la tramitación de un expediente disciplinario para su expulsión. Ni el alcaldable del PP ni el secretario de organización de IU, Sebastián Pérez, han querido hacer declaraciones al respecto.

Así, hasta la fecha, la Alcaldía en Castro del Río sigue sin tener un claro aspirante. Esta situación llega después de que la formación que lidera el todavía alcalde en funciones, José Luis Caravaca, obtuviese 1.530 votos y cuatro ediles, el mismo número que la candidatura del PP, con 1.399 apoyos, e igual que el PSOE, con 1.281 votos; Vecinos por Castro y el Llano, logró 609 sufragios y un edil.

Montoro

Tras los últimos movimientos de Castro del Río, la incertidumbre se ha apoderado de Montoro, donde el apoyo del único concejal de IU es fundamental para la investidura de Ana María Romero como alcaldesa socialista.

IU Montoro ha protagonizado su propio sainete esta semana al llegar a un acuerdo con un partido independiente liderado por el ex socialista José Romero para entregarle a este último la Alcaldía, acuerdo que respaldaron las bases pero que desautorizó la dirección provincial con gran contestación. Así que todas las opciones están abiertas esta mañana en la localidad del Alto Guadalquivir.

Con información de Ernesto Mauriz y Sara Núñez.