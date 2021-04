El alcalde de Peñarroya rechaza un adelanto de las primarias en el PSOE andaluz

El secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del PSOE de Córdoba, José Ignacio Expósito, ha destacado este jueves que sus vecinos de Peñarroya-Pueblonuevo, municipio del que es alcalde y también secretario general del PSOE, le preguntan por la crisis sanitaria y económica que les afecta, "pero no por primarias" o su adelanto en el PSOE andaluz, para elegir ya a su candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Expósito ha subrayado que un adelanto de las primarias en el PSOE-A ahora "no toca", aunque se hayan pronunciado ya a favor de ello cuatro agrupaciones socialistas de Córdoba capital y otras cinco de otros tantos pueblos, del total de 87 que hay en la provincia, argumentando este miembro de la ejecutiva provincial del PSOE, al igual que ya ha hecho el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, que "cuando toque hablar de primarias, hablaremos de primarias", pero que este no es el momento para ello.

Así, Expósito ha dicho que su "postura es clara", de manera que, "cuando abordamos los temas orgánicos en los congresos y se adoptan una serie de procedimientos, estos procedimientos están para cumplirlos. Por tanto, solicitar el que no se cumpla lo acordado en un congreso no tiene ningún sentido".

"Yo pienso que no es el momento, pues este partido tiene reglado todos los procedimientos orgánicos, y cuando toque hablar de primarias hablaremos de primarias, pero ahora mismo no toca, ahora mismo mi máxima preocupación no es otra que solventar los problemas de los ciudadanos, los problemas de mis vecinos".

De hecho, sus vecinos en Peñarroya, según ha asegurado, le preguntan "cuándo vamos a superar esta crisis sanitaria que estamos viviendo o cuándo vamos a superar la crisis social y económica que acarrea también esta crisis sanitaria, pero hasta ahora ningún vecino me ha preguntado cuándo vamos a celebrar las primarias del PSOE, porque no es lo importante, porque no es lo que toca".

"Lo que toca ahora mismo es intentar solventar los problemas que tienen los ciudadanos, y cuando llegue lo orgánico, pues hablaremos de ello, pero ahora no es el momento", ha concluido el regidor.