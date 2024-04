Los agricultores de Córdoba llaman "a seguir en la lucha" hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas

La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Córdoba (Agacor) ha hecho un llamamiento a "seguir la lucha" hasta que sus reivindicaciones sean escuchadas. La petición llega tras las últimas noticias de las reuniones del ministro de Agricultura, Luis Planas, con las asociaciones mayoritarias y la batería de 43 medidas presentadas como solución a los problemas del campo, que ha mantenido a los agricultores en protesta desde el pasado mes de febrero.

Las medidas se agrupan en siete bloques e incluyen la aplicación de las flexibilidades de la Política Agraria Común (PAC) que aprobó el Consejo de Ministros de Agricultura de la UE, según presentó el ministro. En este sentido, los agricultores cordobeses que han estado al frente de las protestas rechazan buena parte de ellas y piden a las asociaciones mayoritarias que cuenten con las asociaciones minoritarias y dialoguen con ellas para la búsqueda de soluciones.

Agacor considera que estas asociaciones mayoritarias "no deben de tener miedo a pedir derogaciones, no flexibilizaciones, a llamar las cosas por su nombre y que tengan valentía de reconocer en auténtico caballo de Troya de las políticas verdes que asfixian de muerte a nuestro sector, el Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030". Y, además, afirman que "llama la atención" que en las reuniones con Luis Planas "no hayan pedido que se retiren las denuncias y sanciones a los agricultores y ganaderos" por las protestas.

"Sin lucha no hay vida y sus políticas, nuestra ruina", bajo este lema la asociación cordobesa asegura que las medidas anunciadas "no hacen más que darnos la razón a agricultores y ganaderos de que la clase política no conoce los problemas reales del sector primario español".

Con todo ello, la asociación reclama que aumentar la productividad de las explotaciones, asegurar el nivel de vida de los agricultores y ganaderos y estabilizar los mercados a precios razonables sea la política común europea hacia el sector. Así, piden, por ejemplo, "romper relaciones comerciales con terceros países que no cumplan las directivas sobre productos fitosanitarios".

Los ganaderos dicen que en las medidas no aparece la eliminación de carga burocrática, exceptuando la georreferenciación de fotografías y el cuaderno digital, que el problema del agua no se ha abordado en las medidas y que a problemas como el lobo, la gestión de estiércoles y purines y las campañas de los programas nacionales no se les da solución.

Aseguran que no existen soluciones a las reclamaciones del relevo generacional en el campo y proponen el uso de fuegos controlados de barbechos y pastizales de tierras de cultivo "como mejor garante de mantener un buen estado fitosanitario y de control de malas hierbas".