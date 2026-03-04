Los afectados por el temporal comenzarán a cobrar los pagos la próxima semana

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que la próxima semana se empezará con los primeros pagos para los "trabajadores autónomos, los comercios y los negocios" afectados por el temporal de las pasadas semanas.

Durante su intervención en un acto en el Ayuntamiento de Montoro tras visitar esta localidad de la comarca del Alto Guadalquivir, Montero ha recordado que después de las inundaciones el Gobierno ha puesto en marcha un paquete de medida "de 7.000 millones de euros, entre ellos 2.800 para la agricultura, y de forma muy especial para el aceite de oliva".

Montero ha indicado que ha habido mucha aceituna que ha caído al suelo después de este temporal y que no se ha podido recuperar, por lo que se han perdido "muchos kilos de aceituna" que hay "ser capaces de compensar a los agricultores" y que dicha compensación "llegue al conjunto de la cadena de valor".

Ha añadido que en esta semana se han empezado a abonar las primeras indemnizaciones para la compensación de seguros, algo "muy importante", y por ello ha trasladado que es "imprescindible que la cosecha estén asegurada".

Pero, además, ha anunciado que la semana que viene se empezarán "con los primeros pagos" para los "trabajadores autónomos, los comercios y los negocios" donde la actividad del temporal ha "interrumpido su día a día o se ha visto claramente afectado en relación con temporadas anteriores", ha concluido.