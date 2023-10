Víctor Pedregosa, alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo: "Hay que buscar soluciones, y no culpables, para resolver la falta de agua potable"

Víctor Pedregosa fue el pasado mayo, para sorpresa de muchos, el candidato del PSOE a la Alcaldía en Peñarroya-Pueblonuevo, lo que supuso la escisión del partido a nivel local. Respaldado en las urnas por la ciudadanía, hace balance de sus primeros 100 días al frente del Ayuntamiento.

-¿Qué le ha dado tiempo a hacer en este tiempo? ¿Cuáles han sido sus primeras decisiones de peso?

-Mejorar el aspecto general y la imagen de Peñarroya-Pueblonuevo era uno de nuestros pilares fundamentales. Embellecer y mejorar nuestros parques, plazas, calles y avenidas, que presentaban numerosas deficiencias y mucha dejadez. Hemos iniciado diversas actuaciones en este sentido, por ejemplo, en la ronda Norte, acometiendo un servicio extraordinario de limpieza y desbroce, mantenimiento, adecentamiento y reparación del carril bici. Del igual forma, estamos ejecutando la limpieza y poda de las palmeras ubicadas en ronda de la Paz, avenida de Los Pinos, plaza Santa Bárbara y otros espacios en los que se encuentran estos árboles. Algo que consideramos tan básico y fundamental, pero que llevaba muchos años sin realizarse, y por lo que estamos recibiendo numerosas felicitaciones, porque estos trabajos están mejorando el aspecto general del municipio. También hemos logrado desbloquear las obras de reforma de las calles Constitución y Miguel Vigara, que se anunciaron en 2020 pero que seguían sin ejecutarse. Con toda probabilidad, los trabajos comenzarán a principios del próximo año. La primera calle será un paseo peatonal y la segunda calle irá en plataforma única y se respetarán los aparcamientos. Otra de nuestras preocupaciones era la falta de seguridad ciudadana que existía en el municipio. Desde el primer momento, nos pusimos a trabajar en este asunto en coordinación con Policía Local y Guardia Civil.

-¿En qué situación se ha encontrado el Ayuntamiento?

-Una de las dificultades a la que tuvimos que hacer frente al llegar al Ayuntamiento fue la falta de liquidez de la empresa pública Promociones Industriales Valle del Alto Guadiato. Esta situación impedía poder realizar el pago de las nóminas de los empleados. Para resolver esta compleja tesitura, tuvimos que ejecutar un expediente de crédito extraordinario, que tuvo que ratificar el Pleno, para que se les pudiese abonar a los trabajadores la paga extra. Del mismo modo, hemos tenido que llevar a cabo un encargo a medios propios, de forma temporal, para que la empresa pública sea sostenible. Además, nos encontramos un volumen de facturas, que suman más de 350.000 euros, sin el procedimiento administrativo necesario para poder pagarlas. O diferentes partidas económicas del presupuesto municipal que están en negativo o ejecutadas a más del 50%. Por otro lado, hemos tenido que enfrentarnos a las ferias de agosto, la de la barriada de La Guita y la próxima de octubre, y no había absolutamente nada organizado ni programado, cuando este trabajo se hace con varios meses de antelación. La partida del área de Festejos se encontraba con menos del 10% del total para todo el año. Pese a ello, estamos trabajando con dedicación, desde el primer momento, para revertir estas circunstancias y otras como la desorganización que existía, y para lo que vamos reestructurar los diferentes departamentos para un funcionamiento óptimo del Ayuntamiento.

-¿Cuáles son sus objetivos para el presente mandato?

-Los fondos europeos son una oportunidad para el desarrollo económico y social de nuestro municipio y, por ello, tenemos que saber sacarles el máximo provecho y gestionarlos de forma adecuada. Uno de los objetivos, a través de estas ayudas, consiste en realizar la urbanización del polígono industrial Vega Currillo, que se encuentra situado muy próximo a la N-432. De la misma manera, vamos a poner en marcha los proyectos que se quedaron pendientes y que consiguieron financiación europea como el Centro de Formación y Orientación, en la antigua escuela hogar Fray Albino, o el centro sociosanitario en la antigua residencia de ingenieros de Encasur. Por otra parte, uno de los principales retos es el empleo. En este sentido, vamos a trabajar de forma concienzuda para poner todas las herramientas para facilitar la implantación de iniciativas generadoras de empleo, que ya están interesadas en desarrollar su actividad en nuestra localidad. En materia turística, vamos a dar los primeros pasos para que el compromiso que adquirimos en campaña electoral para habilitar una Oficina de Turismo en una zona céntrica sea una realidad, así como ofrecer una propuesta turística que recoja todo nuestros recursos patrimoniales, culturales, industriales e históricos con los que cuenta Peñarroya-Pueblonuevo.

-Peñarroya-Pueblonuevo tiene un gran patrimonio industrial que no es visitable, ¿qué propuestas tiene en este sentido?

-El Cerco Industrial de Peñarroya-Pueblonuevo es uno de los mejores ejemplos del rico patrimonio industrial que tiene nuestra localidad. En torno a 600.000 metros cuadrados de superficie que albergan las características chimeneas que aún permanecen en pie, así como diferentes inmuebles como la nave Nordon, el edificio de talleres adosado a la sala de turbinas, el almacén de sulfato de cobre o edificios relacionados con los hornos de cok. Un complejo industrial declarado Bien de Interés Cultural, en la tipología de Lugar de Interés Industrial, que nos evoca a la época de mayor esplendor de nuestro municipio. El paso previo fundamental para poder iniciar la recuperación y rehabilitación de este espacio, para su posterior puesta en valor, es el estudio de caracterización de sus suelos, que determine el nivel de contaminación. Un compromiso que adquirió la Junta de Andalucía, que consistía en la financiación al 50%, pero que hasta la fecha aún no se ha concretado nada. Recientemente, hemos cedido la antigua estación de Peñarroya FEVE a la asociación La Maquinilla para su rehabilitación funcional, para la puesta en marcha de un centro de dinamización turística de la Vía Verde del Guadiato y Los Pedroches, compuesto por un punto de alquiler de bicicletas, un albergue para usuarios de la vía verde y un área de autocaravanas. También está previsto que el inmueble acoja un punto permanente de información turística del Cerco Industrial, así como un laboratorio de patrimonio industrial. Se trata de uno de los edificios más antiguos de la ciudad, inaugurado en 1895.

-El gobierno municipal de Peñarraroya-Pueblonuevo depende del acuerdo PSOE-IU, ¿cómo está funcionando?

-En la actualidad, estamos gobernando en solitario como partido político que ganó las pasadas elecciones municipales. Ambas formaciones, PSOE e IU, alcanzamos un acuerdo marco y programático, que va por buen camino. Cabe destacar la buena sintonía que existe entre los dos partidos, y que estoy convencido de que va a seguir siendo así durante los cuatro años del mandato. De hecho, nuestra asamblea ya se ha pronunciado de forma favorable a la propuesta que hemos lanzado a un posible gobierno de coalición, que ofrecería más estabilidad aún si cabe a la legislatura.

-Y la relación con los grupos de la oposición, ¿cómo está siendo después de la tensión vivida meses atrás con el anterior alcalde, José Ignacio Expósito?

-En mi discurso de investidura, me comprometí a tender la mano a los diferentes partidos políticos que componen la corporación municipal para hacer de nuestro pueblo un lugar mejor, una ciudad próspera y con futuro, de la que nos sintamos orgullosos. Y así está siendo desde el inicio del mandato. Desde el equipo de gobierno nos mostramos predispuestos para que los grupos municipales sean partícipes de las iniciativas que planteamos y puedan sumarse a este proyecto. Como ya comentaba anteriormente, existe muy buena relación con IU y también hay una buena predisposición por parte del PP para colaborar con este Gobierno municipal.

-¿Qué asuntos tienen pendientes las administraciones con Peñarroya-Pueblonuevo y cuál considera prioritario?

-La cuestión más prioritaria es la reanudación y finalización de las obras de rehabilitación del edificio del Ayuntamiento, que se iniciaron hace ya más de cinco años y que desde 2020 se encuentran paralizadas. En estos 100 días de gobierno nos hemos reunido con el delegado del Gobierno del Junta de Andalucía en Córdoba y la nueva delegada territorial de Fomento para abordar este asunto, que no puede demorarse ni un día más. Esta situación ocasiona múltiples inconvenientes, tanto para los empleados municipales como para la ciudadanía en general, ya que las dependencias municipales se encuentran provisionalmente en un polígono industrial, y porque además las oficinas están descentralizadas, cada departamento se ubica en una zona diferente. Asimismo, la Junta tiene otros temas pendientes con Peñarroya-Pueblonuevo, como la mejora de la carretera autonómica A-449 a su paso por el casco urbano, la reforma de la escuela infantil El Minero o el estudio de caracterización del suelo del Cerco Industrial, que ya mencionaba anteriormente. Y otros asuntos que resolver como las carencias en la sanidad pública o las vacantes de médicos especialistas, que llevan demasiados meses sin cubrirse en nuestro hospital, como es la especialidad de Traumatología, o en la Unidad de Salud Mental de nuestro centro de salud, la falta de psiquiatra y psicólogo. Otra cuestión aún pendiente, en materia de infraestructuras, es la conversión de la N-432 en la autovía A-81, aunque durante los últimos años el Gobierno central ha ido dando pasos para que sea una realidad más pronto que tarde. El déficit de potencia eléctrica en la comarca del Valle del Guadiato y el norte de la provincia es un asunto en el que todas las administraciones tienen que trabajar de forma coordinada porque es vital para el desarrollo industrial, económico y social de esta zona.

-La falta de agua potable se ha convertido en el principal problema del Norte de la provincia y da la sensación de que la solución va a tardar en llegar y de que las administraciones no se ponen de acuerdo, ¿algún mensaje que quiera transmitir en este sentido?

-Lo he reiterado en numerosas ocasiones, y lo vuelvo a manifestar una vez más, este problema requiere de soluciones por parte de todas las administraciones que tienen competencia en la materia. Se trata de buscar soluciones, y no culpables. La Junta de Andalucía tiene que dejar de echar balones fuera con todo lo que le concierne y dar respuesta a los problemas de la ciudadanía. Hoy por hoy, tenemos agua en nuestros grifos para el aseo personal y para la limpieza de nuestros hogares, gracias a una actuación de emergencia del Gobierno de España. Si no hubiese sido así, ni siquiera tendríamos agua en la actualidad, porque la Junta solo está instalada en la confrontación.

-En relación a la ampliación de la N-432, ¿qué espera a estas alturas?

-Confío en que se sigan dando pasos para que el proyecto de la autovía A-81 se materialice, tal y como hacía referencia anteriormente. Hasta la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno central, este proyecto estaba guardado en un cajón y olvidado por el último gobierno del PP y de Mariano Rajoy. A lo largo de estos años, hemos podido comprobar los avances que se han hecho al respecto.

-Peñarroya-Pueblonuevo ha sido uno de los pocos municipios cordobeses donde se ha detectado la presencia del virus del Nilo, ¿cómo va este problema?

-La primera noticia que tuvimos sobre la presencia de este virus en el municipio fue por la prensa provincial. A partir de entonces, fuimos nosotros como Ayuntamiento los que tuvimos que ponernos en contacto con la Junta de Andalucía para que nos informase sobre este problema. Las competencias en materia de sanidad son autonómicas y, por lo tanto, debería ser la consejería de Salud o, en su defecto, la delegación territorial quien se ocupase de este asunto y no descargar la mayoría de las competencias en los ayuntamientos, que tienen las herramientas que tienen y pueden llegar hasta donde sus recursos se lo permiten. Hace varias semanas, el Ayuntamiento puso en marcha una campaña de prevención y sensibilización del virus, con determinadas recomendaciones, y desde entonces se está llevando a cabo la elaboración del Plan de Vigilancia y Control Vectorial.

-Hablando de política, el PSOE se llevó un importante varapalo en las elecciones municipales, ¿qué lectura debería hacer el partido?

-En Peñarroya-Pueblonuevo, el PSOE obtuvo el mejor resultado con respecto a las últimas tres convocatorias electorales, quedando a muy pocos votos de obtener un concejal más. Todo ello a pesar de que fueron unos comicios que se vivieron en clave nacional y de la escisión que había vivido el partido a nivel local hacía tan solo unos meses, pero al final lo que se demostró es que lo verdaderamente importante es escuchar a la ciudadanía que busca respuestas a sus problemas.

-Esta semana ha empezado en la Audiencia Provincial el juicio por la operación Rocket, ¿qué espera de la resolución de este caso?

-Nuestro máximo respeto a la Justicia que es quien tiene que resolver este proceso judicial.

-Visto con el tiempo, ¿se aprovecharon bien los Miner para el desarrollo de la localidad?

-Tomé posesión como concejal socialista del Ayuntamiento en el año 2015 y puedo hablar de la gestión que he realizado en las diferentes áreas durante todos estos años. Lo que hace referencia a su pregunta es anterior a esa fecha.