Ramón Hernández, alcalde de Almodóvar del Río: "Vamos a seguir luchando hasta tener la parada de Cercanías"

Ramón Hernández (Almodóvar del Río, 1968) releva en la Alcaldía carbulense a María Sierra Luque, una de las regidoras más longevas de la provincia. Tras ocupar la Delegación de Memoria Democrática en la Diputación de Córdoba durante el pasado mandato, Hernández asume la máxima responsabilidad en su Consistorio, centrado en el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad y con el reto de lograr nuevos objetivos, como dar un impulso definitivo al turismo, con el Castillo y la playa de La Breña como grandes emblemas.

-Acaban de cumplirse 100 días desde su toma de posesión, ¿qué le ha dado tiempo a hacer en este tiempo?

-Cuando tomas posesión viniendo de años de gobierno, todo es más fácil porque hay iniciativas que ya estaban empezadas y no ha sido como comenzar todo desde cero. Así que en estos meses nos hemos centrado en poner en marcha nuestro programa electoral, en el que nos marcábamos tres grandes objetivos: el sostenimiento de unos servicios públicos de calidad, el impulso del desarrollo local y el urbanismo. Hemos continuado andando estos caminos.

-¿Cuáles han sido sus primeras decisiones de peso?

-Lo primero ha sido sacar a licitación la residencia de la tercera edad, que es un proyecto muy grande que lleva mucho tiempo iniciado. La infraestructura contempla 109 camas y las primeras fases se realizaron con dinero público, pero no se ha terminado; faltan por ejecutar más de cinco millones de euros. La intención es que alguna empresa la termine y establecer una concesión por un plazo de 50 años. También estamos elaborando el pliego de condiciones para poner en marcha un vivero de empresas que queremos desarrollar en el polígono para ofrecérselo a pequeños emprendedores.

-¿Cuáles son sus principales objetivos para el presente mandato?

-El primero es el mantenimiento de los servicios públicos que se gestionan de manera directa por parte del propio Ayuntamiento, como la ayuda a domicilio, parques y jardines, limpieza viaria o instalaciones deportivas. Otro proyecto importante es la puesta en valor del centro del pueblo como atractivo turístico. Queremos darle un desarrollo importante para que los turistas que visitan el Castillo se queden un tiempo y recorran las calles. Y estamos interesados en la atracción de empresas auxiliares de Defensa que estén interesadas en venir aquí como alternativa a los suelos de la Base Logística del Ejército de Tierra que se creará en La Rinconada, en Córdoba capital. Todo esto, sin olvidar nuestras reivindicaciones, como el desdoblamiento de la A-432 y la parada del tren de Cercanías.

-¿Qué papel concreto quiere que juegue Almodóvar del Río en relación a la Base Logística del Ejército de Tierra?

-El municipio tiene 118.000 metros cuadrados de terreno, libres y preparados, para la llegada de nuevas empresas. La mayoría de este suelo está junto a Calmante Vitaminado. Ya lo hemos ofrecido en las presentaciones que se han hecho hasta el momento a las empresas auxiliares de Defensa y hemos enviado un dossier por si alguna compañía está interesada en establecerse aquí. Jugamos con una gran ventaja, que es la cercanía a Córdoba capital y al nudo logístico del Higuerón, que puede jugar un papel clave en este proyecto.

-Ha hablado de un plan que tendría como objetivo la puesta en valor del centro del municipio como atractivo turístico. ¿Qué acciones concretas se han planteado?

-Ya hemos mejorado la plaza y la calle Padre Revuelto, y ahora vamos con la calle Vicente Aleixandre. Plantaremos arboleda y le daremos un aspecto más adecuado para los peatones. También vamos a crear dos nuevas pastillas de aparcamiento, estamos en negociaciones con varios propietarios para la compra de solares. El otro gran proyecto es habilitar un mirador hacia el río, que precisamente se ubicará al final de la calle Vicente Aleixandre. Y es que, pese a la cercanía del Guadalquivir, la llegada del AVE hizo que lo perdiéramos de vista y nos alejáramos de él. Queremos que vuelva a formar parte de nuestro paisaje y de nuestra vida, porque a lo largo de la historia ha sido un elemento clave en el desarrollo del municipio. La intención es que una parte del gran número de turistas que visitan el Castillo bajen al municipio y lo recorran, que se sienten en una terraza y consuman. Si somos capaces de meter a un 10% de todos los visitantes, estaríamos hablando de 20.000 turistas al año en el casco urbano de Almodóvar. Es una oportunidad de desarrollo que debemos aprovechar.

-Releva en el cargo a María Sierra Luque, una de las alcaldesas más carismáticas de la provincia, ¿qué le ha enseñado en política?

-Llevo desde 2011 codo con codo con ella, en el Ayuntamiento y a pie de calle, hablando con los vecinos y las asociaciones, y es un placer tenerla como primera teniente de alcalde. Me ha enseñado que hay que tener tesón y luchar de manera concienzuda para conseguir las cosas. También es digna de admiración la empatía que muestra hacia los demás. Si hay una persona que antepone el servicio a los demás a lo suyo, esa es María Sierra Luque, lo he visto con mis propios ojos. Yo voy a intentar seguirla en este sentido, y mi dedicación en la Alcaldía es durante las 24 horas del día, es una labor que me gusta y no me pesa.

-¿Y qué va a cambiar respecto al modelo de gestión de su predecesora?

-En estos momentos, introducir cambios en el modelo de gestión no es una prioridad. Si se cambia algún aspecto, no se hará de manera radical, sino con el tiempo, según sea necesario.

-En el pasado mandato, estuvo al frente de la Delegación de Memoria Democrática de la Diputación de Córdoba, un área que el nuevo gobierno provincial, del Partido Popular, ha decidido eliminar. ¿Qué ha sentido?

-Principalmente, pena y tristeza. Estuve cuatro años moviéndome por toda la provincia, viviendo en primera persona los sentimientos de muchas familias que lo único que reclaman es tener la posibilidad de recuperar los restos de sus allegados, o que se haga un homenaje, o que se publique un libro... Eliminar este área es jugar con los sentimientos de las personas.

-¿Han quedado muchos asuntos pendientes por resolver en materia de Memoria Democrática?

-Sí, quedan muchísimos asuntos pendientes, no se ha llegado a recuperar ni el 20% de la memoria. Estamos muy distantes de otras provincias donde prácticamente la memoria se ha llevado al sitio que le corresponde, y esto se ha logrado de manera natural. Falta mucho por recuperar, ahí están por ejemplo los cementerios de San Rafael y la Salud, todavía sin abrir. La delegación funcionó como oficina de referencia para asociaciones memorialistas y colectivos, a quienes con muy poco le dimos mucho, porque nuestro presupuesto no llegaba a un millón de euros. Desde Aguilar de la Frontera a Hinojosa del Duque, Puente Genil, Palma del Río... Hay exhumaciones pedientes en toda la provincia. Y luego queda pendiente el reconocimiento a las víctimas, y multitud de investigaciones y publicaciones científicas por ver la luz, la digitalización de los archivos, la eliminación de multitud de símbolos franquistas, el cambio de nombre de muchas calles... Las instituciones debemos cumplir la ley, pero en algunos pueblos de Córdoba todavía se conservan placas donde se reza por Dios y por la patria.

-¿Qué le pide al equipo de gobierno de la Diputación de Córdoba?

-Solo le pido una cosa, que sea tan solidario con los municipios como la institución lo fue en los pasados cuatro años, lo que significa que no se olviden del municipalismo. Gracias a la Diputación, los ayuntamientos pudimos subsistir durante la pandemia. Ojalá igualen esas políticas y cumplan así con la función que debe desempeñar la institución.

-Almodóvar del Río ha liderado durante años las reivindicaciones para la puesta en marcha de un tren de Cercanías que articule la movilidad en el Valle del Guadalquivir. El tren ya funciona, pero no se detiene en Almodóvar. ¿Lo dan ya por perdido?

-Por supuesto que no. Existe un proyecto para la construcción de una nueva estación en Almodóvar, pero lo que puedo decir es que vamos a seguir luchando, porque las administraciones cambian de un día para otro y hasta que la parada sea real, como dice Sierra, no podemos fiarnos de nadie. Seguiré luchando, porque los gobiernos deben tomar conciencia de que es el momento de apostar por este tipo de transporte. Es una apuesta decidida por el desarrollo local. En el momento en que el Gobierno central esté formado, sea del color que sea, pediremos reuniones en Madrid para fiscalizar el proyecto. Porque, tal y como avanzan las cosas, siendo realistas, no veo la parada hasta dentro de cuatro o cinco años, y eso significa frenar el desarrollo.

-¿Qué otros asuntos tienen las administraciones públicas pendientes con los vecinos cucos?

-Una prioridad es la salud, porque hemos sufrido una situación lamentable en cuanto a recortes de médicos se refiere y vamos a seguir luchando. Hemos superado los 8.000 habitantes y nos corresponden dos médicos más de los que teníamos antes. Mientras, las citas se están dando ya a más de 20 días... La segunda gran prioridad es el desdoblamiento de la carretera A-421. No iguala en incidencia a la N-432, pero hay una siniestralidad muy elevada y es el momento de sacar del cajón el proyecto que se hizo en 2008. El desarrollo comarcal solo se producirá cuando haya una ampliación de esta vía.

-La playa de La Breña ha sido uno de los grandes éxitos de la localidad en los últimos años, hasta el punto de recibir la única bandera azul de interior de Andalucía. ¿Habrá playa el próximo verano después de que en agosto se tuviera que interrumpir la temporada por la contaminación de las aguas?

-Sí, mientras el pantano lo permita habrá playa y lucharemos por mantener la bandera azul. Todos los cucos nos debemos sentir orgullosos de este proyecto, que ha supuesto la visita de 6.500 personas este verano, un volumen muy a tener en cuenta. Salud ha vuelto a confirmar el buen estado del agua para el baño, así que pronto empezaremos a trabajar en la próxima temporada, que llegará con novedades porque vamos a sacar a licitación un chiringuito a pie de playa.

-¿Qué explicación les han dado sobre la contaminación del agua con bacterias fecales?

-Es bastante raro, y hemos pedido que investiguen porque puede haberse producido algún vertido, es la única explicación. Se lo hemos comunicado al Seprona y a las instituciones competentes.

-Hablando de política, ¿qué futuro le augura a IU?

-IU es una formación fuerte y no hay riesgo de que desaparezca, porque tenemos un crédito muy importante que es nuestra militancia, que está presente en todos y cada uno de los municipios de la provincia. Esa militancia es lo que nos hace fuertes.

-¿Cómo imagina Almodóvar del Río en el futuro?

-Lo imagino como un pueblo que apuesta por la ecología, más accesible, donde existe buena relación entre vecinos. Un pueblo amable, atractivo, en el que lo público y lo privado se mezclen para alcanzar un desarrollo económico fuerte y que la gente quiera vivir aquí, y no dormir y desplazarse. Ya se han puesto las mimbres para ello.