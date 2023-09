Alfonso Alcaide, alcalde de Fernán Núñez: "IU debe luchar por sus siglas y hacer autocrítica"

Alfonso Alcaide afronta su segundo mandato consecutivo en Fernán Núñez, con mayoría absoluta, centrado en desarrollar un modelo de ciudad en el que la cultura, el patrimonio y la industria son los ejes centrales. Alcaide es, además, uno de los cargos públicos con mayor peso institucional dentro de IU en la provincia: "Nos estamos diluyendo con diferentes aventuras y hace falta autocrítica", reflexiona cuando están a punto de cumplirse cien días desde la toma de posesión.

-¿Qué ha cambiado en Fernán Núñez desde que es alcalde?

-Desde el principio hemos tenido muy claro el modelo de ciudad que queríamos, y actualmente hay en marcha tres grandes obras que pensamos que van a suponer un antes y un después para el municipio, como son la recuperación del Palacio Ducal, que nos va a abrir definitivamente al turismo; la rehabilitación integral del paseo de Santa Marina, que es el corazón de la localidad y que va a aplicar medidas urbanísticas muy novedosas que marcan el futuro de la lucha contra el cambio climático, y la construcción del espacio escénico, que es el equipamiento cultural que le faltaba al municipio. Y todo esto sin olvidar la intervención en la antigua travesía de la N-331.

-Por lo que dice, se espera entonces un mandato continuista...

-Sí, el mandato va a ser continuista, y el primer objetivo es terminar esos tres grandes proyectos puestos en marcha al final del periodo anterior. De manera paralela, estamos empezando a desarrollar iniciativas que venían recogidas en nuestro programa electoral, y ya tenemos el presupuesto para realizar el estudio de viabilidad para la construcción de una residencia de mayores. También hemos puesto en marcha la redacción del anteproyecto para una remodelación bastante amplia del polideportivo. A esto se suma una gran cantidad de obras menores en calles o mejoras de parques y jardines.

-Ha hablado de las obras de rehabilitación del Palacio Ducal, uno de los edificios históricos civiles más destacados de toda la provincia. ¿Cuándo se va a poder visitar?

-Actualmente, estamos ejecutando las obras de rehabilitación integral financiadas con el millón de euros pertenecientes al 1,5% Cultural, a lo que se han añadido otros 600.000 euros de fondos propios municipales. Con estos trabajos, quedará finalizado el Palacio Ducal, listo para su apertura, porque el mobiliario lo tenemos ya preparado gracias a una cesión del palacio de Fernán Núñez de Madrid. También tenemos preparada la galería pictórica, casi completamente restaurada y que guardamos en el Ayuntamiento. El plazo de ejecución finaliza a mediados de 2024, y va a buen ritmo. Confiamos que a finales de 2024 esté listo, aún tenemos que hacer el proyecto museístico.

-¿Qué va a suponer para el municipio la apertura del Palacio?

-Al último ciclo de Palacio en Ruta asistieron más de 1.000 personas, y el interés es altísimo no solo entre la población de Fernán Núñez. A cualquiera que viene de fuera y entra en la Plaza de Armas le pica el interés por entrar, así que las perspectivas turísticas son muy buenas y esperamos que suponga un revulsivo para el desarrollo turístico de la localidad. Tendremos que crear nuestra propia marca , que por supuesto girará en torno al Palacio, que es el edificio civil más importante de la localidad. Todo esto está por desarrollar.

-El segundo proyecto que señalaba es la rehabilitación de la plaza de Santa Marina, actualmente en obras. ¿Qué va a suponer esta intervención?

-La plaza de Santa Marina es el centro neurálgico del municipio, su corazón, y aquí ocurre todo lo que ocurre en Fernán Núñez. La remodelación integral permitirá que contemos con un espacio completamente nuevo, que integrará el triunfo de Santa Marina, el elemento histórico principal del entorno. Será una plaza moderna, totalmente accesible y eficiente, con materiales constructivos de última generación adaptados al cambio climático y con las sombras muy bien estudiadas. Incorporará chorros de agua en el centro para mitigar esas calores que tenemos en la campiña, e incluso las farolas, con luces led, llevarán un microclima. Se ha pensado absolutamente todo, y habrá un sistema que recogerá parte del agua de lluvia en un aljibe, que luego se reutilizará para el mantenimiento de la jardinería. El proyecto, además, incluye un edificio cultural de 200 metros con aseos y almacenes, lo que dará aún más vida al centro, porque permitirá que se desarrollen actividades de muy diverso tipo. Es una sala que va a dar mucho juego. Lo que esperamos es que dinamice aún más el centro y se convierta en el lugar donde, como hasta ahora, bulle toda la vida del pueblo.

-¿Qué plazos barajan para la finalización de las obras?

-Se ha concedido una ampliación de plazo hasta finales de año. Mientras tanto, los vecinos están acudiendo al parque del Llano de las Fuentes y sobre todo al parque de Doña Rosalina, que han cogido mucha vida en este tiempo.

-Varios municipios se han posicionado ya para recibir a empresas vinculadas a la Base Logística del Ejército, ¿qué perspectivas tiene Fernán Núñez, dada la cercanía con Córdoba capital?

-Nuestro PGOU se aprobó a finales de julio con algunas suspensiones, una de las cuales afecta al polígono industrial proyectado junto a la N-331, que pondrá en carga 700.000 metros cuadrados de suelo industrial y que será idóneo para el establecimiento de grandes empresas. Tenemos un interés máximo en sacarlo adelante a finales de año, porque el reparo que ha puesto la Junta de Andalucía es fácil de reconducir, afecta únicamente al trazado de una vereda, que hay que modificar. Las normas subsidiarias que rigen la ordenación de Fernán Núñez datan del año 1991, y en 2011 el Ayuntamiento realizó una adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En aquel momento, el equipo de gobierno ya inició la redacción de un PGOU, y ahora por fin se ha logrado su aprobación.

-Durante años, Fernán Núñez ha trabajado para que la antigua travesía de la N-331 se integrara en el casco urbano, y ahora es una avenida consolidada a la que se puso el nombre de Juan Carlos I. ¿Se va a mantener esta denominación?

-No, se va a cambiar. La nueva denominación la vamos a llevar a Pleno en próximas fechas, la estamos consensuando. Es la avenida más importante de la localidad y hemos hecho una gran inversión para reformarla poco a poco. Aún quedan varios sectores por urbanizar, muy pequeños, y es otro de los proyectos que quedarán finalizados a lo largo del mandato. Hemos actualizado el proyecto de travesía en cuanto a precios se refiere para sacar a licitación las fases que nos restan.

-¿Qué asuntos tienen las administraciones pendientes con Fernán Núñez?

-El eterno asunto pendiente de las administraciones con todos los ayuntamientos, y no solo con Fernán Núñez, es una financiación adecuada. Ya se habla de que se van a volver a instaurar las reglas fiscales, y eso nos afectará muchísimo porque parte de los proyectos que iniciamos en el mandato anterior han sido posibles gracias a los remanentes de tesorería. Y si en 2024 las reglas fiscales vuelven a activarse, como parece que va a ocurrir, nos trastocarán todos esos proyectos. Una vez más, nos veremos coartados y muy limitados en nuestra capacidad de financiación, porque no nos van a dejar gastar el dinero que tenemos. Y, por otra parte, los ayuntamientos estamos muy intervenidos por administraciones de rango superior, como la Junta de Andalucía y el Estado, que son los que legislan, y la burocracia nos está matando. Cada vez es más complejo sacar adelante los proyectos, y no porque no se tenga el dinero, sino porque el papeleo se complica.

-Muchos ayuntamientos denuncian la burocracia ingente que hay que superar para optar a fondos europeos, ¿tiene Fernán Núñez algún proyecto pendiente con dinero de la UE?

-Hemos logrado financiación europea para la remodelación del colegio Fernández Miranda de la calle Dolores Ibarruri, y el proceso ha sido complejísimo. Marcan unos plazos imposibles de sacar adelante, con unos trámites bestiales. Es todo lo contrario a las facilidades que dijeron que nos iban a dar. Un ejemplo es el plan antifraude que hemos tenido que aprobar, y no es que esté en contra de esta medida, pero genera tal cantidad de trabajo en los departamentos del Ayuntamiento que para ponerlo en marcha se te van varios meses. Y ahora estás asustado hasta que terminas las obras y puedes justificar la subvención completa. Nuestro objetivo es convertir el colegio en un edificio totalmente eficiente desde el punto de vista energético. Se van a sustituir todas las ventanas, se colocarán paneles solares en un nuevo porche, se cambiarán las calderas... Es una inversión de 700.000 euros, de los que aproximadamente 600.000 proceden de la UE.

-Esta semana, se le ha escuchado alzar la voz por la situación del centro de salud, ¿se han sentido engañados por la Junta de Andalucía?

-En julio de 2021, el entonces delegado del Gobierno de la Junta, Antonio Repullo, y la delegada de Salud, María Jesús Botella, se comprometieron a ampliar el centro de salud de forma inmediata. Y dos años más tarde no se ha hecho nada. Claramente nos han engañado, y vamos a plantarnos donde haya que plantarse, con las movilizaciones que tengamos que hacer, porque el centro de salud tiene que ser ampliado ya. Han mentido claramente a un pueblo, y no lo vamos a permitir.

-Fernán Núñez es una de las localidades de más población de la provincia donde gobierna IU, ¿qué futuro tiene la formación tal y como se conoce ahora mismo?

-La fuerza de IU en el ámbito municipal ha mermado muy poco, casi nada. En las últimas elecciones municipales solo se perdieron tres alcaldías, y en el caso de Fernán Núñez la mayoría ha ido al alza. IU también sigue al frente de Montalbán, Aguilar de la Frontera, Doña Mencía, Fuente Palmera o Nueva Carteya. Es decir, en Andalucía la fuerza política municipalista de IU se ha mantenido. Es la formación en la que estoy en la que estaré. A nivel andaluz y nacional, ya sabemos que si IU no va en coalición con otras siglas la izquierda pierde fuerza, y soy partidario de que hay que formar esas coaliciones, ahora Sumar, porque es la única salida de mantener fuerza institucional, poder cambiar las cosas y mejorar la vida de las personas. Cuanto más unida esté la izquierda, mejor. Los grandes cambios sociales que se lograron durante la legislatura pasada se han hecho por estar en el Gobierno Unidas Podemos.

-¿Debe conservar IU sus siglas en la política municipal?

-IU tiene que conservar sus siglas en los pueblos. A IU le va bien en los pueblos cuando concurre con su marca, y debe mantenerla. Voy a luchar para ello.

-En Córdoba, el partido optó por una coalición, y no salió bien...

-Está más que comprobado que, en el ámbito municipalista, la unión de varios partidos no equivale a la suma de los concejales por separado. Y entre todos no han llegado a lo que IU ya tenía.

-Según este razonamiento, IU va a quedar como unas siglas únicamente municipalistas... ¿Puede tener supervivencia de esta manera?

-Puede ser que ocurra esto, y hay que reconocer la realidad. Algo hacemos mal cuando somos capaces de trasladar en lo cercano que nuestra política es diferente pero no a nivel andaluz o nacional. O puede ser, directamente, que las políticas que hacemos no sean atractivas para mucha gente...

-IU estuvo en el último gobierno de la Diputación, y una de las áreas emblema, Memoria Democrática, ha desaparecido en esta nueva etapa de gobierno del PP. ¿Se puede ya pasar página sobre este asunto?

-Ni mucho menos hay que pasar página, y vamos a luchar por que las políticas de memoria democrática se mantengan. Lo mismo pasa en igualdad. La derecha no comparte este objetivo y ahora nos quieren retrotraer a muchos años atrás. Con los dos diputados que tenemos, lucharemos por que esas políticas no se pierdan, como si ya estuviera todo hecho.

-¿Se ha hecho autocrítica sobre los resultados electorales?

-Se ha hecho autocrítica, pero se tiene que hacer más. Ha sido una autocrítica light y hay que analizar más lo que ha pasado, porque hemos pasado de cinco diputados a dos y no podemos pasarlo por alto. Así lo he expresado en los órganos correspondientes. No podemos ser complacientes, porque los resultados han sido malos, sin contemplaciones. Perder esas áreas en la Diputación, para IU ha sido un desastre.

-¿Esa crítica que hace es compartida por otros alcaldes?

-He hablado con otros alcaldes de nuestra formación y el sentir va en esa línea. Hemos perdido mucho. Es verdad que el PP estaba en racha y no hemos sido capaces de pararlo. Por ejemplo, se ha perdido el diputado por Montilla, algo que era impensable hace unos años.

-¿La campiña roja ya no es tan roja?

-La buena racha del PP ha afectado mucho, y el PSOE también ha caído...

-¿Qué tendría que hacer IU?

-Quizás intentar explicar mejor cuáles son nuestras políticas y luchar más por nuestra marca. Nos estamos diluyendo y hace falta autocrítica. Y la vedad es que es muy difícil hacerse entender en el clima político actual tan crispado. Pero hay que insistir en aspectos como que los avances para los trabajadores logrados en la anterior etapa vienen de Unidas Podemos, pero parece que lo único que ha calado ha sido la Ley del Solo Sí es Sí.