Puente Genil ayuda a Afasur Genil y a Disgenil con 10.000 euros para cada entidad

El Ayuntamiento de Puente Genil ha suscrito un convenio nominativo con la Asociación Disgenil y con la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias (Afasur Genil) destinado a paliar las necesidades y ayudar a hacer frente las dificultades económicas que actualmente atraviesan ambas entidades.

Durante el acto de firma del convenio, que ha tenido lugar en el salón de plenos del Ayuntamiento, el alcalde, Esteban Morales (PSOE), ha explicado que con dicho acuerdo, materializado en una cuantía de 10.000 euros para cada una de las asociaciones, se pretende, "no sólo agradecer su constante labor en el ámbito de la discapacidad y atención a personas con demencias", sino también mejorar la situación económica de las entidades, "que se está viendo afectada porque la Junta no está respondiendo con la diligencia que ellos le han trasladado”.

Morales ha dicho que, teniendo en cuenta esos problemas, las administraciones tienen que responder adecuadamente, ya que de lo contrario, el futuro de dichas asociaciones corre peligro. "Sabemos que hay donaciones de empresas y de personas a título particular, pero hay que demandar que la Junta, que es quien tiene la competencia, responda ante esas necesidades", ha incidido el regidor, quien ha añadido que seguirán "a su lado para que continúen con su magnífica labor".

En nombre de Disgenil, su presidenta, Alicia Duclos, ha agradecido al Ayuntamiento por su "disponibilidad" al ser la entidad más cercana en la que encontrar un apoyo, puesto que la presidenta ha destacado que Disgenil atiende "a personas de Puente Genil”.

"El problema que arrastramos es endémico", ha mencionado Duclos, quien ha precisado que "desde 2012 no había subido el precio del coste plaza, con lo cual la cuenta arrastra déficit". La presidenta de Disgenil, entidad que cuenta con 26 trabajadores y que atiende a más de un centenar de usuarios en atención temprana y unidad de día, ha puesto de manifiesto que su entidad funciona como una economía familiar, "por lo que este mes habrá que retrasar el pago de las nóminas de los trabajadores, y tendremos que esperar a tener dinero para hacer frente al pago de las mismas".

Por último, Duclos ha indicado que el valor del trabajo "tiene un coste real, y la Junta tiene que asumirlo".Más contundente fue el presidente de Afasur Genil, quien además de agradecer la aportación del Ayuntamiento, ha recalcado que la situación económica de su asociación, al igual que las de muchas otras de Andalucía "es muy complicada".

"Hemos hecho gestiones a nivel parlamentario, pero la Junta se ha olvidado y se está olvidando de los centros, y de los abuelos y abuelas que padecen alzheimer y otras demencias", ha afirmado Poyatos, quien ha añadido que "es prioritario que los centros de día de mayores sigan prestando los servicios que prestan actualmente”" y ha lamentado que la subida del coste plaza planteada por la consejera sea "una limosna".

"La directiva de la asociación se está sacrificando al máximo para que esto funcione, ya que allí hay 20 trabajadores, pero cuando económicamente no podamos aguantar más, no tendremos más remedio queentregar las llaves del centro", ha lamentado Poyatos, quien ha revelado que de las 47 plazas concertadas que tiene el centro, sólo están ocupadas 29 "Con lo cual de las 18 restantes no cobramos ni un solo céntimo de la Junta", ha asegurado.

Al término del acto, el Ayuntamiento ha hecho entrega a los representantes de Disgenil y Afasur Genil de un lote de mascarillas procedente del Gobierno central.