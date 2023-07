Puente Genil da luz verde a las obras de reforma de la plaza de abastos en mercado gastronómico

El Ayuntamiento de Puente Genil ha aprobado el expediente de contratación para la ejecución de las obras incluidas en el proyecto de reforma de la plaza de abastos a gastromercado y espacio cultural con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado con los fondos Next Generation de la UE, por un importe de 529.985,11 euros + IVA.

Este ha sido uno de los temas que ha salido adelante en la junta de gobierno local y que ha dado a conocer el portavoz del equipo de gobierno municipal, Javier Villafranca (PP), quien ha indicado que "la obra comenzará en cuanto se culmine el proceso de licitación debiendo estar terminada en los primeros meses de 2024".

Villafranca también ha informado de que en la Junta de Gobierno local se ha hecho un repaso de los convenios recientemente aprobados por el Ayuntamiento con varias entidades.

Concretamente, con la Cátedra de Flamencología de la UCO (2.000 euros) y con varios clubes deportivos, como el Salerm Cosmetics Puente Genil FC (71.000 euros), Club Baloncesto Codimar Basket Genil (48.000 euros) para desplazamiento, material deportivo, gastos médicos, federativos y de manutención; Club Deportivo Ocho Picos Trail Puente Genil (5.500 euros), para el desarrollo de rutas de senderismo, pruebas del circuito provincial de carreras de montaña, pruebas federadas de senderismo, o el III Trail Castillo Anzur - Batalla de Arnizol con una participación estimada de 300 corredores; y Club Ciclista Puente Genil (3.831,75 euros) para traslados, gastos federativos, equipamiento, etc..

Del mismo modo, se ha procedido a la aprobación de la modificación del contrato de acuerdo con el proyecto modificado de mejora de la accesibilidad y del entorno de la calle Cristóbal Castillo. Se trata de unas obras que costaron unos 210.000 euros, y cuya modificación ha venido motivada porque "el proyecto partía de la hipótesis de un asfalto de 10 centímetros, cuando se han encontrado una solera de hormigón de entre 30 y 50 centímetros, también han aparecido cuatro pozos ocultos bajo el pavimento de los cuales dos estaban en mal estado y se ha tenido que rehacer, y otros dos se han recrecido", ha detallado.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento ha recordado que, además, ha habido que hacer "cruces de la red de suministro de abastecimiento de agua, además la rampa de acceso al instituto Manuel Reina estaba medida pero no presupuestada, con lo cual se ha tenido que hacer una modificación de 46.306,45 euros + IVA".

En su intervención, también ha dado cuenta de la aprobación de la encomienda de gestión a Sodepo de la limpieza del edificio de Servicios Sociales, así como actualización de precios en las encomiendas de gestión de la limpieza de colegios y ampliación de la encomienda de gestión de ayuda a domicilio, y de la dación de cuentas tras la aprobación del Decreto sobre organización del Ayuntamiento Puente Genil y la delegación de competencias de Alcaldía.

Preguntado sobre si va a ver cambios al frente de las empresas municipales Sodepo y Egemasa, Villafranca ha reconocido que "no es un tema que esté hablado todavía". "Ahora mismo lo que estamos notando desde nuestro punto de vista, y lo digo no como una queja ni como crítica, es una falta muy importante de organización, coordinación y procesos de trabajo no solamente dentro del Ayuntamiento, sino también dentro de las empresas públicas municipales", ha señalado.

También ha detallado que "actualmente estamos en proceso de estudio, de cómo están funcionando, de cómo son los puntos que tenemos que reorganizar, y me imagino que el asunto del mantenimiento o de la designación de los nuevos gerentes de las empresas públicas es algo que será, si no inmediato, desde luego, sí muy cercano en el tiempo".