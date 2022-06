Puente Genil destina casi 140.000 en obras de mejora para el cementerio municipal

El concejal de Alumbrado, Vivienda y Cementerio del Ayuntamiento de Puente Genil, Chencho Moreno (Ciudadanos), ha hecho un balance de las actuaciones llevadas a cabo a lo largo del año 2022 en el camposanto, unas inversiones que ascienden a 139.757,99 euros.

El concejal ha dado las gracias “a mi equipo en Sodepo y en el propio cementerio el enorme esfuerzo por haber gestionado las inversiones y actuaciones que fijamos en presupuestos. Para mí es un orgullo trabajar junto a ellos y a mí plantilla de Alumbrado”.

“Para 2022 contábamos con diferentes actuaciones consignadas en presupuestos, entre ellas, la ampliación del módulo de Santa Lucía con 18 nichos de dimensiones especiales, un contrato menor de adjudicación directa que esperamos comiencen las obras en septiembre", ha detallado.

A ello ha sumado otras actuaciones, como la sustitución de puertas exteriores y de capilla, un contrato menor que ya se encuentra adjudicado y que estamos a espera que dé comienzo, pero que lo tiene que hacer en breve.

También ha aludido a la pérgola en la Plaza del Altar que, "una vez se ha decidido que la mejor propuesta pudiera residir en una estructura de cubierta ligera autoportante, en la actualidad se trabaja en el estudio de mercado, la aproximación del presupuesto y la redacción de la documentación para la identificación del tipo de contrato, todo ello para continuar con la tramitación del expediente e igualmente se espera inicio de obras en septiembre".

El pintado exterior del edificio de oficinas y diversos usos, que ya se encuentra adjudicado y próximo a iniciar los trabajos, la adquisición de elevadora autopropulsada, en este caso, la fecha de finalización de la licitación es 21 de junio, con lo cual en unos plazos normales para mediados de agosto debemos disponer de la elevadora y la compra de barredora, "que será el expediente que más tardará en hacerse efectivo, dado que estimamos que esté disponible este recurso para nuestro personal a finales de noviembre" son otras de las actuaciones que ha citado.

El edil también ha hecho referencia a la cartelería del Cementerio, "que ya está adjudicada y en espera de recibir el suministro del material adquirido, por lo que esperamos que la instalación se realice en breve".

"Teniendo en cuenta que el presupuesto estuvo disponible allá por el mes de mayo, hay que reconocer el enorme trabajo de gestión realizado por el personal de esta Delegación para que a estas alturas ya tengan todo en vías de ser ejecutado y el presupuesto liquidado", ha subrayado.

En su comparecencia también reconoció que "existen actuaciones pendientes en el Cementerio pero no dependen de la gestión directa de mi Delegación". Con esto, ha añadido, "completamos las inversiones de la carretilla elevadora y la plataforma porta féretros que se adquirieron en base al presupuesto del 2021, y que junto con el trabajo que se está realizando en este 2022 mejorarán tanto las condiciones laborales de nuestro personal como el servicio que prestamos a nuestros vecinos".

Ante los malos olores y humedades en nuevos nichos, el concejal de la formación naranja ha señalado que "desde hace tiempo venimos informando desde el Cementerio de que el diseño de los módulos actuales es mejorable".

"El problema es que el agua cae por las propias paredes al no existir vuelo y las placas que hacen de cubierta son planas, por lo que pierden estanqueidad. Esto genera problemas de humedades y malos olores", ha reconocido, al tiempo que ha admitido que "lo que no llegamos a comprender es por qué detectado el problema, y habiendo trasladado que queremos que se solucione, no se pone remedio desde la Delegación correspondiente".

Moreno ha recordado que "recientemente ha salido una licitación para la finalización de 4 módulos, que ya deberían estar terminados, y que vuelve a no tener en consideración nuestras quejas, algo que no puedo comprender". "Entendemos las quejas de los ciudadanos al respecto, les reconocemos que existen esos problemas y espero que en algún momento nos den la atención que merecemos a la Delegación de Cementerio y resuelvan estas incidencias en la línea que hemos solicitado", ha concluido.

Futuro político

Moreno también ha hecho referencia a su futuro político, después de que Ciudadanos haya desaparecido del Parlamento andaluz y ha asegurado que su deseo es continuar formando parte del equipo de gobierno municipal hasta el final del mandato, con el objetivo de dotarlo de estabilidad.

"El PSOE y Ciudadanos somos dos partidos, dos grupos municipales independientes, ellos tienen su forma de pensar y nosotros la nuestra", ha afirmado, si bien, ha precisado que "no debe existir problema entre ambos".

Respecto a si será el quien encabece la candidatura de Ciudadanos en Puente Genil en 2023, Chencho Moreno ha reconocido no saberlo, pero también ha dejado claro que actualmente no se ve en la candidatura de otro partido político que no sea Ciudadanos.