Puente Genil rescinde la concesión de la piscina cubierta y alega "manifiesta incompetencia" de la empresa

El portavoz del equipo de Gobierno, José Antonio Gómez, ha anunciado que el Ayuntamiento aprobará en el próximo pleno el inicio del expediente administrativo para la resolución del contrato con Global Sport Group 4, empresa concesionaria de la piscina cubierta, por una “manifiesta incompetencia en su ejecución”.

Gómez ha explicado que “a raíz de la constatación de reiterados retrasos en el pago de nóminas de los trabajadores así como de la existencia de dificultades para cumplir con el correcto mantenimiento de la instalación”, se solicitaron una serie de informes jurídicos por parte de la secretaria general accidental, que han permitido acordar el inicio del expediente”.

Para llegar a la tipificación de “manifiesta incompetencia”, la secretaria “realiza un repaso cronológico en su informe de todos aquellos momentos, informes técnicos, escritos presentados por los trabajadores a finales de 2019 o actas de las comisiones de seguimiento que suponen una prueba objetiva de la existencia de incumplimientos, tanto por el retraso en el pago de nóminas como por problemas en el mantenimiento de la instalación, algo que también se constata en el informe externo solicitado por este Ayuntamiento y que se llevó a cabo entre enero y marzo de 2020”.

Goméz precisó que “tal y como establece el informe en el que se basa la propuesta a Pleno, al proponerse la resolución por causa imputable al contratista, procederemos también a proponer la incautación de la garantía definitiva que se formalizó antes de la firma del contrato, valorada en 41.791,31 euros, así como otorgar trámite de audiencia al concesionario, así como al avalista o asegurador del contrato, para presentar sus alegaciones en un plazo máximo de 10 días”. En este caso, si hubiese alegaciones, el Ayuntamiento tendría que esperar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, en un plazo no superior a los tres meses.

“Para terminar, y aunque nos hubiese gustado llegar hasta el final del periodo establecido por contrato, desde el Ayuntamiento valoramos positivamente el poder iniciar el expediente para poner punto y final a esta concesión porque, a pesar de haber hecho todo lo que estaba legalmente en nuestras manos para que no fuese así, son muchos los problemas que acarreaba para la concesionaria y para el equipo de magníficos profesionales que conforman su plantilla y, sobre todo, para los usuarios y usuarias de un servicio público que no podía satisfacer sus necesidades y aspiraciones de carácter deportivo, recreativo y de salud”, ha comentado Gómez, quien ha aclarado que “actualmente la situación sanitaria no invita precisamente a la apertura de la instalaciones de la piscina cubierta”.

“Una vez cerrado este episodio, trabajaremos para poder abrir la piscina cuanto antes. Hay que asegurarse de que el recinto no presenta problemas de mantenimiento, y cuando hagamos una valoración se determinará si el Ayuntamiento puede asumir la apertura o se inicia un proceso de licitación ventajoso para el Ayuntamiento”, concretó el concejal, quien dijo no ser capaz actualmente de dar una fecha de apertura y que también matizó que el futuro de los trabajadores “es responsabilidad de la empresa concesionaria y es ella la que tiene que hacer frente a la situación de los mismos”.