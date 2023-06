Los Pedroches y el Alto Guadiato se quedan sin agua por la noche por un problema en el bombeo de La Colada

Más de 80.000 vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Alto Guadiato se quedarán sin suministro de agua por la noche durante los próximos días. La decisión llega después de que Emproacsa haya reconocido una nueva incidencia en el suministro del agua a la zona Norte de la provincia. En concreto, a un fallo en el sistema de bombeo de emergencia que capta agua de La Colada.

Tras reconocer este problema, la empresa provincia de aguas, que depende de la Diputación, ha informado a todos los municipios afectados la decisión que ha tomado para intentar solucionar este problema, que no es otra que cortar el suministro de agua en horario nocturno.

En concreto, el suministro de agua está cortado desde las 22:00 de esta noche y hasta las 06:00 del martes. La medida, según fuentes consultadas por El Día, se extenderá "hasta que se resuelvan las incidencias". Es decir que los vecinos de 24 municipios y 14 aldeas de la provincia de Córdoba afectados no tendrán agua por la noche hasta que los técnicos encuentren la solución. No obstante, las mismas fuentes han reconocido que los técnicos "no creen que sean muchos días".

Emproacsa ha comunicado este lunes a los ayuntamientos de la Zona Norte de la provincia la necesidad de eliminar de manera inmediata cualquier uso del agua que no sea absolutamente imprescindible con el objetivo de alargar las reservas existentes, lo que también se hace extensivo a toda la población de estos municipios.

"De este modo, se pretende evitar que la evolución de la problemática existente lleve a una situación más comprometida en la que se pudieran producir interrupciones prolongadas del suministro", ha añadido.

La empresa provincial ha recordado que, tras el agotamiento total de los recursos del embalse de Sierra Boyera, el sistema de abastecimiento de la zona norte -del que dependen 24 municipios de las comarcas del Guadiato y Los Pedroches- está funcionando actualmente captando agua del embalse de La Colada a través del sistema de bombeo de emergencia, ejecutado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que conduce el agua hasta la ETAP de Sierra Boyera.

En dicho sistema de bombeo alimentado por grupos electrógenos se están produciendo continuas incidencias electromecánicas que no permiten un funcionamiento normal y suficiente y que se han agudizado en los últimos días.

Desde Emproacsa se ha venido trasladando esta situación a la Confederación Hidrográfica del Guadiana de manera constante desde que comenzaron a producirse estos problemas para que adoptara con urgencia las medidas pertinentes y se dieran indicaciones a las empresas contratadas por dicho organismo en la obra de emergencia. De hecho, técnicos de la empresa fabricante de los equipos de alimentación del bombeo se encuentran trabajando actualmente en la reparación de estos.

"Hasta tanto no se recupere un régimen de bombeo suficiente, los volúmenes de agua aportados por las redes supramunicipales a los distintos depósitos municipales están por debajo de lo necesario para garantizar adecuadamente las demandas diarias de la población, de ahí la importancia de dar traslado a los ayuntamientos, y a la población en general, de la reducción del uso del agua lo máximo posible para así alargar las reservas existentes", ha añadido.

Más de dos meses sin agua potable

Este no es el primer problema al que se enfrenta la empresa provincial, que después de que desde el pasado 17 de abril sigue sin encontrar un problema a la potabilización del agua en esta zona de la provincia. Por ejemplo, el pasado 17 de junio, justo cuando se cumplían dos meses de esta situación, fuentes de la entidad reconocían a el Día que "no hay de momento ninguna novedad", pues "los técnicos siguen recopilando datos" a la espera de poder ofrecer nuevos informes.

Desde entonces, Emproacsa busca oxigenar el agua de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera para que vuelva a ser potable, los vecinos del norte de la provincia continúan dependiendo del suministro de los camiones cisterna, que ya no llegan a diario.

Este es otro problema que se suma a la gestión de la crisis de agua en la zona Norte de la provincia de Córdoba. Ante ello, el alcalde de El Viso, Juan Díaz (PSOE), ya mostró su confianza la semana pasada que que Emproacsa amplíe los días y horarios de reparto de agua potable en la zona.

Y es que, el reparto de agua se ha reducido a tres días a la semana, en lugar de los seis semanales con los que se venía haciendo.