El PSOE confía en que la aplicación de la PAC sea el antídoto contra su rechazo

Admite que se trata de algo que "es tremendamente complejo, porque cuando hablamos de agricultura y ganadería, hablamos de sectores y subsectores" y, como ejemplo, "en Córdoba no es lo mismo el sector de olivar de mi pueblo ( Montoro ), del que ha sido alcaldesa entre 2015 y 2022) que puede ser la dehesa del Norte o los viñedos de Montilla , cada uno tiene unas necesidades y unas problemas diferentes".

También se mostró partidaria de cuestionar, en estos casos, "si no está a favor de la ayuda al olivar tradicional que llevamos históricamente demandando en Andalucía", al igual de la uva pasa en Málaga, también incorporada en este reforma, o lo de "la subida en el ovino y en el caprino que está pasando una situación difícil o del vacuno de leche, es decir, que hay sectores que absolutamente beneficiados".

Para Ana María Romero, "hay veces que cuando algún partido político se plantea que a lo mejor no es beneficioso, a lo mejor habría que preguntar que para quién, si para los grandes perceptores de la PAC y que a lo mejor son los que se van a ver limitados en el cobro".

A partir de ahí, recordó, "hay que negociar el reparto, que no es territorial aunque muchas comunidades autónomas así lo han intentado, es una política que va dirigida a la sostenibilidad de las explotaciones agrarias y ganaderas", la PAC "es para el agricultor y ganadero", que "es el perceptor", enfatizó.

"Andalucía va a seguir siendo la mayor perceptora de la PAC"

Andalucía "siempre ha sido la mayor perceptora de la Política Agraria Común (PAC) y lo va a seguir siendo, pero por su propio peso", según ha asegurado la secretaria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, Ana María Romero. Romero ha señalado a Efe que "la PAC no es territorial, es para el agricultor y ganadero”, por lo que su valoración no se puede hacer por territorios, aunque en el caso de Andalucía se ha situado y se mantendrá a la cabeza porque "el paso andaluz en la agricultura y ganadería española es absolutamente notable", ha precisado. Así, explicó, que de los 680.000 perceptores que puede tener España de la nueva PAC, que entrará en vigor el 1 de enero de 2023, más de 220.000 son andaluces. "Desde ese reparto al agricultor y ganadero, que sí es territorial de las ayudas a los fondos de desarrollo rural, es la primera comunidad en fondos", precisó, para cuantificar en más de 1.900 millones los que va a recibir Andalucía anualmente entre lo que es la PAC más los Fondos Next Generation.