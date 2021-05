El PSOE de Guadalcázar detecta "un incremento sospechoso" en el censo de afiliados

La agrupación local del PSOE de Guadalcázar ha detectado "un incremento sospechoso en el censo de afiliados", que "se ha duplicado en los últimos días coincidiendo con el proceso de primarias abierto en el PSOE de Andalucía para elegir al candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía".

A este respecto y en un comunicado, el secretario general del PSOE en dicho municipio y también alcalde del mismo, Francisco Estepa, ha dicho no poder ocultar su "sorpresa" cuando le han "comunicado que en el censo hay 30 militantes, una cifra que duplica los que tenía justo antes de abrirse el proceso de primarias".

"La verdad es que no doy crédito -ha proseguido- a lo que está pasando en mi agrupación, ni tengo ninguna explicación a este aumento de afiliaciones, ya que éstas deben ser aprobadas en la ejecutiva local del partido y esta no se ha reunido en el último año debido a la pandemia". De hecho, "en la última reunión que tuvimos de la ejecutiva local los afiliados en Guadalcázar éramos ocho y ahora de pronto me encuentro con 30", ha insistido.

Estas prácticas, que según ha recordado Estepa "ya se ha hecho públicas en otra agrupación de la provincia", en referencia a Peñarroya-Pueblonuevo, "alteran un proceso que tiene que ser limpio y transparente, como son unas primarias".

Por eso, el líder del PSOE en Guadalcázar ha dicho que no va a permitir "que se alteren los censos de votación con estas tácticas, y estoy investigando estos hechos", puesto que cree "en unas primarias limpias, en las que cada militante pueda votar al candidato que mejor le parezca, y no intentar viciarlas para los intereses de un aspirante en concreto".