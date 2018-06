El PP critica la falta de inversión de la Junta para los autónomos

La parlamentaria andaluza del PP Rosario Alarcón visitó ayer Palma del Río y criticó la gestión de la Junta en ayudas para autónomos durante los últimos cinco años. Según Alarcón, entre 2013 y 2017, no se han ejecutado 843 millones de euros de los 1.780 millones previstos para este sector: "O sea, que si te he visto no me acuerdo", dijo. Del mismo modo, puso de ejemplo cómo el pasado año se quedaron sin desarrollar 178 millones de euros de los 447 que albergaban los presupuestos, una cantidad de dinero que "no se han puesto para ayudar en nada al emprendimiento y a los autónomos", lamentó. También criticó que sólo se gastasen 39 de los 129 millones de euros pertenecientes al Plan de Trabajadores Autónomos.