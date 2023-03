Estos son los nuevos horarios del tren de proximidad de Palma a Villa del Río

La entrada en escena a partir del lunes 20 de marzo del nuevo tren de proximidad entre Palma del Río y Villa del Río, el también llamado Cercanías del Valle del Guadalquivir, abrirá el abanico de frecuencias y horarios que ahora mismo tienen ambos municipios -con sus paradas intermedias- con Córdoba capital. Y no solo eso, sino que ofrecerá también una rebaja sustancial en el precio de los billetes, que será de 4,40 euros por trayecto en el nuevo servicio, por los 6,25 de las conexiones actuales con el Media Distancia.

Tras el anuncio realizado el pasado jueves por la diputada y secretaria general del PSOE en la provincia, Rafi Crespín, desde este viernes están disponibles en la web de Renfe (www.renfe.com) los nuevos trayectos que ofrece el tren de proximidad. Un servicio que, por el momento, solo tendrá parada en aquellos municipios en los que sus estaciones están en uso; dicho de otro modo, parará en Villa del Río, Córdoba, Posadas y Palma del Río, de la red de MD, además de en Alcolea, Rabanales, El Higuerón y Villarrubia (Metrotrén).

De esta manera, tal y como denunció hace algunas semanas la plataforma #Nopasesdemí, el Cercanías del Valle del Guadalquivir no tendrá parada en Hornachuelos, Almodóvar del Río, Villafranca, El Carpio, Pedro Abad ni Montoro. El colectivo ya anunció que preparaba movilizaciones al respecto, que a buen seguro no se harán esperar, si bien a corto plazo no parece que vaya a haber cambio de planes, pues las estaciones requieren de algunas actuaciones por parte de Adif que, en muchos casos, necesitan de licitación previa.

Desde el lunes, la conexión entre Villa del Río y la capital suma cuatro nuevas frecuencias -entre semana- a las cinco que ya ofertaba el Media Distancia, con unos minutos más de duración del viaje (entre 45 y 50). Habrá un servicio ya a las 05:30, además de otro a las 09:12, un tercero a las 14:25 y un último a las 18:45. No todos tienen parada en Alcolea y Rabanales. Los horarios completos son los siguientes:

05:30-06:15 Proximidad

06:37-07:12 MD

07:32-08:10 MD/Proximidad

09:12-10:02 Proximidad

14:25-15:15 Proximidad

15:29-16:10 MD/Proximidad

18:02-18:37 MD/Proximidad

18:45-19:30 Proximidad

19:29-20:07 MD/Proximidad

Desde Córdoba al último municipio del Alto Guadalquivir, antes de pasar a la provincia de Jaén, el nuevo tren de proximidad incorpora tres nuevas frecuencias -a las 08:01, a las 10:40 y a las 19:40- a las cinco que hasta ahora había en funcionamiento. Además, con la puesta en escena del Cercanías, el primer servicio, de MD, se adelanta unos minutos y pasa a ser a las 07:24. El cuadro completo de horarios es el siguiente:

07:24-08:19 MD

08:01-08:57 Proximidad

09:06-09:42 MD/Proximidad

10:40-11:25 Proximidad

14:51-15:28 MD/Proximidad

16:26-17:03 MD/Proximidad

19:40-20:28 Proximidad

21:05-21:41 MD/Proximidad

Aunque algunos de los trenes con salida en Villa del Río continúan hasta Palma del Río, hasta completar el corredor del Valle del Guadalquivir, no todos lo hacen, pues algunos se quedan en Villarrubia (última parada del Metrotrén) y otros en la propia capital. Así, desde Córdoba hasta la localidad de la Vega del Guadalquivir, las frecuencias suman tres nuevas a las siete ya existentes: a las 06:16, a las 14:49 y a las 19:18. El resto de horarios es el siguiente:

06:16-07:02 Proximidad

07:00-07:28 MD/Proximidad

08:12-08:44 MD/Proximidad

09:08-09:42 MD/Proximidad

14:00-14:30 MD/Proximidad

14:49-15:38 Proximidad

16:12-16:42 MD/Proximidad

18:40-19:12 MD/Proximidad

19:18-20:02 Proximidad

20:10-20:41 MD/Proximidad

Por último, entre Palma del Río y Córdoba capital, el nuevo tren de proximidad incorpora cuatro servicios a los siete que hay en la actualidad con el Media Distancia. Así, hay que sumar un tren a las 05:48, otro a las 07:10, y dos más ya en horario de tarde, a las 17:05 y a las 20:08. En este caso, los trayectos entre estos dos puntos tienen una duración en torno a los 40 o 50 minutos. El cuadro horario es el siguiente:

05:48-06:44 Proximidad

07:10-08:00 Proximidad

08:28-09:04 MD/Proximidad

09:29-10:00 MD/Proximidad

14:15-14:49 MD/Proximidad

15:51-16:24 MD/Proximidad

17:05-17:48 Proximidad

18:27-19:05 MD/Proximidad

20:08-20:56 Proximidad

20:27-21:02 MD/Proximidad

21:17-21:48 MD/Proximidad

El próximo lunes, día de la entrada en vigor del servicio, la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rallo, presentará en la estación de Palma del Río la oferta de Servicios de Proximidad del Valle del Guadalquivir.